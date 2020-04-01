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毕业季，我珍惜每一次线上面试

2020年04月01日09:19  来源：中国青年报
 
原标题：毕业季，我珍惜每一次线上面试

最近，作为一名有些稚嫩、多少还有点骄傲的应届毕业生，撞上疫情笼罩全球的时刻，我感受到了不少前所未有的压力。由于此前的一些考试安排，我错过了“金九银十”的秋招，本来正摩拳擦掌等着迎接“金三银四”的春招，迎来的却是气势汹汹的新冠疫情。

疫情直接打破了毕业生这半年的计划，所有计划内的事情都必须居家于线上完成，有的高校也已选择通过网络进行毕业答辩。此前，北京市教委发布通知：疫情防控工作结束之前，毕业论文（设计）选题、开题、指导等环节可采取线上答疑、远程答辩等方式。

教育系统举办的高校毕业生现场招聘活动被取消，取而代之的是由一个个小方格组成的网络双选会。与现场招聘会相比，投递简历变得更加快捷，之前需在现场招聘会花费一上午时间寻找合适的就业单位，如今只需通过指尖即可轻松完成。

疫情期间，相关就业政策鼓励推动各地各高校开展网上面试、签约及网上办理就业手续等就业服务，多数招聘单位也开通了电话面试、视频面试等线上面试渠道，使得远程面试更为普遍。线上面试缩减了现场面试需要的行程往返时间，只要打开招聘单位微信对话框或招聘软件，即可开启小型面试间，哪怕手边还放着未修改完成的毕业论文。

不过，目前多数招聘单位开通的线上面试多为初试阶段，很多招聘单位在线上面试通过后，通知毕业生需接受下一轮复试，而复试的要求多为现场面试。因此，我和不少同学都期待，在返校日期未定的情况下，能够推动招聘单位开展网上复试、网上签订就业协议，将就业服务政策进一步落到实处。

尽管受疫情影响，找工作的过程出现了一些新问题。不过，我也积极同周边同学互帮互助，互相转发招聘信息和最新政策。而与传统的面试方式相比，线上面试的普遍化也提供了一些便利性。首先，它可以让毕业生更加自由地投递不同城市的就业岗位，不必因地理位置的局限而错失就业良机。

同时，线上面试的时间相对更加自由。就以往的现场面试而言，一般是由招聘单位通知集体面试的时间，可供协调的空间有限。采取网上面试后，我们大多可以与面试老师自由协商约定时间，从而减少因面试“撞期”带来的遗憾。对于部分想要“跨界”就业、专业不对口的毕业生来说，居家这段时间也是绝佳的充电时期。

此外，善用网络技术手段，也可以使招聘单位加深对应聘者的深入了解，从而提升招聘效率。这些天，我应聘了图书出版、新闻等行业的编辑职位，一些单位为我们提供了考察语言文字能力和策划能力的相关测试。在后续的线上面试时，面试官已经可以通过测试情况了解了应聘者的基本能力，也可以更有的放矢地提出问题，同我们深入交流。

疫情之下，我和身边的同学们感受到了全新的挑战与压力。不过，经过一段时间的调整，我们也逐渐找到了自己的节奏，更加珍惜每一次面试机会。相信在疫情散去之时，我们都会在努力之后达成目标，找到让自己满意的工作。（李淑君）

(责编：孙竞、熊旭)
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