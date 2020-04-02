“新国展”里的大学生“翻译官”

3月21日夜班结束前，在岗学生志愿者与带队老师合影。

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3月10日，中国国际展览中心新馆（以下简称“新国展”）启用作为入境人员集散点。“响应号召，守护国门”，北京第二外国语学院的33名师生志愿者驰援“新国展”，提供防疫语言志愿服务。疫情之下，“95后”“00后”大学生有着怎样的担当，一起读读他们的故事。

队伍集结“有速度”

“只考虑了5分钟，我就决定报名。”高级翻译学院的2018级本科生张爽收到辅导员的消息时，已经是3月9日晚10点。“比起防疫一线的危险，我更在意自身的翻译水平。”张爽说。

得知女儿要上防疫一线，张爽的妈妈非常担心。“学校会配备好防护用具”“放心，每天都会跟您报平安”“我去也是为祖国做贡献呢！咱家骄傲！”……张爽一再宽慰母亲，一是安全有保障，二是祖国有需要。

接到老师电话，欧洲学院的大二学生梁佳妮同样很坚决。“我在校担任国际志愿中心的学生干部，这个时候一定要上！”梁佳妮说。亚洲学院的周鑫今年“大三”，是志愿队伍中的“学姐”，也是一名中共预备党员。“我没有多问，就直接报名了。”周鑫告诉我们，在疫情防控中，她家是“父女齐上阵”。“我爸爸是社区一线的防疫工作者，他非常支持我。”周鑫骄傲地说。

当晚，招募信息发布不到2小时，30名北二外在京学生加入了志愿队。他们来自9个不同学院，语言涵盖了英语、日语、韩语，还包括保加利亚语等小语种。“我们培养出的是有家国情怀的孩子，他们无私奉献，勇于担当。”商学院辅导员刘晨阳说，看到同学们积极响应，他感到十分欣慰。

3月10日上午，志愿服务队在“新国展”集结完毕。学习防护措施、消毒方法、工作纪律……紧凑的岗前培训后，同学们便走上志愿岗位。此时，离发起招募不到16个小时。

志愿服务“有温度”

“在‘国门’做志愿者，我们就代表着祖国的形象。”张爽打心底里想，既然是做翻译，就不能冷冰冰地“走程序”。“集散隔离不是疏远，更不是歧视，我们热情些可以减轻他们的心理负担。”张爽说。

除了当好“翻译官”，为外籍人士做心理疏导也是常事。

“说了许多次‘请冷静’。”3月16日深夜，张爽在朋友圈写道。当晚，一名外籍旅客在“新国展”外情绪激动。“我们要让他放下心理包袱。”聊家人，聊工作，聊疫情。温和的语气，耐心的态度，张爽终于打动了这位旅客。情绪稳定后，他决定主动配合防疫工作。

“有的人长途飞行后十分疲倦，有的人找不到行李情绪急躁，都需要安抚、疏导。”梁佳妮说。3月20日，一位等待集散的小姑娘到总服务台寻求帮助。“她乘坐国际航班，舟车劳顿。”梁佳妮看出来小姑娘可能饿肚子了，“我挺心疼的，决定把自己的餐包和矿泉水拿给她。”

干劲十足“有力度”

“为首都行动，争做新时代的前行者”“打赢疫情防控战，我们要同心协力”“疫情无国界，人间有真情”……张爽说，“新国展”内的标语振奋人心，激励斗志。

志愿工作有苦有累，我们的大学生逐一克服。“全副武装”地工作，有时磨破了鼻梁，刮红了脸颊，梁佳妮却说：“医生和护士比我们辛苦多了！”为了节约防护物资，志愿者们严格控制饮水，少跑卫生间；长时间穿防护服，遇到流汗、反胃，就顶一阵……

工作忙碌，但也有欢乐与温暖。“一个特殊的时期，一个特殊的生日，谢谢大家！”周鑫在翻译岗上过了21岁生日。红的、绿的、蓝的，各色便利贴上写满了温馨的祝福，带队老师还特意准备了小蛋糕。“各位战友，大家都是过命的兄弟了。”周鑫调侃道。

战胜疫情，同学们信心百倍。“我们肯定能战胜疫情。”商学院的陈子豪说。去年参与了新中国成立70周年国庆阅兵活动的他，正盼望“从胜利走向胜利”。“春暖花开时，我们会重回正轨。”梁佳妮说，志愿工作结束后，她一定要去颐和园看花。在志愿日记中，张爽写下了一句话：“没有一个冬天不可逾越。”

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