原标题：山东2020年中、高考具体安排公布

4月7日,山东省政府新闻办召开新闻发布会,介绍2020年春季学期开学返校情况。

山东省教育厅总督学邢顺峰介绍,新冠肺炎疫情防控工作启动以来,省教育厅深入学习贯彻习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神,按照党中央国务院决策部署和省委省政府工作要求,始终坚持把师生生命安全和身体健康放在第一位,统筹推进教育系统疫情防控和教育改革发展工作。

全省845所高中学校毕业年级开学两周所需物资全部到位

建立健全疫情防控组织指挥体系。疫情发生后,坚持疫情就是命令、防控就是责任,以战时状态积极应对,第一时间组织全省教育系统迅速建立省、市、县、乡、校5级指挥体系,制定疫情防控应急预案、工作方案和指导意见,建立24小时值班制度和日报告零报告制度,层层压实防控责任,确保责任到校、到岗、到人。

严格校园疫情防控管理。学校开学前,抓好校园封闭式管理,做到“未经学校批准学生一律不准返校,校外无关人员一律不准进校门,师生进入校门一律核验身份和检测体温,对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察,不服从管理者一律严肃处理”。采取“人盯人”的方式做好留校的5545名中国学生和2931名外籍学生、321名外籍教师以及66名特教学生的管理服务,校内师生无一人感染。

做好学生居家学习生活指导。分类组织开展线上教育教学,促进学生德智体美劳全面发展。“一人一策”确保48480名不具备线上学习条件的学生“停课不停学”。做好65.8万名大中专毕业生毕业远程指导和网络招聘,资助5.8万名贫困学生993.6万元,加强对9800多名湖北籍学生的思想引导、生活关心、心理疏导和学业指导。

认真做好开学工作准备。组织学校开展师生摸排、培训演练、场所准备、环境消毒、饮食管理、物资储备、教学安排、联防联控等工作,做到“八个准备到位”。会同省卫生健康委制定了学校疫情防控物资配备标准,协调省工信厅统筹物资供应,积极与各市县对接,目前全省845所高中学校毕业年级开学两周所需物资已经全部到位。

全面开展开学条件核验。坚持把开学条件核验达标作为开学的最重要前提,指导市县分级组织教育、卫生健康、市场监管部门联合对辖区内学校逐校开展核验,省教育厅会同省卫生健康委、省市场监管局对全省137个县域高中学校开学条件抽查复核,坚决做到“组织领导和工作责任体系不健全不开学、防控物资储备不达要求不开学、防控培训演练不开展不开学、应急处置预案和演练不到位不开学、开学条件检验不合格不开学”。

毕业年级原则上编班控制在30人左右,学生住宿每间不超过4人

山东省教育厅将按照省委省政府、教育部的部署要求,统筹做好疫情防控和教育教学工作,努力做到“科学有效防控、安全有序开学”。

抓实抓好开学后校园日常防控。上好学生“开学第一课”,组织全体返校师生员工进行疫情防控防护知识培训和演练。严格实行校园封闭式管理,落实实名登记、体温检测出入制度。强化师生和有关人员管控,做到全覆盖、无遗漏。加强校园聚集性场所管理,做好通风消毒,严格控制人流。加强校内食堂和学生配餐管理,严格执行食堂操作规程和文明就餐规范,降低人员聚集风险。对出现发热、咳嗽等症状的师生员工,第一时间采取应急处置措施。

做好高中毕业年级管理服务。毕业年级开学后,原则上编班控制在30人左右,进行小班化教学,固定活动空间,实行餐饭打包、错时取餐、分开用餐,推行“单流向”活动,保持学习生活“1米线”。尽可能实行学校全封闭管理,所有学生、教职工和服务人员集中在校内学习和生活,学生住宿每间不超过4人,休息时保持安全距离,避免与校外人员接触。确实无法实现全封闭管理的,对走读学生通过统筹安排校车、定制公交、骑行、步行、家长接送等方式,实现“点对点”往返家庭与学校,提倡校内就餐或在家吃饭。要求校外住宿教职员工“两点一线”上下班,呼吁学生家长减少社会交往活动,做好家庭防护,共同守护学生的健康安全。

