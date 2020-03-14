人民网>>教育

吉林师大教师直播促就业：让每一个学生都找到好工作

2020年03月14日14:03  来源：中国新闻网
 
原标题：吉林师大教师直播促就业：让每一个学生都找到好工作

中新网3月13日电 最近一个月，52岁的王志强老师每天只能睡四五个小时，从120斤瘦到了113斤。

白天忙学校的工作，晚上直播、在线帮助学生修改简历，帮助学生解决各种各样的择业方面的问题和疑惑，再花上三小时准备之后直播的内容，凌晨四点才能睡觉。这样的日子，他已经过了一个月。

王老师是吉林师范大学学生就业工作处的处长。一个月前，为了在疫情期间帮助毕业生就业，他和就业处的同事们开通了抖音账号@吉师就业 ，通过年轻人喜闻乐见的直播和小视频，为毕业生提供就业指导。

在直播里，他为学生们讲解疫情期间找工作要用到的电子简历、远程面试等知识技能，也用言语和行动安抚学生们焦虑的心。他说，学生就业工作是个“良心活”：“找工作是学生一辈子的大事，如果能通过我的努力能让他们有个好的发展，能帮助到他们一点，我觉得那是‘积德’的事。”

“你们百分百就业，让我开演唱会都可以”

“请点亮你们手机右上角的红心。”王志强老师对着镜头伸出右手，用食指和拇指比出一个“心”的形状。为学生们直播就业指导课程，让他第一次接触到年轻人习惯的网络语言。

这背后，是学校和老师们对学生就业真真切切的关心和付出。

吉林师范大学有4000多名学生即将毕业。学校一直以来非常重视毕业生就业工作，往年第二学期开学就会开展一系列工作，通过线下加强对毕业生，尤其是考研落榜学生的就业指导工作。

今年受到疫情影响，学校延迟开学，很多线下工作无法推进。

春节一过，王志强老师就开始想办法。

2月初，他了解到中学的学生们正在通过直播上课，就想到用直播的形式，尽快把就业指导课搞起来。

他向校领导汇报，得到了极大的支持和认可。2月3号，学校出台了《吉林师范大学关于在2020届毕业生中开展线上就业服务的通知》，发布了包括开通线上直播、加强线上发布就业信息等一系列就业服务新措施。

留给王老师的时间并不多。从通知发布到线上就业指导课开播，2月15日，只有12天时间。从选定主讲教师，到直播的定位、课程的内容、时间的安排，王老师要做的准备工作很多。

@吉师就业 的另外两位直播老师 “最大的困难是根本不熟悉不了解，一切从零开始。”因为日常工作忙碌。接下来，他用了一周的业余时间到各个“网红”的直播间观看直播，“跟那些十几二十岁的年轻人，一起尝试做粉丝的滋味。”

刚开始看的时候，他觉得自己“有点太落后太low了啊”，一些年轻人说的网络语言，都不知道是什么意思。后来看得多了，又在网上查了查，才逐渐明白。渐渐地，他觉得“这种方式也挺好的，借助现代的媒体手段丰富了我们业余的生活。”

刚开始直播时，王老师也遇到过问题。直播过程里，很多学生在公屏上打出问题让他回答。“屏幕刷刷刷滚动特别快，字很小，我眼睛又花，根本看不清。”后来在学生提醒下，他才知道用手指按住屏幕就能停下，“都快播完我才收到这样的消息，闹了不少笑话。”

一个半小时的课程中间为了让学生们休息一下，他给学生们唱唱歌：“如果喜欢老师的歌声，就打个666”。另一次课程的“中场休息”，他给学生们朗诵了一首诗。

不少学生喜欢王老师的歌声，对他说“老师我找到工作啦，你再唱首歌吧”。他也诙谐地鼓励学生们：“你们百分百就业，让我开演唱会都可以。”

“我给那个男生改了八次简历”

课程形式轻松，内容上却一点也不含糊。在王老师看来，疫情面前，找工作的学生们面临着三个新问题：

一是毕业生对线上招聘这种形式不太了解；二是受到疫情影响，他们心态普遍焦虑不安，担心自己找不到合适的工作；三是一些毕业生需要到企业实习一段时间后才能签约工作，因为疫情防控，他们目前还不能去实习。

实习问题普遍存在，无法通过线上方式解决，他就着手先解决另外两个问题。直播课程中，几位老师为学生们讲解了电子简历制作、线上面试等有针对性的就业问题，帮毕业生适应疫情面前找工作的新形势；也在课程中努力抚平学生们的不安，帮他们摆正就业心态。

@吉师就业 的粉丝里，有个吉林师大美术专业的应届毕业生，王老师帮他修改了八次简历，并把他的简历作为案例，在直播课程中分享给学生们。

“他的第一版简历在设计和内容上都不尽人意，很多非常重要的个人经历，一句话都没有写。”在与这名学生的网络沟通中，王老师了解到他曾有过与专业相关的创业经历，问他为什么不写上，学生很疑惑：“写这些有用吗？”

“改了三四次的时候，我就决定以他为案例，在直播中讲给大家，所以精益求精，又给他多修改了几次。”

最终，王老师为这名学生修改了八次简历，尽管大规模的线上招聘刚刚开始，这名学生现在已经被江苏省的一所非常好的学校录用。

“本来这所学校没有美术专业的招聘计划，但这个学生很优秀，也很希望到江苏省工作。我把简历推给学校后，在和学生没有任何接触的情况下，校长看完简历当场就决定美术增加一个招聘计划，接受了这名毕业生。这也说明了，电子简历的制作对于学生就业，确实很重要。”

“我们做的是个良心活”

四点睡，九点起，年过五十的王老师，最近一个月每天的睡眠时间只有四个多小时。从他在“吉师就业”直播公众号里发布的短视频中，可以感觉到，一个多月来，他明显瘦了，脸色也不太好。

学校还在放假，他要忙的事情却一点也不少。白天，他要做学校里的一些工作，线上招聘马上要开始了，还要和用人单位联系、沟通。晚上除了直播，还要每天拿出至少三四个小时，一一回复学生和粉丝们提出的就业问题。

忙完这一切，已经是凌晨一点。之后，他要用两三个小时准备下次直播的内容，四点钟睡觉，九点再起来工作。

但王老师说，他不觉得辛苦，他很开心，因为喜欢就业工作。

“我们做的是个良心活。学生工作都找好了，家长们都满意了，我就满足了。学生一辈子的大事，如果能通过我和同事们的努力帮他有个好的发展，我觉得是积德的事。”

学生们对就业直播很满意。前几天，就业处对吉林师范大学毕业生做了一项调研，取样来自2000多名毕业生，认为直播好、非常好的比例高达95%。

有越来越多的粉丝关注到@吉师就业 。一位来自甘肃陇东学院的学生，发了很长的私信向王老师咨询问题，王老师也一一为他解答了。”他是个学生，又对我这么信任，那我也愿意为他来服务。这样接触到的外校学生也不少。“

曾有一位来自贵州大山里的学生在私信中给王老师留言说，他很喜欢也很需要王老师的就业指导，但因为家里的网络信号不好，每次都不能完整收看直播。但很遗憾，这位学生无意间关闭了私信功能，王老师无法回复他的私信。

王老师现在依然很想找到他：“我很感动也挺着急，他说他有时听半句话信号就断了，有时甚至完全没有信号。如果能找到他，哪怕我给他打电话把我这几课讲的内容告诉他。但是他现在啥也联系不上。”

二月末，人民网的记者关注到@吉师就业 账号，对这种做法进行了视频报道。3月1日，人民网吉林频道发布了这段视频，几小时后，又被人民日报客户端转发了。第二天早上，同学、朋友、同事们纷纷联系王老师，告诉他“你火了”。

这让王老师感受到了网络平台强大的影响力。

王老师说，就业直播创出了一条新路子，欣喜之余，他也倍感责任的重大。“作为就业处处长，我很清醒，就业指导做得好、直播做得好，这是花；就业率高、就业质量高，孩子们最后都能就业了，这才是果。”王老师说，“我们的目标是就业工作要开花结果，下一步要结合线上招聘，给学生们介绍一下各个用人单位的情况。帮助他们做好分析、做出理性的选择。我们的初心永远也不会变，就是让每一个找工作的孩子都充分就业。”

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved