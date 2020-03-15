原标题：[考动力]中戏北影部分专业今年取消专业校考

按照教育部对2020年艺术类专业招生考试提出的要求，多所艺术类院校3月13日公布专业考试的初步方案。其中，中央戏剧学院和北京电影学院的本科招生都考虑取消部分专业的专业校考。

中央戏剧学院调整招生考试预案，提出三种方式。一是部分专业可考虑取消专业考试，按照高考文化课成绩（即考生成绩与所在省一本线的比值）由高到低录取。二是部分专业可考虑调整考试方式，在尊重招考规律的前提下压缩考程。初试统一改为远程考核，考生通过学校本科招生管理系统或第三方APP上传的视频、图片资料，依循本专业的招考规律及标准作为初试选拔的依据。学校将对考生递交的考试影像资料制定明确标准，同时严密考试组织、严格考试纪律。三是部分专业由于专业特性和学校对生源选拔的特殊要求，将延期组考，并尽最大努力压缩考程。

北京电影学院的方案与中戏类似：部分专业取消专业校考，直接按照高考成绩择优录取，此举减少的现场校考人数占全校报名考生人数45%；部分专业调整考试方式，以提交视频方式完成部分前序考试环节，预计能够使相关专业校考人数减少90%；还有部分专业拟调整合并考试内容，减少考试环节，压缩考试周期，延期校考，包括戏剧影视导演、录音艺术、作曲及美术设计类等特色专业，尽量将考生在京考试时间压缩在一周之内。

北京舞蹈学院决定取消戏剧影视美术设计专业、艺术管理专业和港澳台侨考生的现场考试，并综合使用省统考美术类成绩、视频报送、高考文化课成绩等方式录取。同时保留舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、舞蹈教育四个舞蹈类专业的考生参加现场考试，但只保留校考的核心专业能力测试环节，将大部分考试环节缩短为一试。

清华大学美术学院考虑将学生的平时习作、美术类省统考成绩等作为初选条件，学生通过初选后，再在高考后组织校考。

2020年全国艺术类专业报名人数预计为115万，前一段时间受新冠肺炎疫情影响，有关高校均按要求推迟了艺术类专业校考工作。教育部要求，原则上2020年高考前不组织现场校考。具体考试方案由高校自主确定，所有艺术类考生均须参加全国统一高考，由高校根据考生艺术专业课成绩和高考文化课成绩，择优录取。（记者 雷嘉）

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