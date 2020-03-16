原标题：贵州99万余名初三、高三学生16日开学

新华社贵阳3月16日电（记者骆飞、李惊亚）16日，贵州省99万余名初三、高三学生正式开学。各地学校采取“一校一策”“分区施策”制定复课方案，围绕开学协同多部门做好复课师生身体健康等排查，实行“错峰入学”，做到教学空间、课余活动区域、住宿安排“三个不交叉”等，多措并举保障学生顺利安全复课。

当日早上7时许，记者在贵阳市第六中学看到，陆续进校的学生在老师组织下，逐步通过热感测温区、更换口罩、按指定线路到教室并接受晨检等，有序错峰入校。

“开学前，学校针对所有复课师生教职员工做了健康状况等排查，开学后又针对上课、就餐、就寝、入厕等一系列环节设定了错峰方案，避免学生扎堆。”贵阳六中校长魏林说，学校尽量提前把工作落实落细，保障学生健康。

据了解，贵州此次共有2400多所初高中开学，涉及99万余名学生。其中，贵阳市共有316所学校开学，涉及7.8万余名学生。

贵阳市教育局局长周进说，围绕开学，市里要求各学校结合自身实际，“一校一策”“分类施策”制定复课方案，不搞“一刀切”。还协同卫健、公安、市场监管等部门给予支持，提前做好复课师生生活轨迹、身体状况等排查，层层压实责任，多措并举保障顺利平安开学。

3月14日，贵州省委、省政府召开专题会议指出，将采取更严格的措施抓好开学后疫情防控工作，加强校园防控管理，严格落实小班额教学、错时错峰分餐、合理住宿等措施，保障防控物资供应，加强酒精、消毒液等物资规范使用和安全管理。

贵州省教育厅长邹联克说，牢牢把握居家、返程、学校，三个重点战场，做到精准到县、到校、到人，加强精准防控，确保顺利、平安开学。同时，因为延迟开学耽误的教学实践，将通过周末进行调课，压缩暑期时间等进行补偿，保证总课时不减少，教学任务完成。

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