大湾区科创企业@湖北高校 云招聘凸显“战疫”情

人民网北京3月11日电（孙竞）由人民网与大湾区科技创新服务中心联合主办的大学生就业服务平台首场“聘直播”10日成功举办，钟南山院士领导的呼吸疾病国家重点实验室的产学研和成果转化平台企业提供了多个岗位，其中有的岗位年薪+奖励可达35万元。

以上为参加本次宣讲会的6位企业代表合影

一端是招贤纳才的企业，另一端是在家求职的应届毕业生们，相隔千万里，网络一线牵。来自大湾区的6家科技战疫企业面向2020届的湖北高校学子“云端”开讲，提供了30多种岗位类别。数据显示，人民网旗下人民智云与人民视频双平台直播观看人数超过8万人，互动评论2000余条。

登台宣讲的大湾区科技创新服务中心董事长兼总经理秦海鸥提起湖北满含深情，“我是地地道道的武汉人，在湖北待了21年，在广州待了20年。我们希望通过这样一场云招聘，为疫情严重地区的家乡学子提供更多的就业机会。”

抗“疫”企业“云宣讲” 精准对接湖北学子

粤港澳大湾区既有传统的制造业、服务业，也有强劲的高科技产业。人民网大学生就业服务平台首场“聘直播”，登台的6家大湾区科技企业都是在抗击疫情中发挥重要作用、利用自身优势在研发及生产中做出贡献的企业。

疫情发生后，广州呼研所医药科技有限公司产学研负责人、病毒学专家周荣教授带领团队自带仪器设备和防护物资驰援湖北省黄冈市、蕲春、大冶市等地防疫第一线。广州安捷生物安全科技股份有限公司将隔离病床、开放式隔离病床、儿童隔离病床、隔离诊台、隔离椅等防控设备紧急运送到各地近50家医院疫情防控一线。无论是在疫情防控阻击战，还是在就业战“疫”中，他们都全力以赴。

作为钟南山院士领导的呼吸疾病国家重点实验室/国家呼吸系统疾病临床医学研究中心的产学研和成果转化平台企业，广州呼研所医药科技有限公司在今天的宣讲中受到格外关注。

“企业已经培育了3位国家‘千人计划’专家、”1位国家‘万人计划’人才、5个广州市创业领军团队，7个广州开发区创业领军团队。”总经办主任廖小红详细介绍，“目前企业拥有院士工作站、博士后创新工作基地、粤港澳呼吸道研究中心等多个国家级及省级专业的平台。”

此次“聘直播”，广州呼研所医药科技有限公司共带来了研发、销售、投资、运营、行政、博士后六种岗位类别。面对毕业们最关注的薪酬待遇与企业福利，廖小红直截了当：“除了常规的交通、住房补贴，节日福利、工龄工资、带薪年假、五险一金、培新学习之外，还会有绩效奖励。“博士后还可享受广州地区具有竞争力的年薪，包括科研启动基金和科研奖励，最高可达35万元。”廖小红承诺。

作为高等教育大省，湖北省坐拥129所高校，其中不乏武汉大学、华中科技大学等拥有医学类优势学科的高校。面对医学、药学类人才济济的湖北，6家企业纷纷表示，期待企业的岗位需求同时匹配人才的求职需求，实现“精准对接”。

广州洁特生物过滤股份有限公司相关负责人表示，针对湖北的应届生，在经过简历的筛选后，会邀约视频面试。若面试及测评都通过，可以就直接网上签订三方协议。此外，还将对湖北的应届毕业生提供单独住宿，在生活环境上给予最大限度的照顾。

秦海鸥认为，“云招聘”对于企业来说既是挑战，也是创新人才招聘模式的一次机遇。以往的线下宣讲会，受场地承载条件限制，一般一场只能面对几百位应届生。而现在，一场“云招聘”就能影响几万人。“此外，除了可以在线观看，‘云宣讲’在结束后还可以回看。求职的毕业生们有什么疑问，都可以回去反复观看视频加深了解。”

“云招聘”在疫情大考中成为主角

就业是最大的民生工程。一场突如其来的新冠肺炎疫情，让不少尚未落实工作的应届生陷入焦虑。尤其是湖北高校学子，更是面临极大挑战。特殊时期，怎么答好战“疫”期间毕业生就业这场考试的问卷？

二月初，人力资源和社会保障部等五部委联合发文，暂停各类高校毕业生就业现场招聘活动，鼓励高校和用人单位利用互联网进行供需对接，实行网上面试、网上签约、网上报到。3月4日，教育部印发通知，要求创新推进网上就业服务。

疫情之下，一场声势浩大的“云招聘”铺展开来。没有人山人海的现场、没有成堆的简历和问询的长龙，但屏幕前的招聘同样真实可触。一场场空中宣讲会、空中双选会纷至沓来，“云招聘”在疫情大考中成为主角。

二月底，人民网通过旗下人民智云APP推出大学生就业服务平台，充分发挥媒体传播矩阵优势，广泛宣传和助推就业资源对接，为企业与高校提供“云端见”一站式就业对接服务，以有效纾解企业用工荒与高校毕业生求职难的困局。

宅在家中“云”就业，华中科技大学2020届毕业生刘柏航最关注的是自身专业能力与目标岗位的匹配度和适应度。“我们希望通过云直播，能够全面了解企业的综合实力，特别是入职后未来的职业发展。”

华中师范大学招生与就业工作处处长王茂胜在接受记者采访时表示，疫情对经济的影响直接导致用人需求的减少。今年毕业生规模再创新高，再加上往届未就业的、留学回国的等，遇上疫情形势，供需矛盾进一步凸显。

“今年我校共有8700多名毕业生，其中公费师范有近7成学生已签约，本科非师范生预计有1600人左右将录取为研究生，目前尚未落实去向的3500人左右正在求职择业。”王茂胜说。

2020届全国高校应届毕业生将达到874万人，创历史新高。教育部副部长翁铁慧日前在新闻发布会上介绍，在国家部委层面，教育部与有关部门加强合作，已经为2020届高校毕业生举办了12场网上大型招聘活动，还有18场正在筹备。

“空中就业季”期待汇聚更多力量

吉林大学就业创业指导与服务中心孙卓老师认为，虽然疫情阻断了人与人之间面对面的交流，但是身处互联网和大数据时代，信息交流和传输永远不打烊。

王茂胜说，尽管很多单位和高校开通了空中招聘，但仍存在一些技术的问题，比如一些高校还没有开发网签系统，无法实现与企业的对接。另外，还存在部分单位和企业不太习惯或适应网上面试等形式，依旧在观望。

他希望，国家级就业信息发布平台继续发挥作用，实现资源共享。同时，建立国家级职涯规划就业指导共享平台，为毕业生合理规划、求职择业提供帮扶指导。

武汉大学2020届毕业生李可对记者说，希望在就业方面，对湖北毕业生加大政策的倾斜力度，期待更多面向湖北高校以及湖北籍学生的专场网上招聘活动。“特别是用人单位，能够延长招聘时间，推迟体检时间，推迟签约录取。给我们更多的缓冲机会。”

“在这个特殊时期，真心希望我们的毕业生们放松心态、明确方向，准备好你们的简历，布置好你们的视频面试房间，精准关注线上就业指导和招聘资源，把握每一次求职机会。”吉林大学就业创业指导与服务中心孙卓如是说。

据悉，本次活动由人民网与大湾区科技创新服务中心联合主办，联通沃音乐文化有限公司作为网络直播支持单位，人民网旗下人民智云与人民视频双平台同时进行直播。

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(责编：郝孟佳、熊旭)