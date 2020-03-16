人民网>>教育

贵州99万余名初三、高三学生16日开学

2020年03月16日22:55  来源：新华网
 
原标题：贵州99万余名初三、高三学生16日开学

　　新华社贵阳3月16日电（记者骆飞、李惊亚）16日，贵州省99万余名初三、高三学生正式开学。各地学校采取“一校一策”“分区施策”制定复课方案，围绕开学协同多部门做好复课师生身体健康等排查，实行“错峰入学”，做到教学空间、课余活动区域、住宿安排“三个不交叉”等，多措并举保障学生顺利安全复课。

　　当日早上7时许，记者在贵阳市第六中学看到，陆续进校的学生在老师组织下，逐步通过热感测温区、更换口罩、按指定线路到教室并接受晨检等，有序错峰入校。

　　“开学前，学校针对所有复课师生教职员工做了健康状况等排查，开学后又针对上课、就餐、就寝、入厕等一系列环节设定了错峰方案，避免学生扎堆。”贵阳六中校长魏林说，学校尽量提前把工作落实落细，保障学生健康。

　　据了解，贵州此次共有2400多所初高中开学，涉及99万余名学生。其中，贵阳市共有316所学校开学，涉及7.8万余名学生。

　　贵阳市教育局局长周进说，围绕开学，市里要求各学校结合自身实际，“一校一策”“分类施策”制定复课方案，不搞“一刀切”。还协同卫健、公安、市场监管等部门给予支持，提前做好复课师生生活轨迹、身体状况等排查，层层压实责任，多措并举保障顺利平安开学。

　　3月14日，贵州省委、省政府召开专题会议指出，将采取更严格的措施抓好开学后疫情防控工作，加强校园防控管理，严格落实小班额教学、错时错峰分餐、合理住宿等措施，保障防控物资供应，加强酒精、消毒液等物资规范使用和安全管理。

　　贵州省教育厅长邹联克说，牢牢把握居家、返程、学校，三个重点战场，做到精准到县、到校、到人，加强精准防控，确保顺利、平安开学。同时，因为延迟开学耽误的教学实践，将通过周末进行调课，压缩暑期时间等进行补偿，保证总课时不减少，教学任务完成。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved