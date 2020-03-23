人民网>>教育

当少先队辅导员变身机场“白衣战士”，他们为孩子们上了最生动的一课

王志彦

2020年03月23日08:02  来源：上观新闻
 
原标题：当少先队辅导员变身机场“白衣战士”，他们为孩子们上了最生动的一课

　　最近，上海的两大机场防疫志愿者中惊现一群身披雷神、大白、超人、小猪佩奇等励志表情包的“白衣战士”。入境人员见到后，有的竖起大拇指，有的要求合照，还有外国小伙儿用相机记录下了那些可爱的画面。

　　白色防护服后背上“困难面前有党员，党员面前无困难”“战疫神话”“越是熬夜，越是清醒”“小猪佩奇身上纹，掌声送给转运人”的标语，幽默又富有内涵，衬着生动的动漫图案，大大缓解了入境乘客的焦虑和疲惫，也让共同奋战在防疫一线的志愿者精神满满，为紧张的入境防疫工作加油鼓劲。

　　身着“特殊”防护服的这批志愿工作者是来自浦东教育系统的志愿者们。在这支队伍中，还有8名志愿者有着另一个光荣的身份——少先队辅导员。他们是：上南实验小学大队辅导员王佳丽、张江实验中学大队辅导员阚磊、上海市周浦育才学校大队辅导员樊学英、盐仓小学大队辅导员陈香、上海市蔡路中学中队辅导员任杰、康城学校中队辅导员曹君丽、康城学校中队辅导员陆清、莲溪小学中队辅导员钱文瑾。

　　随着疫情境外输入性风险的加大，他们积极相应党团号召，暂别家庭全身心投入到防疫工作。3月6日，只用短短半天的时间就集结完毕，成为浦东新区接机集散点的一线“守门员”。

　　平日里，他们是各所学校的任课教师，是少先队员们的引路人。如今，他们穿着宽大又闷不透风的防护服，戴着厚厚的护目镜和口罩，每天12小时连轴转，用自己的实际行动守护着我们共同的家园，用他们坚守的力量，为少先队员们上了生动的一“课”。

　　王佳丽老师这次是浦东机场T2航站楼第一组的跟车员，工作职责就是将归心似箭的黄标旅客安全送回家中隔离，也就是人们常说的“转运人”。在转运的过程中，难免会遇到情绪烦躁的旅客，平时和孩子们打惯了交道的王老师，此时充分发挥出辅导员善于沟通的优势，对于焦急的旅客，她会用心安抚；心情低落的旅客，她会热情开导；在一趟趟转运“旅途”中，用耐心的倾听和真诚的陪伴化解那些不理解的眼神、不配合的行为。

　　尽管厚重的隔离服里常常湿透，不透气的护目镜常常布满雾气，戴着的口罩在脸上压出了压痕……但为了上海这座我们爱着的城市，王老师和她的伙伴们始终战斗力满格。

　　樊学英老师是一名有着12年辅龄的资深大队辅导员。在一次次的护送过程中，令她印象最深的是一位从日本入境的外地小女孩。当把女孩送至事先联系的地点时，住户知道女孩需要隔离14天的这样一个情况，表示不能够接收。此时已是凌晨两点，下着淅淅沥沥的小雨，女孩的情绪有些失控，开始哭泣。

　　樊老师敏锐的觉察出孩子心理变化，第一时间进行安抚，同时也将这个情况告知机场指挥长，然后送她去集中隔离点。凭借多年担任辅导员的经验，一路上，樊老师温柔耐心地安慰开导她，女孩也渐渐放松下来。当将她顺利送至机场隔离点时，已是凌晨三点多。穿着防护服的樊老师早已汗流浃背，护目镜全是雾气，但是她感到很开心。在这个寒冷的雨夜，她身体力行地守护着上海、也传递着上海的温暖。

　　阚磊老师是张江实验中学的大队辅导员和团委书记。但这段时间，防疫志愿工作成为了她的“最重要工作”。两周前她刚从另一支疫情防控工作组回来。接到指挥部通知后，与家人匆匆告别整理行囊后就奔赴前线，成为浦东新区第一批驻守机场的工作人员。

　　披上防护服战袍，戴好护目镜盾牌，阚磊老师马不停蹄地投入到机场防疫工作，和公安、司机一起为乘客平安返回家中保驾护航。语言不通，就用自学新技能使用翻译通APP与乘客交流。一位从日本归国的上海大伯，事后还给她发了短信表示感谢，并一路称赞祖国最安全，回家的感觉真好！

　　阚磊已经连续参与疫情防控志愿服务将近一个月了，她始终怀着“哪里有需要，就到哪里去”的信念，战斗在一线，用逆行与坚守诠释少先队辅导员的精神风貌。

　　化身机场“白衣战士”的少先队辅导员们正是千千万万战“疫”工作者的缩影。他们扛肩在责、率先垂范，为少先队注入榜样先锋的力量，让红领巾与使命担当并肩同行。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved