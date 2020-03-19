原标题：春天里的琅琅书声——部分地方学校开学见闻

新华社西宁3月18日电 题：春天里的琅琅书声——部分地方学校开学见闻

新华社记者 薛玉斌、李惊亚、李占轶、骆飞

经过艰苦努力，全国新冠肺炎疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。伴随着春天脚步的到来，一些地方的校园里又响起了琅琅读书声。

目前，青海、贵州、新疆等地部分学校陆续有序开学；3月23日，云南省高三、初三年级也将开学。沉寂已久的校园里，再次充满了暖意和生机。

校园开始特殊新学期

3月9日，青海省内部分普通高中、中等职业学校开学。

开学报到，在青海省海北藏族自治州第一高级中学教师吴志亮20多年的执教生涯中是再普通不过的小事，然而今年迟来的开学日，令他十分难忘。

开学前一夜，一场大雪悄然降临。

9日清晨，气温只有零下十多摄氏度，从6时30分开始，吴志亮和其他100余名教职工一起拿着扫帚、铁锹，清扫海拔3100多米的校园。大家干得热火朝天，要赶在学生报到前清理完积雪。

9时左右，从各个地方赶来的高三学子们通过测温陆续进校报名。“在这样一个特殊时期，我们这些老师齐心协力为我们返校复课营造一个整洁的校园，心里既高兴又温暖。”高三学生吴志亮说。

同一天，远在三江源地区的青海省玉树藏族自治州第二民族高级中学，19岁的高三学生索南拉毛端坐在教室里认真听老师讲解疫情防控知识。

“在家待了好久，特别想见到老师和同学，今天虽然戴着口罩上课，老师讲的内容也不是课本知识，但很实用很有意义，也很亲切。”索南拉毛说。

自2020年3月6日12时起，青海省重大突发公共卫生事件由三级响应调整为四级响应。专家评估认为青海省未来疫情风险总体处于可防可控范围，青海省按照疫情防控和教育教学两手抓、两促进、两不误的总体要求，安排部署全省普通高中、中等职业学校于3月9日至13日陆续开学，3月18日起初中各年级陆续开学，3月25日起全省小学、特殊教育学校原则上按照牧区、农区、城区顺序，分区分级分层、错峰错时错段推进开学。

3月16日，贵州省2400多所初高中的99万余名毕业年级学生开学了。

在贵州省贵阳市第六中学，8时30分校园广播里传出雄壮的国歌声。操场上，王孟薄和3名同学共同升起一面鲜艳的五星红旗，15个班级的800余名学生和教职工在各自班级教室里齐唱国歌。

“仰望国旗，自豪感油然而生。”18岁的贵阳六中高三（1）班副班长王孟薄说，“这次难忘的升旗仪式，让我更爱我的祖国。我相信，只要团结一心，一定能战胜困难。”

战“疫”时期，青海、贵州等地先期开学的学校将疫情防控科普、学生成才励志、立德树人思政等内容纳入“开学第一课”里，增强学生们的战“疫”信心，让新时代的青年铭记国家和社会的重托。

答好疫情防控“考卷”

开学不忘防疫！学生复课返校后，如何做到有序开学、安全上课、社会放心、家长安心，犹如一次“大考”。

为此，青海省科学有序组织全省各级各类学校有序开学，要求全面落实属地、部门、学校、老师和家长“五个责任”。采取“细之又细、实之又实、严之又严”的措施，围绕“一校一策”制定疫情防控预案和应急处置预案。同时，各级教育部门采取校园环境整治、医疗人员驻校、部门联动机制、防控物资储备等措施全力保障校园疫情防控全覆盖。

青海省市场监管部门还重点对学校食堂、校园周边食品经营户和网络餐饮服务提供者进行全覆盖排查，对疫情发生前采购的食材进行重点查验，积极倡导学校食堂错峰领餐、隔座就餐、分散就餐。

新疆在前期也要求对全区各级各类学校的口罩、体温检测设备、洗手液、消毒液、酒精等物资需求进行全面摸底调研，并协调疆内相关企业加紧生产，确保开学师生的防护物资全部准备就绪。

