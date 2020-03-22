原标题：能源行业开启企业大学线上培训新模式

2020年，在防控新冠肺炎疫情背景下，以新基建重点内容5G、人工智能等技术为基础的线上办公、培训等企业运转模式快速形成新风潮。各大行业企业纷纷颠覆传统培训方式，3月20日，由国网信通股份公司中电普华线上发布的企业大学产品再次引发热议，开启了能源行业企业大学的线上培训新模式。

本次在线发布的中电普华企业大学，是能源行业围绕在线培训平台建设及企业在线培训新模式方面作出的创新性探索实践，该平台不仅包含传统的线上培训软硬件模块，也包含了培训规划咨询、计划编制等针对培训平台建设的相关服务，具备培训线下+线上实施，线下转化线上，线上资源拓展等功能。同时，该平台还可为企业打造私有化的企业大学在线平台构建工具，可结合企业实际，推动培训工作者自身的产教融合，推动员工学习行为转变，推动学习型组织构建，避开了传统企业大学建设对场地、人员、管理等成本要求，一站式建立企业大学，降低企业大学办学难度。

“作为能源行业推出的一种新型教学方式、培训方式，在全球抗击新冠肺炎疫情的现实面前，是对于企业大学建设的很好探索与示范，这种新型教学形式的技术积累、模式创新，一定程度解决了特殊时期企业在信息沟通、知识传输、内部培训方面的难题，对包括能源电力行业在内的各个行业，甚至包括传统的大学教学都具有积极意义。”中国传媒大学戏剧影视学院教授许行明评价说。

据统计，自今年1月底，中电普华企业大学上线以来，注册用户已超过万人，直播课程累计观看人数近4万人次，累计学时超过7万学时。期间，企业大学初步建立9大课程模块、8个直播专栏、5个经验分享的课程体系。积累“企业文化、三台（云平台、数据中台、物联管理平台）业务、营销业务、公共管理、专业技能、通用技能”等各类相关专业课件600余套，平台直播和录播课程200余门。

来自国网北京电力检修公司的使用者黄楠，介绍了她使用中电普华企业大学的感受：“我是看到朋友分享注意到的这个线上培训平台，注册后我发现里面的内容很丰富。在课程中心里面，企业文化、营销业务、专业技能、管理业务等很多模块的课程，我可以随时使用手机在线选课进行学习，我差不多已经学了近20门专业技能类和通用管理类的课程，还观看了4次专家视角的直播，感觉非常有趣，我觉得通过企业大学在线进行培训对自己很有帮助。”（王勃 李欣智）

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