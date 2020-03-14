原标题：吉林师大教师直播促就业：让每一个学生都找到好工作

中新网3月13日电 最近一个月，52岁的王志强老师每天只能睡四五个小时，从120斤瘦到了113斤。

白天忙学校的工作，晚上直播、在线帮助学生修改简历，帮助学生解决各种各样的择业方面的问题和疑惑，再花上三小时准备之后直播的内容，凌晨四点才能睡觉。这样的日子，他已经过了一个月。

王老师是吉林师范大学学生就业工作处的处长。一个月前，为了在疫情期间帮助毕业生就业，他和就业处的同事们开通了抖音账号@吉师就业 ，通过年轻人喜闻乐见的直播和小视频，为毕业生提供就业指导。

在直播里，他为学生们讲解疫情期间找工作要用到的电子简历、远程面试等知识技能，也用言语和行动安抚学生们焦虑的心。他说，学生就业工作是个“良心活”：“找工作是学生一辈子的大事，如果能通过我的努力能让他们有个好的发展，能帮助到他们一点，我觉得那是‘积德’的事。”

“你们百分百就业，让我开演唱会都可以”

“请点亮你们手机右上角的红心。”王志强老师对着镜头伸出右手，用食指和拇指比出一个“心”的形状。为学生们直播就业指导课程，让他第一次接触到年轻人习惯的网络语言。

这背后，是学校和老师们对学生就业真真切切的关心和付出。

吉林师范大学有4000多名学生即将毕业。学校一直以来非常重视毕业生就业工作，往年第二学期开学就会开展一系列工作，通过线下加强对毕业生，尤其是考研落榜学生的就业指导工作。

今年受到疫情影响，学校延迟开学，很多线下工作无法推进。

春节一过，王志强老师就开始想办法。

2月初，他了解到中学的学生们正在通过直播上课，就想到用直播的形式，尽快把就业指导课搞起来。

他向校领导汇报，得到了极大的支持和认可。2月3号，学校出台了《吉林师范大学关于在2020届毕业生中开展线上就业服务的通知》，发布了包括开通线上直播、加强线上发布就业信息等一系列就业服务新措施。

留给王老师的时间并不多。从通知发布到线上就业指导课开播，2月15日，只有12天时间。从选定主讲教师，到直播的定位、课程的内容、时间的安排，王老师要做的准备工作很多。

@吉师就业 的另外两位直播老师 “最大的困难是根本不熟悉不了解，一切从零开始。”因为日常工作忙碌。接下来，他用了一周的业余时间到各个“网红”的直播间观看直播，“跟那些十几二十岁的年轻人，一起尝试做粉丝的滋味。”

刚开始看的时候，他觉得自己“有点太落后太low了啊”，一些年轻人说的网络语言，都不知道是什么意思。后来看得多了，又在网上查了查，才逐渐明白。渐渐地，他觉得“这种方式也挺好的，借助现代的媒体手段丰富了我们业余的生活。”

刚开始直播时，王老师也遇到过问题。直播过程里，很多学生在公屏上打出问题让他回答。“屏幕刷刷刷滚动特别快，字很小，我眼睛又花，根本看不清。”后来在学生提醒下，他才知道用手指按住屏幕就能停下，“都快播完我才收到这样的消息，闹了不少笑话。”

一个半小时的课程中间为了让学生们休息一下，他给学生们唱唱歌：“如果喜欢老师的歌声，就打个666”。另一次课程的“中场休息”，他给学生们朗诵了一首诗。

不少学生喜欢王老师的歌声，对他说“老师我找到工作啦，你再唱首歌吧”。他也诙谐地鼓励学生们：“你们百分百就业，让我开演唱会都可以。”

“我给那个男生改了八次简历”

课程形式轻松，内容上却一点也不含糊。在王老师看来，疫情面前，找工作的学生们面临着三个新问题：

一是毕业生对线上招聘这种形式不太了解；二是受到疫情影响，他们心态普遍焦虑不安，担心自己找不到合适的工作；三是一些毕业生需要到企业实习一段时间后才能签约工作，因为疫情防控，他们目前还不能去实习。

实习问题普遍存在，无法通过线上方式解决，他就着手先解决另外两个问题。直播课程中，几位老师为学生们讲解了电子简历制作、线上面试等有针对性的就业问题，帮毕业生适应疫情面前找工作的新形势；也在课程中努力抚平学生们的不安，帮他们摆正就业心态。

@吉师就业 的粉丝里，有个吉林师大美术专业的应届毕业生，王老师帮他修改了八次简历，并把他的简历作为案例，在直播课程中分享给学生们。

“他的第一版简历在设计和内容上都不尽人意，很多非常重要的个人经历，一句话都没有写。”在与这名学生的网络沟通中，王老师了解到他曾有过与专业相关的创业经历，问他为什么不写上，学生很疑惑：“写这些有用吗？”

“改了三四次的时候，我就决定以他为案例，在直播中讲给大家，所以精益求精，又给他多修改了几次。”

最终，王老师为这名学生修改了八次简历，尽管大规模的线上招聘刚刚开始，这名学生现在已经被江苏省的一所非常好的学校录用。

“本来这所学校没有美术专业的招聘计划，但这个学生很优秀，也很希望到江苏省工作。我把简历推给学校后，在和学生没有任何接触的情况下，校长看完简历当场就决定美术增加一个招聘计划，接受了这名毕业生。这也说明了，电子简历的制作对于学生就业，确实很重要。”

“我们做的是个良心活”

四点睡，九点起，年过五十的王老师，最近一个月每天的睡眠时间只有四个多小时。从他在“吉师就业”直播公众号里发布的短视频中，可以感觉到，一个多月来，他明显瘦了，脸色也不太好。

学校还在放假，他要忙的事情却一点也不少。白天，他要做学校里的一些工作，线上招聘马上要开始了，还要和用人单位联系、沟通。晚上除了直播，还要每天拿出至少三四个小时，一一回复学生和粉丝们提出的就业问题。

忙完这一切，已经是凌晨一点。之后，他要用两三个小时准备下次直播的内容，四点钟睡觉，九点再起来工作。

但王老师说，他不觉得辛苦，他很开心，因为喜欢就业工作。

“我们做的是个良心活。学生工作都找好了，家长们都满意了，我就满足了。学生一辈子的大事，如果能通过我和同事们的努力帮他有个好的发展，我觉得是积德的事。”

学生们对就业直播很满意。前几天，就业处对吉林师范大学毕业生做了一项调研，取样来自2000多名毕业生，认为直播好、非常好的比例高达95%。

有越来越多的粉丝关注到@吉师就业 。一位来自甘肃陇东学院的学生，发了很长的私信向王老师咨询问题，王老师也一一为他解答了。”他是个学生，又对我这么信任，那我也愿意为他来服务。这样接触到的外校学生也不少。“

曾有一位来自贵州大山里的学生在私信中给王老师留言说，他很喜欢也很需要王老师的就业指导，但因为家里的网络信号不好，每次都不能完整收看直播。但很遗憾，这位学生无意间关闭了私信功能，王老师无法回复他的私信。

王老师现在依然很想找到他：“我很感动也挺着急，他说他有时听半句话信号就断了，有时甚至完全没有信号。如果能找到他，哪怕我给他打电话把我这几课讲的内容告诉他。但是他现在啥也联系不上。”

二月末，人民网的记者关注到@吉师就业 账号，对这种做法进行了视频报道。3月1日，人民网吉林频道发布了这段视频，几小时后，又被人民日报客户端转发了。第二天早上，同学、朋友、同事们纷纷联系王老师，告诉他“你火了”。

这让王老师感受到了网络平台强大的影响力。

王老师说，就业直播创出了一条新路子，欣喜之余，他也倍感责任的重大。“作为就业处处长，我很清醒，就业指导做得好、直播做得好，这是花；就业率高、就业质量高，孩子们最后都能就业了，这才是果。”王老师说，“我们的目标是就业工作要开花结果，下一步要结合线上招聘，给学生们介绍一下各个用人单位的情况。帮助他们做好分析、做出理性的选择。我们的初心永远也不会变，就是让每一个找工作的孩子都充分就业。”

(责编：冯粒、曹昆)