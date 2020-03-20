原标题：内蒙古开学在即：家校联合 上好疫情防控“第一课”

图为新闻发布会现场。 张玮 摄

中新网呼和浩特3月20日电 (记者 张玮)20日，内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布消息称，为保障师生的生命健康安全和教学工作有序开展，内蒙古疾控部门提示：家校联合，上好疫情防控“第一课”。

内蒙古自治区综合疾控中心副主任医师高永明说：“开学后，学校要做好师生筛查登记，对有出行史、接触史或发热、咳嗽等症状的要严格隔离医学观察。要保证所有入校师生入学前两周无发热类疾病、无疫区出行史。”

高永明称，全体师生用心、用情上好来之不易的疫情防控第一课、第二课、甚至第三课……，可围绕新冠肺炎基础知识、幼儿园、中小学校及高等学校新型冠状病毒肺炎防控知识等内容开展“疫情防控科普课”。

“同时，家校联合，做好疫情防控。”高永明说，学生在学校，应充分利用课堂外空间，各班活动场所相对固定、减少交叉混合，不建议密集队形出操；学生在校外，提倡到空旷开阔的地带亲近大自然，禁止到集贸市场、大型商场超市、游乐场、影剧院、游戏厅等人员密集场所。

对住校外职工和走读生强调“两点一线”活动轨迹，离家前“开窗通风”，回家后“闭门谢客”；对住校学生要使教室、餐厅和宿舍“三点一线”、直来直去。校园采取封闭式管理，禁止校内群体活动，尽可能避免不必要的接触。

高永明表示，住校外教职工和走读生，一律需要测量体温进校。住校学生由各楼层生活老师负责观察，并对学生测量体温。对现场筛查出的体温异常者立即劝返或安排学校临时留置观察室，同时及时上报属地疫情防控部门和通知学生家长做好相应的配合工作。(完)

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