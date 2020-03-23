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全国人大代表、湖北长阳县花坪小学副校长刘发英——

用网络为孩子们送去关爱

本报记者  范昊天

2020年03月23日05:55  来源：人民网－人民日报
 

　　“疫情期间都是网上上课，很耗费手机流量。多亏了‘英子姐姐’及时帮忙联系、协调，昨天收到了移动营业厅的电话，近期会上我家装网络。”3月13日，三峡大学大二学生小姚高兴地告诉记者。

　　小姚口中的“英子姐姐”，是全国人大代表、湖北宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇花坪小学副校长刘发英。她从2005年起就开始投身网络公益事业，为众多贫困学子募集善款、资助学业。疫情发生后，她就没闲着……

　　“在这个特殊时期，网络助学对于贫困学子的意义更加重要。”刘发英说，由于学校不能开学，线上课程成为主要教学内容，而贫困学子受困于网络等软硬件条件，以及经济能力有限，更容易被耽误学业。好在许多好心人牵挂着湖北的贫困学子，特地汇来了助学款和防疫慰问金。

　　小姚家住长阳县火烧坪乡溜沙口村，父母年迈且有病在身，丧失劳动能力，家里无力承担其学费和生活费。1月下旬，了解到这一情况后，刘发英及时将他的信息发到“英子姐姐助学网”上；2月中旬，小姚便收到了浙江陈先生和重庆王女士资助的助学款。此外，了解到小姚家里没有宽带网络，每天只能通过手机流量上网课，刘发英立即向县乡有关部门反映，经过协调和争取，相关单位决定以优惠价格为小姚提供宽带网络服务，解除了他的后顾之忧。

　　疫情发生以来，截至3月13日，在刘发英的“牵线搭桥”下，共有181名贫困学子收到助学款，累计达31万元。

　　除了运营维护助学网站、做好网络助学，刘发英还主动请缨，报名成为一名社区疫情防控志愿者，主要从事楼栋值班、入户排查、体温监测、生活物资代购、疫情防控知识宣传等工作。

　　“人民选我当代表，我就要尽到一名人大代表的责任。在当下的特殊时期，我有责任和义务为居家学习的孩子们送去更多关爱和支持，在基层一线为群众服好务。”刘发英坚定地说。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月23日 06 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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