湖北是科教大省，拥有华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院等众多医学院校，桃李满天下。新冠肺炎疫情袭来，那些湖北培养的医学人才，怀着特殊的“怀乡”之情踏上“逆行”之旅。他们说：湖北是我的第二故乡。母校，我要与你并肩作战。

深感责任重大

“从没想过毕业30年后，以这种方式回报母校、回报武汉。”3月5日下午，结束在华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心重症病区的查房工作后，南昌大学第二附属医院副院长徐建军说。

1987年，徐建军考入华中科技大学同济医学院攻读心胸外科硕士研究生，求学3年后，成为同济医学院较早的一批毕业生。疫情发生后，尽管身在江西，徐建军却一直心系武汉。2月13日，接到紧急号召令后，他立即带领137人的一支整建制医疗队前往武汉，接管协和肿瘤中心重症病区。“这次整建制接管重症病区，要求零感染、打胜仗，作为领队人，我深感责任重大。作为‘同济人’，加入战疫一线，与同学并肩作战，将成为我永生难忘的一段经历。”徐建军说。

前段时间，山东大学齐鲁医院援助湖北医疗队成员郭海鹏制作的“武汉话手册”迅速走红。今年37岁的郭海鹏是山东人，2006年到2011年曾经在武汉大学医学院攻读心血管专业硕士、博士学位，疫情发生后，郭海鹏毫不犹豫地报名参加了援助湖北的医疗队。

2月8日，医疗队领队及同事在武汉大学人民医院东院做病房交接时，发现有些武汉方言听不懂，而许多武汉市民，尤其是老年患者又不会讲普通话。“武汉话，我在行！”郭海鹏立即找自己在武汉大学的老师和同学帮忙，将医护常用词汇进行武汉方言翻译，并最终编辑成册。

很想回母校看看

“今年我刚好毕业10年。” 广东省潮州市第一批支援荆州医疗队队员刘伟佳说。2007年至2010年，他在位于荆州的湖北中医药高等专科学校临床医学专业就读。毕业后，刘伟佳回到家乡，成为广东省潮州市人民医院江东分院的一名医生。

2月10日，刘伟佳得知广东省对口支援城市是荆州后，他第一时间报了名。“两个孩子都还小，你确定要去吗？”ICU主任反复问刘伟佳。“我一定要去，那里是我求学的地方，是我的第二故乡，饮食我完全能适应，方言我能听得懂，与患者沟通方便，对荆州环境熟悉……”听说刘伟佳的决定，家人起初并不同意。他却说：“如果我待在家里什么都不做，以后一定会后悔的。”

2月11日凌晨5点，刘伟佳随医疗队出发，次日深夜1点左右到达荆州。还没来得及休息，12日早上9点，他就和队员们投入到紧张的防护培训中，下午3点赶赴石首市中医院，进入ICU，开启紧张的救治工作。

“湖北人民再次欢迎你，一定要注意个人防护，注意安全，保重身体。”得知刘伟佳来荆州支援，昔日的同班好友发来信息叮嘱。

“等战疫胜利后，我一定要回母校看一看，重温校园时光，然后再尝尝学校后街牛肉米粉。”刘伟佳说，这些都是他魂牵梦萦的青春记忆。

多了份战友情

“在金银潭医院ICU，我和老师刘宏教授并肩战斗，师生情里又多了战友情。”32岁的湖南医疗队队员康清铕说。他是湖南省张家界市慈利县人民医院重症监护室的医生，有着8年重症救治经验。2018年至2019年，康清铕到华中科技大学同济医学院附属协和医院进修。“疫情发生后，我一直在学习防护知识，就想着有一天能够有机会回武汉，和我的老师们一起抗击疫情。”康清铕说。

2月17日晚，湖南省通知组织第五批支援湖北医疗队，听到这个消息，康清铕第一个报名。2月21日康清铕到达武汉，2月25日下午进驻金银潭医院的ICU。

在去金银潭医院之前，康清铕就知道在华科协和医院给他上过课的刘宏教授也在这里。“刘宏教授一见面就问我住不住得惯，吃不吃得好，就像当年进修时那样关照我。”

康清铕所在的病房患者都是多器官功能不全，需要很多功能支持治疗。在武汉协和医院进修期间，康清铕一直在重症医学科学习超声、呼吸机、CRRT（连续肾脏替代疗法）等知识，这些知识现在都用上了。

2月14日，江西援鄂医疗队医生余腊梅在湖北随州市中心医院亲手迎接了第一个新生命。这也是江西支援湖北医疗队帮助湖北接生的第一个新生儿。

2月11日，来自江西省妇幼保健院的余腊梅随江西支援湖北医疗队抵达湖北。这时，她结束援非医疗任务才3个月。“湖北是我的‘第二故乡’，我想和我的家乡父老们在一起。”余腊梅说，作为华中科技大学同济医学院96级校友，和同学们并肩作战的感觉真好。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)