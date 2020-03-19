原标题：特殊时期，这群95后、00后大学生来到了新国展

刚拿到防护服的时候，1999年出生的王仕伟觉得自己一下子长大了。

王仕伟（左）在工作中

在“外防输入”最前线的新国展集散点，来自北京第二外国语学院的32名学生志愿者穿上防护服，为外籍入境人员分流登记担任翻译。这支队伍都是北京孩子，大部分是95后，甚至还有00后。

王仕伟今年大三，学日语，他的微信头像是一个动漫人物。作为二外翻译团队的第一批志愿者，他已经在新国展集散点工作了一个多星期。由于日语组只有四名志愿者，王仕伟需要和其他同学轮班。早班5点50分就得出门，如果是夜班，回到驻地往往就要深夜1点多了。

为了保证睡眠，王仕伟舍弃了心爱的游戏和动漫，休息时间几乎全用来补觉。“你看我，还是活力四射。”他搞怪地说。

王仕伟在帮助日本旅客

王仕伟家住延庆，离顺义挺远，但他第一时间就报了名。3月10日，新国展集散点启用。当天上午9点多，接到提前上岗的通知，下午1点，他就拎着行李箱出现在了新国展。现场弥漫着浓浓的消毒水味，工作人员、民警、保洁人员也都穿着防护服，虽然场面比预想的要严峻，但他并没紧张。

“我们的日常防护都做得非常严密，爸妈对我也很支持。”王仕伟说，他是先报了名，才告诉的父母。“平时说日语是因为日语是我的专业，也是我的兴趣，一想到还能用日语帮助别人，我就觉得这件事很有意义。”除此之外，还有一个原因让他毫不犹豫地选择站出来。“毕竟我也是一个北京孩子。”

旅游科学学院董晨轩来报名“守护国门”时，她同样没有犹豫。在新国展集散点，志愿者们需要穿上防护服，戴上口罩、护目镜、手套、鞋套，就像抗疫一线的医护人员一样。因为武装得严严实实，他们也要在防护服写上名字才能认出彼此。因为工作时间长，他们也跟医护人员一样，脸上被口罩勒出了印痕。

董晨轩脸上留下口罩印痕

因为防护服是一次性的，志愿者们为避免上厕所，平时都不敢喝水。穿上防护服，汗水散发不出去，白天很闷很热，到了晚上，汗水贴着身子往下滴，又湿又冷。为了能稍微好受一些，志愿者们都是乘坐班车到了集散点之后，才在车上换衣服。最初，志愿者们需要别人帮忙才能穿上防护服，现在大家不但自己就能搞定，而且两分钟之内就能穿戴整齐。

董晨轩在集散点

董晨轩说，这次疫情之中，有很多90后、00后的医护人员冲在了抗疫一线，是这些同龄人给了她勇气和力量。十几天前，一则95后护士报名上一线的新闻让她陷入了沉思。爸妈问她，“如果是你，你会不会去？”她当时回答，“我不知道。”当得知学校招募翻译志愿者的消息时，她却不假思索地报了名。这时她发现，不知为什么，她居然没有害怕。

随着“外防输入”的工作量增加，董晨轩还负责协助学校进行第二批志愿者的招募。当时已是晚上11点多，消息刚发出去，就有40多人加她微信。“大家没有丝毫犹豫，都说随叫随到。哪怕名额已经满了。”那一晚，她逐一回复同学们发来的消息，一直忙到凌晨2点多。

“我们这一代和前辈们虽然使命不一样，但使命感是一样的。”董晨轩说。

（照片由志愿者本人提供）

(责编：孙竞、曹昆)