高校银龄教师支援西部

本报北京3月26日电 （记者张烁）教育部近日印发方案，启动实施高校银龄教师支援西部计划。计划面向西部地区行业、产业、企业急需的紧缺专业，遴选组织一批高校优秀退休教师支教、支研。据悉，2020年将从部分部属高校招募120至140名退休教师支援中国石油大学（北京）克拉玛依校区、塔里木大学、滇西应用技术大学。首批援派教师拟于2020年春季学期到位。

方案要求，首批援派教师一般从教育部直属高校退休人员中遴选，年龄一般在70（含）岁以下（身体情况较好者可适当放宽年龄要求）。援派教师工作以课程教学、教学指导、课题研究、团队建设指导为主，指导受援高校教师做好教学和科研工作。长期援派教师，支援服务时间原则上不少于1学年，每学年承担不少于64课时的教学工作，参与指导1项课题研究，组织开展若干学术讲座、教研等活动；短期和远程支援教师，按照“突出实效、形式多样、时间灵活”的原则，根据受援高校需求，认真做好支教、支研工作。教育部从部本级经费中直接划拨资金，用于发放援派教师补助。教育部希望通过持续实施高校银龄教师支援西部计划，号召更多高校优秀退休教师，助力西部高校提升立德树人、队伍建设和科研创新的能力，推动西部地区高校“双一流”建设。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 12 版）

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