统筹教育教学安排。开学后,首先对高中毕业年级学生开展学情评估检测,精准掌握学生居家学习情况,有针对性地制定教学计划,调整好教学方案,做好线上教学与开学后教学工作有效衔接。对暂时不能开学返校的学生,对其他学段、年级的学生,继续开展线上教育教学,做好居家学习指导。

加强对重点群体的关心关爱。继续做好受疫情影响的家庭经济困难学生资助工作,避免出现失学辍学问题。密切关注防疫一线人员子女、家庭贫困儿童、农村留守儿童、复工后独自居家儿童等群体,有针对性地做好学习指导和帮扶工作。对山东省在境外的7700余名外籍师生和7600余名出国交流师生实施动态监测,掌握旅居动向和健康情况,一对一提醒做好安全防护,配合有关部门严格落实防控措施,阻断学校境外疫情输入渠道。

加强学生毕业就业指导。对高校毕业年级学生,网上远程指导毕业论文(设计)、组织毕业答辩,举办网络招聘会,搭建就业创业平台。对大中专院校学生,在个人自愿,学生、学校、企业签订三方协议,企业确保防控健康安全的前提下,允许学生暂不返校,直接到企业顶岗实习,鼓励与企业签订就业协议。

落实好各级责任。开学后,师生员工的生命安全和身体健康的主体责任落到学校身上,学校的书记和校长是第一责任人;各级教育行政部门要承担监督指导协调责任;政府的相关职能部门要承担相应的职责。按照属地管理责任,各级疫情防控领导小组要承担领导责任。各方齐抓共管,共同努力,守护好校园的安全与宁静。

高中学业水平等级考试延期一个月,中考原则上安排在高考之后进行

邢顺峰介绍,高考是社会最为关注的一件大事,时间由国家统一安排,已经明确考试时间为7月7日至8日,高中、中职学校毕业年级学生的高考备考时间紧、压力大,学生和家长开学返校的呼声比较高;高中、中职学校毕业年级学生多数住校,自我防护能力强;在当前疫情还没有得到完全控制形势下,安排他们首先开学,学校可以统筹资源,保证学生校内学习、生活、活动的安全,更好的回应社会关切。

在高中顺利开学后,对初中毕业年级开学返校接续作出安排。其他年级和其他学段学生的开学返校时间,将根据疫情防控形势、区域风险等级和学生的具体情况及时进行研判确定,及时向社会发布,并提前通知学生和家长。高中学校实行省域统筹,初中学校实行市域统筹,小学、幼儿园实行县域统筹。高校实行省域统筹,具体开学返校时间由各市与高校协商确定;部属高校与当地省属高校开学返校时间保持一致。其中,高校开学要报省教育厅核准。

疫情对高考和中考造成了较大影响,山东今年又是“新高考”落地实施的第一年。按照教育部统一安排部署,2020年全国高考延期一个月举行,考试时间为7月7日至8日。山东具体科目考试时间安排为:7月7日上午语文,下午数学,8日下午为外语笔试。

同时,普通高中学业水平等级考试,也是相应延期一个月举行,时间为7月9日至10日,7月9日上午物理、思想政治,下午化学,7月10日上午历史、生物,下午地理。

全国统一高考与山东省学业水平等级考试同一时段、接续进行,是省招生考试委员会夏季考试和录取工作实施方案中的既定安排。学业水平等级考试也随全国高考相应延期。考试科目顺序是全国高考综合改革第二批试点省市共同研究确定的,主要考虑是在上午同时选考两科的考生人数最少。

对于中考相关安排,邢顺峰表示,这项工作主要是由各市自主组织安排。省教育厅将指导各市统筹做好中考命题、考试组织和教育教学等相关工作。关于中考时间安排,以往各市中考基本上是安排在高考之后进行,考虑到今年高考延期一个月举行,按照教育部的指导意见,省教育厅将指导各市推迟中考时间,根据各自实际确定具体时间,原则上安排在高考之后进行。

法制日报全媒体记者 梁平妮

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