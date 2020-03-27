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云时期如何找工作？90后在家也能“云营业”

2020年03月27日08:55  来源：中国青年报
 

对他们来说，突如其来的假期自然是得不到任何快乐的， 但很快，花式“云营业”，让他们结束了毫无目标的“放空”，生活基本在稳定而丰富的轨道上运转下去……以待来日，疫情结束后每个人都能重新“出发”。

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今年春节前夕，我的好友圈掀起一股小小的辞职潮，七八个朋友不约而同通知我：“嗨，我辞职了，想休息一下。”其中只有一个人是找好确定的下家才递交辞职信的，而其他人则表现得非常洒脱、率性，有的直接快刀“裸辞”，有的初步接触了理想的下家但尚未敲定。“就是不想干了，何必拖泥带水，心已经不在这家公司了，不必浪费时间纠缠下去”。

他们最初的计划都是2月好好休整一个月，然后以饱满的精神和昂扬的姿态走进新公司。结果疫情打乱了所有计划，假期自然是得不到任何快乐的，每天看着新闻忧心忡忡，同时也对自己的事业充满疑惑和慌乱。

这些朋友，年长些的拥有闪闪发光的职场简历，最年轻的如刚毕业一年的，亦有独当一面的能力。若无这场变故，按照他们的自我认知，找份喜欢的新工作并不难。然而此刻，却都被困在了一个意想不到的境地里：宅家“云时期”投出的每一份简历，基本都石沉大海，“有的公司连邮件自动回复都懒得给我”。

好在他们终究不是坐以待毙之辈。现实的工作难找，他们都开始各自发挥聪明才智，很快在力所能及的范围内宅家“云营业”，赚点饭钱。

“90后都快30岁了，难道只能靠乖乖上班、每月等老板发工资才能维系好生活秩序吗？没点技能我都不好意思说自己的年龄！”花花是朋友中很有想象力和执行力的一个，她开启的一项“云工作”充分发挥了优异的表达天赋，利用自己丰富的情感经历，在线讲授情感课程。

原本，花花是出于个人的兴趣和困惑，主动学习了许多人际交往和情感问题的课程。她表达能力好，待人耐心热情，早已是我们这群人里的“知心姐姐”，既然有以上技能和素质“加持”，她灵机一动：“我为什么不开一个在线课程呢！熟人圈优先。”先免费试听，然后由客户决定是否付费上课。

花花老师的“情感云课堂”，我们也偷偷溜进去“旁听”过一次。上课形式是“群体大课+私人小课”，先在微信大群里讲一些共同的“知识点”，然后根据每个“学生”不同的需要，因人而异，单独答疑。她的个人风格也着实鲜明，不讨好，不委婉，各种生活鸡毛蒜皮的破事儿，在她的快人快语之下，都被扫得干干净净。

花花说，原本只是和身边“生活色彩相似”的姑娘们聊，现在扩大受众群，忽然认识了很多经历截然不同的人，自己都有种重新“补课”的感觉。“虽然起初我是出于自己营业的目的，但也慢慢感觉到，最近宅家的很多姑娘的确遇到亲密关系方面的难题，我做这件事也算有意义”。

家中开海鲜干货店的小佳，因求职难问题郁闷了半个月之后，决定打起精神，重振旗鼓。“暂时找不到线下工作，何不趁机锻炼一下线上创业能力呢？”因疫情影响，大多数饭店停摆，小佳家的海鲜干货滞销。小佳左思右想，觉得如果按照寻常网店的思路兜售肯定没生意。她看到正在刷某短视频App的弟弟，灵光一现：“我可以用短视频卖海鲜啊！”

小佳拍摄了家里店铺商品的短视频，精心剪辑，再配上“洗脑神曲”，发布在短视频App里。

目前，小佳的“短视频卖海鲜”人气还不算很高，但好歹实现了原本滞销产品的“零的突破”。“有所改变总好过无动于衷。”下一步，她计划更精心地撰写文案，更有针对性地进行推广，联动微博、微信，“让海鲜干货出圈”。

平日里酷爱看综艺节目的思丽，辞职前从事金融行业。过年前她雄心勃勃地和我说，打算“跨行”进军视频网站。如今她心仪的网站暂无招聘计划，理想的岗位难求，思丽也没气馁。“可以利用这段时间好好磨练一下我的视频原创技能”。

思丽觉得，如果她能先成为一个人气视频博主，那以后何尝找不到好工作？她试水玩起了直播，结果第一次“明星话题”的语音直播，不到1个小时就吸引了超过2000人收听，这更让思丽坚信自己在这方面“大有可为”。她已在家中架起单反，自导自拍自制一系列“验货综艺节目”的趣味短视频，“一边接受市场大众的检阅，一边期待新的工作机会降临，这样，当我再去求职时至少有拿得出手的代表作”。

疫情暴发两个月来，这些“裸辞”朋友，无一不是经历了困顿、迷茫、焦躁等负面情绪爆炸期，而现在竟也在安静宅家期间，重新梳理了思绪，慢慢找回井然有序的节奏。

花式“云营业”，让他们结束了毫无目标的“放空”，生活基本在稳定而丰富的轨道上运转下去……如此，以待来日，疫情结束后每个人都能重新顺利“出发”，和新的职场状态无缝对接。（海梧）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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