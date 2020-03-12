原标题：上海全面实施“公民同招”！成为“被选择”方，民办学校这样看这件事

东方网记者刘轶琳3月11日报道：今天下午，上海市教委公布《2020年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》。根据意见，今年上海义务教育招生入学全面实施“公民同招”，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为招生依据，不得以面试、测评等名义选拔学生，民办学校报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。



据介绍，2018年起，上海幼升小开始实施公民办学校同步招生，今年起，上海将全面实施公民办学校同步招生，即小升初也实施公民办学校同步招生，报名民办初中如未被录取的，将根据公办初中已分配入学的实际情况，由相关区教育行政部门按照当年度区、校招生政策和细则安排入学。



今年，上海民办中小学校招生将采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”。有意愿就读民办学校的，需要在“上海市义务教育入学报名系统”上填报志愿。民办学校报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。



由于疫情影响，今年的学校开放日由线下转到网上，以往家长可以在校园开放日和学校作咨询和沟通，今年，咨询工作也将远程开展。需要指出的是，如果想要报考民办学校，家长对政策和学校信息的了解需要更加仔细。上海协和教育集团总校长卢慧文表示，对于希望就读民办学校的学生来说，家长应读懂学校的网上信息，不仅要了解学校和学校设置的不同班型，也应了解学校住宿、走读方式等。



卢慧文表示，以前的政策下，学校与学生是双向的选择，但新政落地后，民办学校成为“被选择”一方。“这对双方来说都是新的挑战。我们需要思考怎么样去描述自己的学校，把自己的特点讲清楚，以便使那些真正认同学校理念的家长选择我们。”卢慧文说。



而随着招生政策的变化，家长的心态也出现转变。记者注意到，虽然方案细则尚未出台，但已有一些家长明确表示，民办学校对自己的吸引力正在下降。



以往，不少家长通过校外机构以期提升孩子应试能力，让他们在择校时取得好结果，随着新政的出台和家长心态的变化，培训机构是否会受到波及？对此，四季教育董事长田培庆认为，新政对于培训机构会有一定影响。田培庆举例说，如奥数培训，一部分家长原本期望通过短期培训取得一定效果，但在新政影响下，这部分学生的培训需求不再。而新政的良性作用在于为机构留下了真正期望通过长期学习提高奥数水平的学生。



田培庆说，四季教育对于同一年级的同一科目有针对不同程度的课程可供学生选择。以往，家长偏向于为孩子选择难度更高的班级，而随着新政的落地，抛开择校的功利目标，家长在为学生进行课程和班级选择时有望趋于理性。“相信更多的学生会选择适合自身学习情况的班级，而不是一味冲着高难度班级去，我们也会根据市场需求，在课程上作相应的调整。”

(责编：冯粒、曹昆)