京冀联手战疫脱贫 保定贫困县校长工作室云启动

人民网北京3月24日电 （记者孝金波）孩子是每个家庭的未来，良好的教育会改变整个家庭的命运。北京市教委助推河北保定市八个贫困县脱贫，通过整合北京市资源，以当地名校长工作室方式，促进初中、幼儿园办学质量提升。“2019年5月，我们组织了李梅校长工作室、张春炬园长工作室,从寒假至今，响应战疫扶贫两不误、停课不停学的要求，我们及时调整研修方式，扎实推进两个工作室研修活动。”作为这两个项目的首席导师与负责人，北京教育学院高级研修中心陈丽主任向记者介绍。

3月19日至20日，保定市贫困县李梅校长工作室、张春炬园长工作室2019年度总结暨2020年度启动仪式在线上举行。会上，北京教育学院副院长汤丰林表示，“希望校长、园长能够做到高站位低自我、高能量低繁琐、高水平低徘徊。”保定市十七中校长李梅、保定市青年路幼儿园园长张春炬作为工作室主持人对2019年度工作室培训情况分别进行总结；学员代表就研修总结与课题研究成果进行汇报；北京广渠门中学教育集团理事长、集团大地幼儿园园长吴甡，北京教育学院学前教育学院院长杨秀治对工作室的运行指导做总结；北京教育学院高级研修中心主任陈丽作为首席导师对2020年度两个工作室方案进行解读。

两个工作室均采取主持人+“双导师制”培养模式，在研修设计强调了整体安排与个性化设计相结合、工作室成员个人研修与团队作战相结合、外力支持与内力驱动相结合的共性要求；张春炬园长工作室还强调了园长研修与名园长工作站作用发挥相结合，李梅校长工作室强调了研修与名师送教相结合的个性要求。

在2019年寒假至今的疫情防控特殊时期，北京教育学院高级研修中心及时调整研修方式，扎实推进两个工作室研修活动。

首先，调整培训方案，论文撰写“云指导”。这两个工作室都采取了培训与学校改进研究相结合，把校园长素养提升与学校工作改进密切结合起来，经过大半年的学校改进研究过程，进入成果提炼与论文撰写阶段。疫情发生以后，项目组及时调整培训方案，协调组织项目导师进行“云指导”，开启“线上研修模式”。

其次，课题申报培训，助推学员科研领导力提升。为提升校长们科研领导力，助力校长申报2020年度课题，项目组整合资源，组织两个工作室校长、园长参加北京市教育科学“十三五”规划“2020年度课题申报培训会”。

再次，借力网络转型培训方式。项目组邀请首都师范大学副校长杨志成教授主讲《新时代学校文化的解构与建构》专题，用网络直播课的形式为雄安新区名校长培养工程和保定市贫困县初中李梅校长工作室的学员带来别开生面的“线上培训”。

第四，分享优质资源，助贫困地区推教育发展。项目组在疫情期间，搜索整合优质学习资源，不断向两个工作室提供大量优质学习资料，内容涉及抗击疫情、心理疏导、学校建设、课程案例等，不断助力当地教育发展。

(责编：李枫、岳弘彬)