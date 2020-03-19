人民网>>教育>>教育专题>>众志成城，共克时艰，首都高校在行动

北京工商大学刘文彬 “第一书记”的战“疫”故事

2020年03月19日17:18  
 

自新冠肺炎疫情防控工作开展以来，全国上下齐心协力、共克时艰，北工商人冲在各地一线，在不同的岗位上，贡献自己的力量。北京工商大学国际交流与合作处刘文彬就是其中的一位。目前担任北京市房山区石楼镇二站村党总支部第一书记的刘文彬，和二站村两委班子成员投身防控工作中，带领全体村民筑牢安全防线。

我是第一书记，我要和村民们“战”在一起

一场突如其来的新冠肺炎疫情打破了新春佳节的喜庆，也打破了北京市房山区石楼镇二站村宁静的生活。作为第一书记，刘文彬接到通知后第一时间赶回二站村，和两委班子成员一起投身到紧张的疫情防控工作中。

回村后，刘文彬带头冲锋在疫情防控第一线，积极协助村两委干部做好摸排、宣传、登记等疫情防控工作。

一是摸底排查。按照“不漏一户、不漏一人”的原则，挨家挨户摸排登记，将全村人员近期的行程全部摸排清楚、统计在册。

二是动员宣传。通过喇叭广播、发放一封信、张贴标语、悬挂横幅等多种形式，将疫情防控要求传达到每家每户，提升村民的防范意识。

三是严防严控。在村内设立检查口，安排专人24小时轮流值守，对出入村车辆人员进行严格登记检查，对外来人员进行劝返，有效切断病毒传播途径。

四是身先示范。在组织党员自愿捐款活动中，带头捐款，起到良好的示范带动作用，并积极帮助协调爱心村民捐赠物资。

“作为第一书记，我一定要和二站村的村民们‘战’在一起，共同打赢这场疫情防控战！”刘文彬坚定的说。在他的带动下，二站村全体干部始终坚守疫情防控第一线，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，为二站村全体村民筑牢安全防线。

来源：北京工商大学

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved