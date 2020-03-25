原标题：上海高三生因探病留在湖北，班主任悄悄“修改”每日汇报制度

每天在班级群里汇报身体情况所处方位，疫情当下，许多学校以此掌握了解学生动向。虹口高级中学高三5班班主任王梦韵老师，却悄悄为一位身处湖北的学生做了小小“修改”。

“今天开始，不用在群里汇报了”

事情要从1月28日说起。那天，王老师接到学生钟子萱爸爸打来的电话。原来因为身在湖北潜江的长辈生病，他们全家已赶回去看望。当时为了排摸学生情况，学校有每日汇报制度，钟先生专门打来跟老师说明情况。“那今天开始，小钟不用再群里每日汇报了，我们私信联系吧。”王老师第一时间这么回复这钟爸爸。

“我们班级群里，同学们每天上午8:30左右会报备当天位置和身体状况，然后我们九点汇总到校，”王老师说，请小钟同学单线联系，一方面是保护孩子私隐，别带来异样关注，另一方面，她知道小钟平时文静内向，也希望给她减减压。

“自己做好防护，当心身体”“你现在可以通话吗？近期的情况我们聊一聊”“今天无碍吧？”接下来的50多天里，从上海到湖北，远隔千里，师生间联系不断。“有一阵子，因为统计及确认病例的标准有变化，一下子新增了许多确诊病例，别说小孩子，就是我们大人都会紧张烦躁，”爸爸钟庆东说，“多亏了王老师跟她耐心地聊，从学业到生活，说了好多……”

一波未平，一波又起。三月份开始上网课了，当时身在湖北潜江的小钟，因为居住的房子网络有些问题，上课和互动都时断时续，有着高考压力的她，着急了。王老师帮着一起注册上课平台，一起掰着手指头数小钟家新买的无线网络设备啥时候发货。

“这或许是这件事的另一面效应”

“要是现在在上海，我说不定会偷偷懒，现在不知为啥，特别想学习，”小钟跟爸爸开玩笑说着。对女儿的学习劲头，他看在眼里。更让他惊喜的是，一般来说最难提高的作文，这段时间孩子却频频拿高分。“总觉得她长大了，想得更深刻了，”钟先生说，“这或许是这件事的另一面效应。”

在最近的一篇作文里，最后一段，小钟这样写道：“……更重要的是，罗曼·罗兰曾说过，‘世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活’，若我们缺少了切身体会这至关重要的一课，又如何认清生活的本质，从而调整、完善、重塑自我呢？又如何在遭受生活的打击后，依然满腔热血，元气满满地面对现实中的艰难险阻呢？”

“小钟听课效率比较高，而且能够有效落实具体的写作方法和技巧，思维层次在逐步上升。作文网课的时候我给不同层次的同学做了分层示范指导，她的层次本来属于二类中下卷的水平，通过听课和自己的钻研之后，逐步能够写到二类中上了，”教语文的班主任王老师说，“特殊时期她也很不容易。”

今天消息传来，4月8日0时起，武汉解除离汉通道管控，对小钟一家来说，这也意味着离回到上海、回到学校又进了一步，都挺激动。“我在做家务，还是女儿看到来告诉我们的，”钟爸爸说，孩子对考试挺有信心的，一直都想考教育专业，将来当老师，如今，这个愿望更强烈了。

(责编：冯粒、曹昆)