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河海大学：疫情防控时期高校团组织凝聚青春正能量

范范

2020年03月26日07:33  来源：中国网
 
原标题：河海大学：疫情防控时期高校团组织凝聚青春正能量

　　河海大学是一所拥有百余年办学历史的教育部直属全国重点大学。自新型冠状病毒肺炎疫情以来,河海大学积极保障师生安全,切实统筹推进防疫工作布署。当前,新冠肺炎疫情防控进入关键时期,学校各级团组织不断凝聚青春正能量,助力打赢疫情防控阻击战。

　　其中,河海大学外国语学院团委广泛组织动员,以“90”后为代表的团员青年挺身而出,找准关键点,抓住着力点,积极宣传引导,汇聚多方力量,扎实推进疫情防控有关工作任务的落细落实,为打赢疫情防控阻击战提供了强有力的思想和组织保障。

　　坚持基层团组织的云学习

　　磨难压不垮,奋起正当时。为将疫情防控的生动实践转化为鲜活课堂,教育部社科司与人民网联合组织了“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”。

　　学院团委组织所有团员青年通过实时收看、错峰回看相结合的方式,认真学习有关疫情防控的决策布署,发挥高校思政课落实立德树人根本任务的关键课程作用。团员青年们纷纷表示,新冠肺炎疫情发生以来,全国民众团结一心,推动疫情防控形势积极向好,要做到自我学习、自我管理、自我教育,在以身作则的同时带动身边的亲朋好友共同做好这次抗击疫情工作。

　　“广大团员青年要不断给思想充电,给精神补钙,共克时艰,坚定打赢疫情防控阻击战的信心,用实际行动展现出人生价值。”河海大学外国语学院团委书记王璐说。

　　学院团委鼓励团员青年们要积极参与志愿服务行动,自觉抵制网络谣言,为正能量发声,同时要利用好线上资源,多样化地开展“齐心战‘疫’”活动,用责任与担当书写青春华章,包括“携手同行——与疫区同学结对帮扶”、“阅享成长——读书分享会”等活动,团员青年们纷纷响应,积极报名参与。

　　推进基层团组织的云成长

　　疫情防控期间,河海大学外国语学院2017级英语专业3班团支部创新团组织活动开展形式,利用网络平台开展线上“云团课”。通过分享家人抗击疫情的动人故事、学习抗疫楷模的先进事迹等环节,30名团员青年普遍认为,要积极学习抗疫先进人物无私奉献、热爱祖国的精神,让青春在祖国最需要的地方绽放绚丽之花。

　　此外,团课将青年思想引领与专业知识学习、防疫知识科普、心理健康疏导等内容有机结合,共同融入“云团课”之中,切实打响青春“战疫”。

　　“作为中国青年,要能够堪当大任、不惧疫情之危,将小我融入大我,用青春之奋斗担当起民族复兴的历史使命和时代责任。”该团支部书记徐明昊激动地说。

　　强化基层团组织的云服务

　　在河海大学外国语学院团委的密切关心下,院学生会紧紧围绕工作布署,广泛调研学生需求,开展了系列防疫抗疫活动。其紧密联系湖北籍学生,积极发挥新媒体优势,广泛开展“加油中国”、“最美逆行者”等防疫爱国宣传,将爱国主义精神牢牢扎根于学习生活中。根据开学时间的相关安排,院学生会两度开展面向全校的线上学习打卡活动,极大激发了学生们的学习主动性,助力校园学风建设,总计参与人数多达536人。对于即将迎来的语言专业等级考试,院内部分学生存在焦虑心理。院学生会再次亮剑出击,邀请部分优秀往届生分享备考经验,开展了考试“云辅导”,覆盖面达140人,真正做到奉献校园、服务学生。

　　“这次疫情防控充分证明了九零后、零零后是充满着希望与可能的一代。让我们等待胜利的那一天,等待那一场春暖花开。”河海大学外国语学院本科生辅导员蒋艺晴如是说。

(责编：冯粒、曹昆)
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