在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全党全军全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。在这场严峻的斗争中，高校面对青年学生一时难以到校上课的实际，要用心用情办好网上思政课，引导青年学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，努力成为担当民族复兴大任的时代新人。

把思政小课堂与社会大课堂结合起来

办好网上思政课，要把思政小课堂与社会大课堂结合起来，将师生亲见亲闻亲为的鲜活事例贯穿于思政课教学，进一步提升思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，让青年学生潜移默化地受到教育。

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，精准研判、迅速部署，全面开展疫情防控工作。各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。广大医务工作者、人民子弟兵奔赴一线，成为“最美逆行者”。广大群众积极配合相关防控措施，为疫情防控作出了重大贡献。在党中央统一指挥下，29个省区市和新疆生产建设兵团、军队等调动大量医疗与生活物资紧急驰援湖北，火神山医院和雷神山医院在很短时间内建成并交付使用，19个省份对口支援湖北省武汉市以外地市，等等。疫情防控工作取得的成效充分展现了中国力量、中国精神、中国效率，让世界各国人民看到一个负责任大国出色的政治领导能力、组织动员能力和贯彻执行能力，彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

源于事实的理论解析最有说服力。办好网上思政课，要将党中央决策部署、各地区各部门联防联控措施成效、疫情防控中涌现的先进人物和典型事迹等作为案例融入思政课教学，讲好中国抗击疫情故事。结合青年学生的思想困惑，循循善诱，把事实和道理讲清楚讲透彻，让青年学生好理解、易接受，教育引导青年学生更加坚定众志成城、同舟共济打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的信心和决心，不断增强使命感和责任感，让爱国主义精神在青年学生心中牢牢扎根。

促进青年学生身心健康成长

突如其来的新冠肺炎疫情，给高校思政课教学带来较大影响。高校要深入学习领会习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，根据教育部对疫情防控期间思政课线上教育教学的统一部署和安排，切实办好网上思政课，促进青年学生身心健康成长。

高校思政课教师应按照“停课不停教、停课不停学”的要求，在教学内容、教学方式、教学管理等方面不断改革创新，特别是准确把握青年学生认知规律和接受心理，用心用情加强“五个引导”，启发青年学生深入理性思考、保持身心健康、获得成长力量。一是引导正视疫情。这次疫情对我们来说是一次危机，也是一次大考。对青年学生而言，正常的学习和生活受到较大影响。要教育引导青年学生用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，变压力为动力、善于化危为机。二是引导理性发声。网络信息纷繁复杂，要教育引导青年学生依法依规文明用网，善于甄别各类信息，理性思考分析问题，辨明是非，不信谣不传谣，积极弘扬主旋律、传递正能量。三是引导尊重科学。面对疫情，科学防治至关重要。应教育引导青年学生在做好自身防护的同时，积极宣传普及疫情防控知识，用科学理性的声音引导身边人正确看待疫情、增强防护能力。四是引导尊重生命。教育引导青年学生敬畏自然、尊重生命，认识到人与自然是生命共同体，只有保持自然界的生态平衡，人类社会才能实现可持续发展。五是引导自觉自律。受疫情影响，当前教育教学以学生居家学习为主。要教育引导青年学生自觉服从学校安排，增强自律意识，加强自我约束，养成良好自学习惯，努力做到延迟返校不误学业、自我提高不误成长。

激励青年学生自觉担当作为

思政课无实践则空，无理论则浅。只有两者协调统一、相互促进，才能提升青年学生的获得感，并激励他们自觉担当作为。

网上思政课教学要坚持理论和实践相统一，瞄准青年学生的思想共鸣点、情感触发点，用科学理论阐释实践，用实践案例增进理性认识，既重“理论教化”，更重“观念内化”，让青年学生真学真懂、真信真用。在这次疫情防控阻击战中，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，人民解放军指战员闻令而动、敢打硬仗，广大群众众志成城、守望相助，广大公安民警、疾控工作人员、社区工作人员等坚守岗位、日夜值守，广大新闻工作者不畏艰险、深入一线，广大志愿者真诚奉献、不辞辛劳，展现了中华儿女临危不惧、迎难而上、奋勇拼搏、敢于担当的优秀品质，为办好网上思政课提供了大量鲜活的素材。在教育系统，科研工作者协同作战，加强科研攻关；青年学生争当志愿者、宣传防疫知识、积极响应居家隔离的号召，用实际行动彰显了新时代青年的使命担当。要通过网上思政课教育引导青年学生进一步接触社会、了解国情，充分挖掘青年学生的身边典型和榜样，讲好他们的感人事迹、动人故事，教育引导青年学生强化责任、敢于担当，做到知行合一、身体力行，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗中。

（执笔：何秀超）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 09 版）

(责编：孙竞、熊旭)