上海发布义务教育招生细则 1344所学校网上“开放”

人民网北京3月20日电 （记者 郝孟佳） 据上海市教委政务微信“上海教育”消息，今天，上海各区公布了2020年义务教育招生细则。

公办学校入学方式总体保持稳定，优质资源逐渐增加

从上海各区发布的政策和细则看，公办小学、初中招生政策基本保持稳定，公办小学招生划片范围、公办初中入学方式与2019年基本一致。

在公办小学招生方面，各区根据以往惯例，按照居委、小区或门牌等划定招生入学范围；在安排方式上先安排户籍地与实际居住地一致的适龄儿童就近入学，再根据区域内实际情况统筹安排本市户籍“人户分离”适龄儿童入学。

在公办初中招生方面，除静安、徐汇、长宁部分学校继续实施往年的小升初电脑派位外，其他中心城区仍主要采取一所或几所小学对口一所中学的对口方式，郊区主要采取划分地段范围的对口方式。

今年上海市全面实施义务教育公民办学校同步招生，未被民办中小学校录取的，根据公办中小学校已分配入学的实际情况，按照学校公布的安置细则，以同类排序靠后的原则，安排进入尚有余额的对口学校，额满为止，超出部分由区教育行政部门就近统筹安排入学。

据统计，今年上海市新开办18所公办义务教育学校（含分校），主要分布在浦东、闵行、松江等人口导入地区，通过学区、集团办学等方式共建共享优质资源，上海市公办优质教育资源将进一步增加。

民办学校设置分类计划，保持民办九年一贯直升制度

为提高市民对教育资源的多样化需求与民办学校资源供给的匹配度，上海市各民办学校按住宿、走读、收费等不同情况设置分类招生计划。

为促进民办学校稳定健康发展，在坚持学校不挑选生源的前提下，民办学校一般根据实际情况，可设置相应的分设计划，如分设本校教职工子女计划，以稳定师资、保障办学质量；又如，分设举办者或联合办学的高校员工子女计划，以维护办学积极性，保障学校办学的资源和必备条件。

各区将在3月25日前完成对相关学校招生简章的审核，并在学校官网公布。

为保障有多元入学需求的学生入学机会公平，上海各民办九年一贯制学校在坚持校外招生计划数原则上不少于2019年校外实际招生数的前提下，设置本校免试直升计划和校外招生计划。无论是本校免试直升计划还是校外招生计划，当报名人数大于招生计划数时，都由区教育行政部门实施电脑随机录取。

1344所学校举行网上“校园开放日”，足不出户可浏览、咨询

据统计，上海市有1220所公办学校、124所民办学校将举行网上“校园开放日”。举行网上“校园开放日”的公办学校基本实现全覆盖，民办学校覆盖率为73.8%。

上海各区教育局都制定了义务教育阶段公民办学校网上“校园开放日”工作方案，对学校“校园开放日”发布的内容建立了相关审核机制，确保各校网上“校园开放日”规范、安全、有序、有效。

3月21日前，上海各区教育局将集中公布本区学校网上“校园开放日”安排。

学校对网上“校园开放日”做了精心安排，不组织学生报名，不组织任何形式的测评、面试、面谈或调查，也不收取学生任何形式的简历（包括各类证书）等材料。开放内容包括学校的办学理念、课程设置、师资水平、办学特色等，形式上有视频展示、文字介绍和大量的图片资料，以多样的形式、丰富的内容让学生和家长足不出户依然能充分领略校园风采。

(责编：李依环、熊旭)