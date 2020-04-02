原标题：西安计划今秋投用170所学校、幼儿园

记者从西安市日前召开的公办义务教育质量提升工作系列新闻发布会上获悉：根据正在推进实施的《西安基础教育三年行动计划（2019-2021年）》实施情况，今年秋季开学前，将有170所新建改扩建学校、幼儿园投入使用，新增学位16.4万个，以缓解市民子女上学难题，实现“办好家门口的每一所学校”。

“这170所中，有127所为新建校，是历年来新建数量最多、规模最大、任务最重的一年。”据西安市教育局局长姜建春介绍，西安现有义务教育学校1565所，在校学生107.23万人，专任教师6.62万人。按照“建一所、优一所”的思路，西安计划在3个学年内（即到2022年秋季入学前），完成新建、改扩建中小学幼儿园430所，增加学位38.95万个，预计总投资约500亿元。

“办好孩子家门口的每一所学校，是我们的职责和使命。”姜建春表示，西安市先后采取一系列举措，以加快现有公办义务教育学校“提质”。目前，已组建市级和区县级“名校+”教育联合体904个，惠及学生97万人。同时，组建市级“名师+”研修共同体109个，吸纳成员800余名，为提升教师教育教学水平发挥了引领作用；优质教育资源平台上线优质资源269万余件，累计晒课16.45万节，均免费开放使用。

此外，西安正以更大力度加大教育人事制度改革，打造一流校长教师队伍。秋季开学前，全市计划招录公办教师6651名，面向全国选拔引进优秀校长50名以上。“这是近年我市招录人数最多、规模最大的一次，努力做到‘按需招录、择优录用、应配尽配’。”姜建春说。（记者 孙海华）

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