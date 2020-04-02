教育部：做好教育教学衔接

据新华社电（记者施雨岑）记者3月31日从教育部获悉，教育部近日发出通知，对做好2020年春季学期中小学教育教学工作进行部署，要求精心做好教育教学衔接，精准分析学情，有针对性地制定教学计划。

通知说，学校要对延期开学期间学生居家学习情况进行逐一摸底和诊断，精准分析学情，区别不同年级、不同班级、不同学科情况，有针对性地制定教学计划，切实做好教学衔接。没有开展新课程线上教学的，应实施“零起点”教学；已开展新课程线上教学的，要认真进行串讲复习，在确保每名学生都较好地掌握所学知识的基础上，再进行新课程教学。

同时，各地各校要统筹考虑初三和高三年级学生参加毕业升学考试的特殊情况，切实增强毕业年级教学计划的针对性实效性，有序安排好各项教育教学活动，努力保证复习时间，提高复习效率。要合理安排作息时间，引导学生加强体育锻炼。坚持从实际出发，认真做好学生综合素质评价。

通知要求，各地各校要切实做好防疫一线人员子女、随迁子女、农村留守儿童及学习上有困难学生的学习指导和关爱帮扶工作，不让一个学生“掉队”。对在湖北、武汉等地区不能按时返校或尚在隔离期的学生，学校要通过线上教学等方式，继续指导做好居家学习；返校后要通过专门的个别辅导，确保学生跟上教学进程。要充分利用课后服务时间，做好对学生的辅导帮扶工作，进一步提高服务水平，努力实现义务教育课后服务全覆盖。

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