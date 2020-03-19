北京工商大学刘文彬 “第一书记”的战“疫”故事

自新冠肺炎疫情防控工作开展以来，全国上下齐心协力、共克时艰，北工商人冲在各地一线，在不同的岗位上，贡献自己的力量。北京工商大学国际交流与合作处刘文彬就是其中的一位。目前担任北京市房山区石楼镇二站村党总支部第一书记的刘文彬，和二站村两委班子成员投身防控工作中，带领全体村民筑牢安全防线。

我是第一书记，我要和村民们“战”在一起

一场突如其来的新冠肺炎疫情打破了新春佳节的喜庆，也打破了北京市房山区石楼镇二站村宁静的生活。作为第一书记，刘文彬接到通知后第一时间赶回二站村，和两委班子成员一起投身到紧张的疫情防控工作中。

回村后，刘文彬带头冲锋在疫情防控第一线，积极协助村两委干部做好摸排、宣传、登记等疫情防控工作。

一是摸底排查。按照“不漏一户、不漏一人”的原则，挨家挨户摸排登记，将全村人员近期的行程全部摸排清楚、统计在册。

二是动员宣传。通过喇叭广播、发放一封信、张贴标语、悬挂横幅等多种形式，将疫情防控要求传达到每家每户，提升村民的防范意识。

三是严防严控。在村内设立检查口，安排专人24小时轮流值守，对出入村车辆人员进行严格登记检查，对外来人员进行劝返，有效切断病毒传播途径。

四是身先示范。在组织党员自愿捐款活动中，带头捐款，起到良好的示范带动作用，并积极帮助协调爱心村民捐赠物资。

“作为第一书记，我一定要和二站村的村民们‘战’在一起，共同打赢这场疫情防控战！”刘文彬坚定的说。在他的带动下，二站村全体干部始终坚守疫情防控第一线，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，为二站村全体村民筑牢安全防线。

来源：北京工商大学

(责编：郝孟佳、熊旭)