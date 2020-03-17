用行动彰显90后青春力量

3月15日，习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体90后党员回信，向他们以及奋斗在疫情防控各条战线上的广大青年致以诚挚的问候。

北京大学第三医院援鄂医疗队队员、第4临时党支部书记王奔表示，感谢总书记和党中央对医疗队员的关怀，大家一定认真学习领悟回信精神，在前线发挥90后的全部能量，坚定打好这场疫情防控阻击战。

王奔表示，最重要的不是“几零后”，而是“努力后”“奋斗后”，能够到祖国最需要的地方去，能够为国家作贡献、为人民服务，才是实现人生价值的最好途径。目前到了战疫的关键时刻，一定站好最后一班岗，在工作中发挥年轻人的冲劲和闯劲，起到年轻党员的模范带头作用，和前辈们一起，和武汉人民一起，打好最后的战役，争取最大的胜利，奉献我们的青春力量。

总书记的回信和鼓励让北大第三医院援鄂医疗队队员吴超感到非常激动。作为一名90后党员和王奔的队友，自2月7日驰援武汉以来，他一直被周围的队友们感动着，见证了90后党员在这场抗击疫情的战斗中，以舍生忘死的行动，践行入党的初心与誓言。

吴超说：“已近而立之年，我们即将立起的不仅是信心和能力，还有家国情怀和历史担当。不管是这次抗击疫情，还是实现中华民族伟大复兴，我们青年一代一定是先锋力量，也必将肩负重任。”

王雅亭是北京大学第三医院心血管内科护士，作为北京大学第三医院援鄂医疗队临时党总支青年委员，她兼任临时团支部书记。她告诉记者，青年团员作为医疗队90后的主力军，临时团支部在临时党总支和上级团组织领导下发挥团员主观能动性，从后勤物资分发到临床小创新都可以见到90后青年团员的身影。

北京大学人民医院援鄂医疗队队员、儿科护士李嘉茵说：“这次抗击疫情的经历让我更好地成长，也许我还有许多不足，但是援鄂经历是我工作和生活中最宝贵的一笔财富。”

总书记的回信在青年学子中引起热烈反响。

“他们是我的学长学姐呀！可能我们曾经在学校同桌吃饭，可能曾在同一个自习室挑灯夜战，可能曾在同一个操场上锻炼，这些榜样离我那么近！”北京大学医学院口腔医学专业2017级学生赵虹乔表示，他们让自己更加坚定了信心，作为一名医学生，今后要更加努力学习专业知识，期待有朝一日像这些师长前辈们一样以仁心仁术济世救人，为党和人民作出自己的贡献。

北京大学医学院公共卫生学院2017级本科生申贵元表示，这场疫情阻击战中，青年人展现了担当与奉献。“作为一名预防医学专业的北大医学人，我深感疾病预防与控制的重要性，而这些优秀的医务人员给我们作出了卓越的示范，我要向他们学习。”申贵元说。

清华大学药学院博士生、医学院-药学院研究生党建助理陈双全表示，作为一名生命科学领域的博士生党员，因为疫情，如今他在家阅读文献、思考科研问题。

“身为90后，生逢其时，重任在肩，总书记的话既是嘱托也是激励。只有勤练内功，在自己所学领域中突破创新，才能在危难时刻显身手。”陈双全说。

北京理工大学生命学院2018级博士生郭帅表示：“疫情当前，我们向奋战在一线的所有防疫人员致敬！感恩奋战在一线的你们，你们是千千万万中华儿女最坚强的后盾，给了我们最坚实有力的保障。”

郭帅的博士生导师黄渊余研究员从核酸防控技术角度开展攻关研究，与外单位合作开发的新冠病毒mRNA疫苗已开展首个动物实验。“我们身为当代青年人，在国家有难之时，理应担起重任，同祖国并肩作战。我期待可以结合自己的研究领域，从mRNA疫苗、siRNA药物及适配体方面着手，为新冠肺炎的预防和治疗尽我最大的努力。”

本报北京3月16日电

记者 叶雨婷

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