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天津大学：虚拟仿真技术锻造思政“金”课

2020年03月30日08:43  来源：中国青年报
 
原标题：天津大学：虚拟仿真技术锻造思政“金”课

身临其境与马克思、恩格斯“面对面”？思政课也能做“实验”？近日，天津大学研发的一款思政课虚拟仿真教学实验走红网络。该实验在国家虚拟仿真实验平台一经上线就吸引了包括天津大学、重庆大学、郑州大学、西南财经大学、天津科技大学等十余所高校学生在线学习。

如何用好网络阵地，讲好网上思政课，让思政课在全民抗“疫”的关键时期“铸魂育人”，成为天津大学教师队伍探索思政课教学改革创新的新命题。

“不能将思政课简单地搬上网，而是要将互联网的理念融入课堂教学，设计出符合互联网时代思政课教学需要的网上‘金’课。”天津大学马克思主义学院院长颜晓峰说，“要将学生学习的‘获得感’作为衡量教学成效的‘金标准’。”

集体备课、引入优质慕课、录制“定制版”慕课、专题讲授、即时互动教学……这段时间，天津大学探索出一套防疫期间“线上慕课+直播专题+互动答疑”的“互联网+思政课”教学法，用透彻的学理分析回应学生，用深邃的思想理论说服学生，深化教与学的深度融合，让学生真学真信、愿学爱学。

身处虚拟化的实验场景，与历史人物互动对话，学习《共产党宣言》等经典原文的同时还可以在线答题。在天津大学马克思主义学院副教授王磊的课上，学生可以通过互联网虚拟沉浸在马克思、恩格斯所在的历史时代，实景感受19世纪马克思、恩格斯创作《共产党宣言》的历史进程，“有利于学生更深刻体悟共产主义的时代力量”。

在天津大学马克思主义学院副教授张凯峰讲授的《中国近现代史纲要》专题直播课上，400多名学生同时在线听讲，互动区里学生们在线提问，即时互动。学生直呼“太精彩了！妈妈也跟着一起听！”“条理清晰又有故事，像听评书一样！”

网络授课打破了以往单一的“教师讲、学生听”的教学关系，“讲课的时候，一条条提问的弹幕飞出来，可以实时了解学生的疑惑并给予适时的解释和引导。”天津大学马克思主义学院副院长张宇说，“当然这也考验着思政课教师的理论水平和知识储备。”

以往在教室里讲课，教师可以设计鲜活的案例、采用视频多媒体、现场讨论、情景剧教学等多种方式，但是将课程搬到线上来讲，教学手段和形式都发生了很大变化。张宇说，“光靠学生自己看慕课是远远不够的。”

词云分析、弹幕提问、课堂表情包……天津大学的思政课上，一系列网络文化语境下的思政课教学方式应运而生，“思想政治课要像盐一样融进学生日常”，用学生们喜闻乐见的方式，将互联网思维和思政课教学深度融合。

在开学的第一堂毛概课上，马克思主义学院教师王磊声情并茂地朗诵了毛泽东在上世纪50年代创作的《七律二首·送瘟神》，用当前全国人民齐心战“疫”的伟大实践启迪学生，讲述了中国共产党团结带领全国人民消灭严重危害我国长达2000多年的血吸虫病的壮阔历史。王磊和栾淳钰两位老师讲授的战“疫”金课还在人民网公开课上线，网友纷纷点赞，“这样的思政课更有力量更走心。”

“推动思想政治理论课改革创新，要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。”在思想政治理论课教师座谈会上，习近平总书记明确提出了推动思政课改革创新的重要目标。

“重读《送瘟神》，就是要将战胜疫情的决心、对社会主义制度的信心与实现‘两个一百年’奋斗目标的恒心，汇成强大的中国力量，推动我们乘风破浪，攻坚克难，最终实现中华民族的伟大复兴！”王磊说。

记者 胡春艳 通讯员 赵习钧

(责编：郝孟佳、熊旭)
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