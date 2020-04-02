人民网>>教育>>滚动新闻

面对疫情，海外中国学联送来温暖——

“同心战‘疫’，我们绝不缺席！”

郎玉茁

2020年04月02日09:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　萨塞克斯大学内中国学联发起的义卖现场。

　　全荷学联成员正在给捐赠物资贴标签。

　　自新冠肺炎疫情爆发以来，一次次跨越万里运送回国的医疗防护物资，将世界各地的中国留学生联结起来，在此过程中，中国学联发挥了重要作用。

　　两个多月来，中国学联在这场疫情大考中交出了可圈可点的答卷。时至今日，阴霾渐散，国内疫情防控取得阶段性重要成效，回想起当时身在海外、心系祖国，到处筹集善款、采买物资的场景，学联成员们感慨不已。

　　“同心战‘疫’，我们绝不缺席！”海外学子的话掷地有声。

　　

　　全荷学联

　　路上“狂风暴雨”，我们步履不停

　　“开车运送防疫物资的那天，奈何‘天公不作美’，恰好赶上十级飓风，大雨倾盆。我们学联成员双手紧握方向盘、集中注意力，车开得小心又小心。”中国留荷学生学者联合会（以下简称全荷学联）副主席陈榆感触很深。“开车的那名学联成员在荷兰刚拿到驾照不久，我在后面坐着，既担心又感动。时间不等人，顶风冒雨也得抓紧把物资送到。庆幸的是，我们最终安全顺利地将物资运到了快递点。”

　　在此之前，学联理事会成员正在休假，在了解到当时国内医疗物资紧缺的情况后，他们立刻结束假期，火速发起募捐活动。线上开会、召集成员，在首次会议结束后，援助武汉的方案就已草拟完成。大家迅速分工、明确任务，学联国外成员忙着采购和募捐、国内成员联系对接医院。远隔万里，众志成城。

　　“两周时间内，我们筹集到了16万多元人民币。”陈榆说。“但购买物资却着实费了功夫。”在荷兰、德国、法国、比利时……都能看到成员们采购物资的身影，为了同供货商沟通，有的学生光是邮件就写了上百封。

　　全荷学联还面向全荷中国留学生与学者征集“众志成城克时难”视频，为奋战一线的英雄们加油，给他们带去慰藉，送上一份祝福。

　　全丹学联

　　“最快速度”募捐，“最高效率”配送

　　“咱们共同支援武汉，为国家尽一份力吧！”1月23日，丹麦中国学生学者联合会（以下简称全丹学联）内部群里发布了这样一条消息。没多久，群里便“炸开了锅”，大家纷纷响应，全丹学联在当天就决定开展募捐活动。

　　募捐活动持续了近两周，共筹得20余万元人民币，所采购的物资也已于2月中旬全部送至湖北的9家医院。学联副主席钟雨越说，学联成员的共识就是要用“最快速度”来募捐和采购、用“最高效率”运至湖北。

　　获得捐款后，学联成员第一时间与丹麦Air store和 Abena公司进行协商，以成本价订购了大量医疗物资。学联主席董国位联系了中国驻丹麦大使馆、中国民航总局运输司、国航和湖北省慈善总会，最终在多方帮助下，通过国航班机将医疗物资从丹麦运到北京，再通过绿色通道将3批物资直接运至湖北的9家受捐医院。

　　“物资购买完毕后，还有近1.8万元人民币的结余，我们决定将剩余善款全部捐给武汉汉阳医院，用于购买一线医护人员所需的生活用品。”钟雨越说。

　　利用打通的支援渠道，全丹学联还帮助当地的热心华侨华人将私人募捐物资送至武汉，把捐赠渠道也分享给了其他公益组织。因为他们知道，这份爱需要大家一起传递下去。

　　英国萨塞克斯大学中国学联

　　善举不分中外，我们同担风雨

　　“疫情初期，学联正在筹备一年一度的春晚。之后不少学生在国内过完大年三十开始陆续返回学校，那时国内疫情已开始变得严重，出于安全考虑，我们决定取消这场校园春晚。”英国萨塞克斯大学中国学联主席张元昇说。

　　校园春晚告停，张元昇和同学们有更重要的事要做——募捐财物支援湖北。

　　他们在大学校园内广发传单，还联合隔壁布莱顿大学艺术系学生刘益帆和Janet一起开展校园义卖，俩人在白色T恤上作画，并以每件5英镑的价格出售。

　　义卖刚开始时，学生们多少有些紧张、放不开，但当想到这是为了帮助在武汉一线的医务人员、是在以另一种方式与病毒战斗，大家就渐渐忘记了羞涩。

　　“义卖时有位外国姑娘走到我们摊位前，拿了一份传单，站着仔细地读了很久。之后，她把书包里的所有零钱都掏了出来，捐给我们。”时至今日，张元昇回想起这位姑娘的善举仍觉得感动不已。“此后几天里她日日都来，捐出零钱就走，一直到我们的募捐活动结束。”

　　在萨塞克斯大学，校长亚当·蒂克尔还曾与不少师生一道，录制视频为中国加油。当时来自学校的温暖，张元昇不曾忘记。“‘青山一道，同担风雨’。在祖国需要帮助时其他国家给予我们的支持，中国不会忘记，我们留学生也都铭记在心。现在全球疫情升级，我们也在思索如何尽己所能，为留学所在国的疫情防控再继续出把力、做点事。”

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved