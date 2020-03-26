原标题：山西高三年级开学：全封闭管理 每日健康检测

3月25日，山西全省高三年级按照统一部署如期开学。复课将实行全封闭管理，各学校需解决师生的住宿、用餐需求。

当日下午，在太原杏岭实验学校北校区，高三年级学生分班分时错峰返校报到。进入学校的学生和家长都必须进行体温检测。一座体温检测室引人注目，学生走进后，系统可自动测量体温、抓取照片、及时上传。在学校宽阔的大平台上，会有老师帮助学生搬运行李，家长止步于此。

太原杏岭实验学校负责人 刘玉法：为了这次开学，学校做了充分的准备。对原有的12个班级进行重新分配，打乱进行分配之后达到23个班级，确保每一个班级不足30个人，最多班级27个人，最少的班级24个人。宿舍在原来的每一个宿舍6人到8人的基础上重新编排，每一个宿舍确保3个人。使学生在宿舍有相对独立的空间。

下午四点多，一场模拟用餐演练在餐厅举行。学生整齐列队，间隔一米以上，依次进入餐厅用餐。餐厅内，每张桌子上都贴有学生的名字，原来的六人桌现在只容一人使用。

太原杏岭实验学校教育主任 曹云峰：我们现在学校里对原材料已经储备齐全，完全可以保证学生的用量。在营养搭配这方面，我们每天有两个汤，主菜有四个，主食有三种，完全可以保证学生的营养。

为保障高三年级开学复课，山西各级政府出台多项措施，在防控、物资、验收等方面制定学校开学工作细则。对于宿舍和餐厅的卫生安全，街道办事处组织相关部门对该校进行专业培训和指导，并逐项检查验收。

太原市杏花岭区杨家峪街道办事处副主任耿娜：我们为学校提供了防护措施、防护服、口罩，还有消毒产品。对于咱们学校老师的复工，老师的开学，我们也提供了医学帮助。在我们的卫生院也提供了身体检测，全部符合要求才开学复工。

开学后，高三年级师生全部实行封闭管理。教师做好学生日常的晨检、晚检，教室会经常通风，保持空气流通。生活老师指导学生每日进行体温测量。

学生 罗佳龙：挺想念在学校跟同学们一起备战高考的时光。学校的封闭化管理过程非常严格，可以令我们安心放心在这里学习。

记者 王惠琳 山西太原报道

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