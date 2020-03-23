原标题：当少先队辅导员变身机场“白衣战士”，他们为孩子们上了最生动的一课

最近，上海的两大机场防疫志愿者中惊现一群身披雷神、大白、超人、小猪佩奇等励志表情包的“白衣战士”。入境人员见到后，有的竖起大拇指，有的要求合照，还有外国小伙儿用相机记录下了那些可爱的画面。

白色防护服后背上“困难面前有党员，党员面前无困难”“战疫神话”“越是熬夜，越是清醒”“小猪佩奇身上纹，掌声送给转运人”的标语，幽默又富有内涵，衬着生动的动漫图案，大大缓解了入境乘客的焦虑和疲惫，也让共同奋战在防疫一线的志愿者精神满满，为紧张的入境防疫工作加油鼓劲。

身着“特殊”防护服的这批志愿工作者是来自浦东教育系统的志愿者们。在这支队伍中，还有8名志愿者有着另一个光荣的身份——少先队辅导员。他们是：上南实验小学大队辅导员王佳丽、张江实验中学大队辅导员阚磊、上海市周浦育才学校大队辅导员樊学英、盐仓小学大队辅导员陈香、上海市蔡路中学中队辅导员任杰、康城学校中队辅导员曹君丽、康城学校中队辅导员陆清、莲溪小学中队辅导员钱文瑾。

随着疫情境外输入性风险的加大，他们积极相应党团号召，暂别家庭全身心投入到防疫工作。3月6日，只用短短半天的时间就集结完毕，成为浦东新区接机集散点的一线“守门员”。

平日里，他们是各所学校的任课教师，是少先队员们的引路人。如今，他们穿着宽大又闷不透风的防护服，戴着厚厚的护目镜和口罩，每天12小时连轴转，用自己的实际行动守护着我们共同的家园，用他们坚守的力量，为少先队员们上了生动的一“课”。

王佳丽老师这次是浦东机场T2航站楼第一组的跟车员，工作职责就是将归心似箭的黄标旅客安全送回家中隔离，也就是人们常说的“转运人”。在转运的过程中，难免会遇到情绪烦躁的旅客，平时和孩子们打惯了交道的王老师，此时充分发挥出辅导员善于沟通的优势，对于焦急的旅客，她会用心安抚；心情低落的旅客，她会热情开导；在一趟趟转运“旅途”中，用耐心的倾听和真诚的陪伴化解那些不理解的眼神、不配合的行为。

尽管厚重的隔离服里常常湿透，不透气的护目镜常常布满雾气，戴着的口罩在脸上压出了压痕……但为了上海这座我们爱着的城市，王老师和她的伙伴们始终战斗力满格。

樊学英老师是一名有着12年辅龄的资深大队辅导员。在一次次的护送过程中，令她印象最深的是一位从日本入境的外地小女孩。当把女孩送至事先联系的地点时，住户知道女孩需要隔离14天的这样一个情况，表示不能够接收。此时已是凌晨两点，下着淅淅沥沥的小雨，女孩的情绪有些失控，开始哭泣。

樊老师敏锐的觉察出孩子心理变化，第一时间进行安抚，同时也将这个情况告知机场指挥长，然后送她去集中隔离点。凭借多年担任辅导员的经验，一路上，樊老师温柔耐心地安慰开导她，女孩也渐渐放松下来。当将她顺利送至机场隔离点时，已是凌晨三点多。穿着防护服的樊老师早已汗流浃背，护目镜全是雾气，但是她感到很开心。在这个寒冷的雨夜，她身体力行地守护着上海、也传递着上海的温暖。

阚磊老师是张江实验中学的大队辅导员和团委书记。但这段时间，防疫志愿工作成为了她的“最重要工作”。两周前她刚从另一支疫情防控工作组回来。接到指挥部通知后，与家人匆匆告别整理行囊后就奔赴前线，成为浦东新区第一批驻守机场的工作人员。

披上防护服战袍，戴好护目镜盾牌，阚磊老师马不停蹄地投入到机场防疫工作，和公安、司机一起为乘客平安返回家中保驾护航。语言不通，就用自学新技能使用翻译通APP与乘客交流。一位从日本归国的上海大伯，事后还给她发了短信表示感谢，并一路称赞祖国最安全，回家的感觉真好！

阚磊已经连续参与疫情防控志愿服务将近一个月了，她始终怀着“哪里有需要，就到哪里去”的信念，战斗在一线，用逆行与坚守诠释少先队辅导员的精神风貌。

化身机场“白衣战士”的少先队辅导员们正是千千万万战“疫”工作者的缩影。他们扛肩在责、率先垂范，为少先队注入榜样先锋的力量，让红领巾与使命担当并肩同行。

(责编：冯粒、曹昆)