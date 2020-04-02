萨塞克斯大学内中国学联发起的义卖现场。

全荷学联成员正在给捐赠物资贴标签。

自新冠肺炎疫情爆发以来，一次次跨越万里运送回国的医疗防护物资，将世界各地的中国留学生联结起来，在此过程中，中国学联发挥了重要作用。

两个多月来，中国学联在这场疫情大考中交出了可圈可点的答卷。时至今日，阴霾渐散，国内疫情防控取得阶段性重要成效，回想起当时身在海外、心系祖国，到处筹集善款、采买物资的场景，学联成员们感慨不已。

“同心战‘疫’，我们绝不缺席！”海外学子的话掷地有声。

全荷学联

路上“狂风暴雨”，我们步履不停

“开车运送防疫物资的那天，奈何‘天公不作美’，恰好赶上十级飓风，大雨倾盆。我们学联成员双手紧握方向盘、集中注意力，车开得小心又小心。”中国留荷学生学者联合会（以下简称全荷学联）副主席陈榆感触很深。“开车的那名学联成员在荷兰刚拿到驾照不久，我在后面坐着，既担心又感动。时间不等人，顶风冒雨也得抓紧把物资送到。庆幸的是，我们最终安全顺利地将物资运到了快递点。”

在此之前，学联理事会成员正在休假，在了解到当时国内医疗物资紧缺的情况后，他们立刻结束假期，火速发起募捐活动。线上开会、召集成员，在首次会议结束后，援助武汉的方案就已草拟完成。大家迅速分工、明确任务，学联国外成员忙着采购和募捐、国内成员联系对接医院。远隔万里，众志成城。

“两周时间内，我们筹集到了16万多元人民币。”陈榆说。“但购买物资却着实费了功夫。”在荷兰、德国、法国、比利时……都能看到成员们采购物资的身影，为了同供货商沟通，有的学生光是邮件就写了上百封。

全荷学联还面向全荷中国留学生与学者征集“众志成城克时难”视频，为奋战一线的英雄们加油，给他们带去慰藉，送上一份祝福。

全丹学联

“最快速度”募捐，“最高效率”配送

“咱们共同支援武汉，为国家尽一份力吧！”1月23日，丹麦中国学生学者联合会（以下简称全丹学联）内部群里发布了这样一条消息。没多久，群里便“炸开了锅”，大家纷纷响应，全丹学联在当天就决定开展募捐活动。

募捐活动持续了近两周，共筹得20余万元人民币，所采购的物资也已于2月中旬全部送至湖北的9家医院。学联副主席钟雨越说，学联成员的共识就是要用“最快速度”来募捐和采购、用“最高效率”运至湖北。

获得捐款后，学联成员第一时间与丹麦Air store和 Abena公司进行协商，以成本价订购了大量医疗物资。学联主席董国位联系了中国驻丹麦大使馆、中国民航总局运输司、国航和湖北省慈善总会，最终在多方帮助下，通过国航班机将医疗物资从丹麦运到北京，再通过绿色通道将3批物资直接运至湖北的9家受捐医院。

“物资购买完毕后，还有近1.8万元人民币的结余，我们决定将剩余善款全部捐给武汉汉阳医院，用于购买一线医护人员所需的生活用品。”钟雨越说。

利用打通的支援渠道，全丹学联还帮助当地的热心华侨华人将私人募捐物资送至武汉，把捐赠渠道也分享给了其他公益组织。因为他们知道，这份爱需要大家一起传递下去。

英国萨塞克斯大学中国学联

善举不分中外，我们同担风雨

“疫情初期，学联正在筹备一年一度的春晚。之后不少学生在国内过完大年三十开始陆续返回学校，那时国内疫情已开始变得严重，出于安全考虑，我们决定取消这场校园春晚。”英国萨塞克斯大学中国学联主席张元昇说。

校园春晚告停，张元昇和同学们有更重要的事要做——募捐财物支援湖北。

他们在大学校园内广发传单，还联合隔壁布莱顿大学艺术系学生刘益帆和Janet一起开展校园义卖，俩人在白色T恤上作画，并以每件5英镑的价格出售。

义卖刚开始时，学生们多少有些紧张、放不开，但当想到这是为了帮助在武汉一线的医务人员、是在以另一种方式与病毒战斗，大家就渐渐忘记了羞涩。

“义卖时有位外国姑娘走到我们摊位前，拿了一份传单，站着仔细地读了很久。之后，她把书包里的所有零钱都掏了出来，捐给我们。”时至今日，张元昇回想起这位姑娘的善举仍觉得感动不已。“此后几天里她日日都来，捐出零钱就走，一直到我们的募捐活动结束。”

在萨塞克斯大学，校长亚当·蒂克尔还曾与不少师生一道，录制视频为中国加油。当时来自学校的温暖，张元昇不曾忘记。“‘青山一道，同担风雨’。在祖国需要帮助时其他国家给予我们的支持，中国不会忘记，我们留学生也都铭记在心。现在全球疫情升级，我们也在思索如何尽己所能，为留学所在国的疫情防控再继续出把力、做点事。”

(责编：孙竞、熊旭)