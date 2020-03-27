中国戏曲学院副院长冉常建：注重科学、严守公平，确保人才选拔质量

人民网北京3月27日电（孙竞）教育部近日部署做好2020年艺术类专业招生考试工作，明确高校要科学研究论证后，要尽可能减少校考专业范围。中国戏曲学院副院长冉常建表示，学校迅速响应，科学研判，积极行动，统筹推进疫情防控和招生考试工作。

冉常建介绍，2020年，学院全面推进新深化本科招生改革。一是取消了戏剧影视文学、艺术管理、动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术六个专业的校考，编制分省计划；二是将戏剧影视文学、艺术管理专业纳入普通本科一批或合并批次的普通本科批招生；三是动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术专业使用省级美术学和设计学类统考成绩录取，并公布最低专业成绩要求，保证生源的专业水平。

“这些举措有助于扩大人才的选拔范围，为更多考生提供到国戏就读的机会；有助于降低校考规模和人员大规模流动，减轻考生和家长的负担以及社会的压力。特别是从当前防控疫情的要求和教育部的工作部署来看，这些改革意义重大。”冉常建说。

对于社会关注的其他校考专业的调整，冉常建明确，学院的核心专业京剧表演、京剧器乐、多剧种表演、多剧种器乐、昆曲表演、昆曲器乐、戏曲导演、戏曲作曲等专业，采用非现场考核方式对报名考生进行初试，考生需要按要求录制作品并按时提交，高考后再组织进入二试的考生进行校考。戏曲舞台设计、舞台灯光设计、化装造型设计、戏曲服装设计等美术类专业，通过使用省级统考成绩作为初选条件，高考后再组织现场校考。

学院还将通过整合考试环节，压缩考试时间。一是在确保科学考核和优秀生源脱颖而出的前提下，整合各专业的考试内容，取消不影响选才大局的考试环节和内容，压缩所有现场校考二试试科目的考试时间。二是整合考场设置和考场布局，减少考生候考、转考的时间。

为确保考核质量，严守公平底线，学院将严格规范评委选聘、考评程序和全过程监督；加强考生身份核验、甄别作弊标记、数据信息加密管理；积极协调资源，为农村和贫困地区等不具备条件的考生提供参加考试的兜底条件保障；加大新生材料复核和专业复测力度，严厉惩戒考试失信行为。

冉常建表示，学院将及时发布招生考试方案和相关考试时间安排，加大宣传解读力度，通过招生网站、微信公众平台、电子邮箱、热线电话、新闻媒体等多种渠道，通过信息发布、网络直播、在线咨询等多种方式，及时回应考生、家长和社会关切，解疑释惑、凝聚共识。

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