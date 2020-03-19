北京思政课建设凸显首都特色

“推动思想政治理论课改革创新，要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性”。2019年3月18日，在学校思想政治理论课教师座谈会上，习近平总书记明确提出了推动思政课改革创新的重要目标，深入阐释了必须坚持的重要原则，为推动思政课改革创新指明了方向和路径。

学校思想政治理论课教师座谈会召开一年来，北京市深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，将党的领导、队伍建设、教学改革作为深化新时代学校思想政治理论课改革创新之纲，不断增强思政课的思想性、理论性、亲和力和针对性，充分发挥思政课教师的积极性、主动性和创造性，显著提升了学生的获得感。

站位更高：市委市政府牵头“行动计划”

近日，在中宣部学习强国平台上，9位来自首都各领域知名专家学者主讲的“在经历中学习——疫情防控公开课”火了。公开课宣传片上线一天，点赞数就超过2.1万人次。中国人民大学校长刘伟的公开课上线一天，观看量超过500万人次。中国政法大学校长马怀德的公开课上线才三小时，观看量就达到了25万人次。该系列公开课还被中央各大媒体广泛报道。

这一火遍大江南北的公开课，由北京市委教育工委、北京高校思想政治理论课高精尖创新中心联合学习强国平台推出，旨在引导学生全面科学理性看待新冠肺炎，增强全民打赢疫情防控阻击战信心和决心。“这次公开课非常及时、非常解渴，专家的权威解读，让我们在这场没有硝烟的战斗中统一了思想，看到了希望，坚定了信心。”北京大学博士生徐世豪听完公开课后说。

这次公开课将疫情防控教育与加强学生形势政策教育结合，与北京市思政课特聘教授制度结合，聘请名师大家与学生“热点问题面对面”，是北京市坚持八个“相统一”，着力推动思政课改革创新的集中体现。

多年来，北京市始终将思政课建设摆在突出位置上，遴选建设“北京市重点建设马克思主义学院”，将习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践编写成教学案例和教学指南，推出“数字马院”建设工程、网络引领工程、课程思政建设工程等创新举措，课程思政推动各类课程与思政课相互配合，统筹推进全市大中小学思政课一体化建设……这一系列举措的推出，都是北京市思政课改革和创新的生动诠释。

2019年底，北京市委市政府结合中央要求和北京实际牵头出台了《北京市深化新时代学校思想政治理论课改革创新行动计划》，凝练出新时代北京市学校思政课改革创新“十大工程”，进一步明确了北京市思政课建设下一步“怎么干”。同时下发通知，明确划分了市委、市政府及各委办局，各区委、各高校党委的主体责任。

思路更新：组合拳打造“最美课堂”

穿上戏服，舞起水袖，唱起京剧《穆桂英挂帅》……教师边表演边解说唱段背后的爱国故事，这堂融京剧与思政育人元素于一体的“课程思政”，令人耳目一新。这是去年北京高校思政课和课程思政改革创新现场推进会上，中国戏曲学院教授张晶的一堂公开课。这两年，在北京市大中小学的课堂里，这样内容新颖、形式活泼的思政课教学并不鲜见。

在思政政课改革创新方面，北京市突出注重教学和教学研究的鲜明导向，努力实现知、情、意、行的有机统一。为不断提升思政课教学的亲和力和感染力，北京市研究制定《北京市教书育人“最美课堂”评选建设办法》，在思政课特级教授、特级教师评聘工作基础上，将中小学思政课教师和专业课教师纳入其中，以教学实效作为唯一依据，全市推荐、全网评选、全面宣传，发挥优秀教师和典型课堂的示范作用。

为及时将习近平总书记最新重要讲话精神融入思政课教学，北京市委教育工委还建立了北京市学校思政课教师“同备一堂课”机制，并实现了全市思政课教师备课全覆盖。最近的“习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神集体备课活动”在线观看数量突破了10万人次，参与线上备课的教师覆盖全国31个省区市以及15个国家和地区。

北京市还充分发挥艺术类院校在全市思政课教学中的特殊作用，先后邀请濮存昕、冯远征、郭磊等艺术名家为全市学生开设市级思政课。同时，创设思政课教师观摩人大、政协会议机制，先后两次与市人大联合组织大中小学思政课教师代表旁听人大常委会会议，并组织思政课教师代表首次列席市政协第十三次委员会第三次会议开幕式。

在思政课建设中，北京市坚持“开门办思政”，努力打好组合拳，引领学校和教师讲好每一堂思政课。

视野更广：师资队伍建设走上“快车道”

“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”在学校思想政治理论课教师座谈会上，习近平总书记格外强调了讲好思政课要发挥好教师的作用。在思政课教师队伍建设上，北京市聚焦师资队伍配备、教师素质提升、梯队分类发展，跑出了具有首都特色的“加速度”。

北京市始终将配齐建强思政课专职教师队伍作为深化思政课改革创新的基础性、战略性工程。早在2018年，市委教育工委就印发了《北京高校思想政治理论课教师队伍建设专项工作实施方案》《北京高校思想政治理论课专职教师配备五年行动计划（2018-2022）》，推动各高校多种方式加紧配备思政课专职教师。在“引一批”“转一批”“聘一批”“备一批”工作思路的指导下，近两年北京高校思政课专职教师数量增长近40%。

学校思想政治理论课教师座谈会召开后，北京又确定了2020年按照1:350的比例配备高校思政课专职教师的目标。在人员编制、进京指标等方面为各高校提供支持保障，要求市属高校在2020年6月30前、中央高校在2020年12月31日前，配齐思政课专职教师。同时，进一步完善北京高校马克思主义理论专业研究生新生奖学金、学术奖学金评审机制，进一步强化专职教师后备人才培养。

2019年，北京市委教育工委在全国率先建立思政课教师“持证上岗”制度，所有新引进的思政课教师必须经过为期4周的系统培训并考核合格。率先按照平均每人每月2000元标准为全体思政课教师发放岗位补贴，引导全体教师将更多精力放在教学育人上。为帮助青年教师提升教书育人能力，北京还推出“青椒论坛”，同时支持思政课教师分类发展，建设一支合理的思政教师梯队，发挥好“雁阵效应”。（记者 赵艳国 郑祖伟）

来源：现代教育报

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