牢记使命担当 做合格的建设者和接班人

2020年初，来势汹汹的新冠肺炎病毒，给我们的生活、工作等方面带来了极大的影响。由教育部社会科学司与人民网联合组织了一场面向全体大学生的“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课” 。四位教授以思政课理论为基础，解读党中央关于疫情防控的决策部署，分析中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，讲述防疫抗疫一线的感人故事，帮助我们了解国家抗疫的战斗，为我们指明了方向，树立了榜样，解答了困惑。

祖国伟大制度优

新冠肺炎疫情发生以来，党中央高度重视，迅速作出决策部署，全国人民积极参与了这场大战。在这没有硝烟的战争中，我们看到了前赴后继的医护人员们奋战在一线，看到了平地而起的火神山、雷神山医院，看到了残酷却充满温情的封城行动，看到了春节响应隔离号召自觉居家的千万家，看到了海外华人、华侨、留学生奔走相助……

同舟共济、共克时艰，一方有难、八方支援。国家体现出了强大的动员能力、组织能力和整合能力，中华儿女团结到一起，为打赢疫情防控阻击战这场人民战争贡献自己的一份力量。这让我深刻感受到了国家的伟大、民族的伟大，更彰显了中国特色社会主义制度的显著优势。

医务人员好榜样

通过老师们的讲解及相关的报道，还让我们深刻感受到前线医务人员的辛劳、勇敢与伟大。在这场战“疫”中，白衣天使们不俱生死、不记报酬地战斗在抗疫第一线，为民族担当，为国人表率。这是热爱祖国、热爱人民的民族精神、这是英勇无畏、敢为人先的时代精神。她们用实际行动践行着责任感与人道主义救助，给我们做出了好榜样，值得我们学习与敬重。

担当使命永牢记

音乐是一门可以跨越语言、跨越国界、跨越山海最直接感动人心的艺术。虽然无法治愈疾病，但它能够传递力量，振奋人心；它能够陪伴许多坚守在岗位和居家隔离的人们，为他们带去心灵的慰藉。

身为一名音乐学院的学生，一名未来音乐教育的从业者，我应该思考如何将音乐与教育更有机地结合到一起，在专业领域体现自身的价值。同时作为大学生，我们要“胸有大志，心有大我，肩有大责，行有大德”，因为我们承载着国人对青年的殷切期待，肩负着实现中华民族伟大复兴中国梦的重要使命。我们要努力加强知识学习，提高自身能力，时刻准备着为国家的发展贡献自己的力量，做一名的合格建设者和接班人

（作者系中央音乐学院音乐教育系2017级本科生）

(责编：何淼、熊旭)