针对学生入校、上课、就餐、就寝、如厕等，贵阳六中设计了完整的错峰流程。15个班的学生以“橙、蓝、绿”三色提前划分为三个大组错峰入学，进校后，更换新的口罩，在老师组织下，同学们按照指定线路迅速有序进入教室，每天早中晚三次体温检测。

在遵义市汇川区松林镇松林中学医务室，镇卫生院副院长陈小方从3月15日开始24小时驻扎在学校，负责测量体温、指导消毒等工作。

贵阳市教育局局长周进说，贵阳市对此次复课的1.9万名教职员工都进行了核酸检测，同时还将核酸检测逐步扩展到给学校供餐的校外企业人员、定制公交司机等。

58岁的马守方是青海省海东市互助土族自治县民族中学的一名后勤工作人员。从3月4日开始，他每天穿着防护服，背着30多斤的消毒药水在男生宿舍里忙碌着，宿舍地面、储物柜、门窗……不放过任何一个角落。他说：“这些学生都像我的孩子一样，他们的安全我不敢马虎。”

在深度贫困的贵州毕节市纳雍县，该县教育局副局长彭沁说，省市县加大对基层学校防疫物资保障，每天给复课师生免费发放一只口罩，并多渠道做好防疫物资储备，保障学生健康学习。

“因为爱你，离你一米”“错时错峰是关键，分段有序去就餐”……在青海省海北州第一高级中学教学楼的楼道里，随处可见这样的战“疫”海报。

“每天勤洗手、多通风、不扎堆，这不光关系到自己，还关系到整个班级。”贵阳六中高三（7）班学生陈星臣说。

共盼花开“疫”散时

“昆仑纵有千丈雪，我亦誓把昆仑截。”

这句标语悬挂在青海省海北州第一高级中学高三（7）班的黑板上方。这个民族班有36名藏族同学，绝大多数来自偏远的高原牧民家庭，平时在学校住校。

班长达保的成绩在班里名列前茅。眼下正是高考冲刺阶段，自己着急，他的父母也着急。为此，达保的班主任热措吉一方面确保学生们的身体健康，另一方面还给他们做心理辅导，引导学生们尽快调整状态。

“因为没能按时开学，学生们有些着急，我一直为大家加油鼓劲，大部分同学已经进入状态，相信孩子们能在高考中取得好成绩。”热措吉说。

为减小延迟开学对教学进度产生的影响，青海省多所学校在开学前结合实际制定教学计划，老师们进行线上作业批改、新学期课程预习教学；开学后，通过课堂测验、模拟考试等方式，掌握学生学习情况，适当追赶学习进度。

新疆是全国较早复课的省份之一，自治区教育部门要求各地学校开学后实行零起点教学，以免网上教学造成部分学生跟不上教学进度。开学后，各学校将有序调整教学时间，适当增加课时，确保教学质量。

“目前学校更注重提升复习备考的针对性和实效性，积极指导学生明确学习目标，刻苦勤奋、科学有效地学习。”贵阳市第六中学校长魏林说。

疫情改变了生活，改变了很多孩子的认知和想法。

遵义市第五中学高三（1）班学生李斯棋的父亲是一名驻村干部，疫情期间在村里加班加点值守，一个多月没回家。“我们每天都会视频通话，他要负起一名驻村干部的责任，爸爸是冲锋在一线的英雄。”

“经过这个漫长的寒假，我发现孩子们成长很多，他们返校后学习的劲头也更足了，让我们倍感欣慰。”遵义市五中副校长盖珣说。

遵义市五中位于娄山关下，这是一片印满红军足迹的红色土地。疫情发生后，学校的文化墙已换上钟南山、李兰娟院士的照片和事迹介绍，“榜样的力量”五个大字格外醒目。不远处的长征文化长廊，展示着一些长征小故事，吸引不少学生驻足观看。

“长征精神指引着我们，我们必将取得胜利。”盖珣说。（采写记者：马千里、陈凯、张子琪）

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