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在线教育提质升级需多方合力（新视角）

乔  彩

2020年03月23日05:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　学校举行线上升旗仪式，老师化身“网红主播”，相关平台推出一系列免费课程……自教育部发出“停课不停学”的号召以来，全国各地纷纷响应，开启网络课堂新模式。在线教育迅速引起网友广泛关注，“点赞”和“吐槽”也随之而来。

　　在防控疫情的非常时期，在线教育弥补了传统教育的缺位，用科技打通现实阻隔，满足了学生上课需求，还能实现优质资源共享。利用好这一教育方式，对孩子们的成长大有裨益。然而，在落实和执行过程中，也出现了亟须解决的新问题：有的平台技术不够完善，界面卡顿现象不时出现；有的教师在线教育能力不足，直播时频频意外“翻车”；还有贫困家庭的孩子没有网络，“云上课”遇到困难……凡此种种，对相关部门和教育工作者都是新的考验。

　　近年来，在线教育的发展虽可谓蒸蒸日上，但在全国范围内如此大规模应用还是前所未有。据调查，防疫期间教育学习类APP每日活跃用户数从平时的8700万上升至1.27亿，升幅高达46%，其中基础教育的每日活跃用户数增加了2300多万。我国有1.8亿中小学生，防疫期间都需要通过网络复课，在线教育的受众呈井喷式增长。而且，对有些学校和老师而言，网络直播授课还是新鲜事，需要“摸着石头过河”。面对在线教育这场大考，无论是学校、平台，还是教师、家长，都需要一定时间来适应和磨合。在这个过程中，必须多方齐上阵，才能充分发挥在线教育的优势，更好地为学生服务。

　　政府和教育部门应做好顶层设计和科学部署。一方面，政府要保障在线教育的全覆盖，加强对教育平台的监管。比如教育部不久前推出的空中课堂和国家中小学网络云平台，满足了偏远地区学生的学习需要。另一方面，教育部门要完善课程设计，科学设置教学时长，组织教师培训。通过优化教育供给，提升在线教育的质量。

　　在线教育平台应当开展技术攻关。使用流畅才能保证一师同时服务多生，功能齐全才能更方便课堂教学的开展，采集全面才能记录学生的学习情况，实现精准教育。因此，平台必须承担好支持和服务作用，通过扩容服务器、优化系统配置、扩充网络资源等，切实完善各项功能。

　　教师和家长应真正发挥指导和监督作用。对教师来说，要尽快完成角色转换，提高在线教学能力。线上教育虽然“鞭长莫及”，但对学生的指导不能松懈。更重要的是，应当有意识地培养学生的自主学习能力和良好的学习习惯。对家长来说，应当言传身教、加强监督，为孩子营造良好的在线学习环境，引导孩子自主获取在线学习的优秀资源。同时也要注意“过犹不及”，切莫把在线教育当做“揠苗助长”的机会，过分给孩子施加压力。

　　开学可以延期，但孩子的成长不能推迟；课程可以暂停，但教育不能搁浅。在线教育不是一句空洞的口号，而是一场务实的行动。困难不可避免，但相信有社会各界的坚守和尽责，有广大教师的智慧和担当，有亿万家庭的理解和支持，在线教育必能提质升级，服务好广大学子。

(责编：岳弘彬)
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