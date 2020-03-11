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战“疫”一线00后：唱着“不想长大”，却已披上战袍

2020年03月11日08:56  来源：中国青年报
 

3月8日，武汉客厅方舱医院经全面消毒后，正式休舱了。00后护士刘家怡暂时松了一口气，“马上转岗”的她正在休息待命。和她一样奋战在湖北战“疫”一线的00后，还有来自中国干细胞集团附属医院的陈玉婷、福建宁德市中医院的谢佳慧等医护人员。在很多人眼中，他们还是孩子，但他们却说，穿上防护服，自己就已长大。

“穿上防护服，我就不是孩子了”

2000年出生的刘家怡，是广东省惠州市惠城区中医院的一名护士。2月9日，她随广东医疗队驰援湖北，一直在武汉客厅方舱医院工作。她的任务是帮离开方舱的医护人员脱防护服，把好感染风险的重要防线。

“穿上防护服，我就不是个孩子了。”这句话脱口而出时，刘家怡马上用棉签擦去泪水。她说，其实不是因为害怕，而是00后真的是能分担些事情了。

刘家怡此次报名去武汉是“先斩后奏”，直到出发前才告诉父母，但她的行动得到了父母的坚决支持。“担心是肯定的，爸妈一日三餐都打电话来。”刘家怡笑呵呵地说。

医护人员下班脱防护服时，是刘家怡最忙的时候。除了医护人员，每天也有警察、安保、保洁人员等进入隔离病房，只接受过简单培训的他们对脱防护服有些陌生，起初每个步骤都需要指导。

脱防护服在一个小房间里进行。房间一头通向隔离病房，另一头通往清洁区，靠4台抽风机交换空气。密闭空间容易产生气溶胶，因此动作要轻柔且缓慢。

在6小时的上班时间里，刘家怡几乎要不停地讲话、重复指导动作。因为防护服裹得很紧，她担心崩开，不敢做大动作，每次上完班她都感觉身体发僵。更难受的是N95口罩带来的窒息感，“就像6小时被人捂住鼻子，摘下口罩才‘回到人间’”。

“但我要守好这一关，让大家安全走出这个舱。”她说。

20岁那年，父女二人都曾在湖北奋战

2月14日，00后陈玉婷踏上援助湖北之路。1998年，陈玉婷的父亲陈海亲，作为广州军区湛江海军陆战队的一员，参加了湖北抗洪。同样是20岁，陈玉婷做了件和父亲当年一样值得骄傲的事情。

陈玉婷是中国干细胞集团附属医院的护士。这些天，她在湖北省荆州市中医医院隔离病区工作。

让陈玉婷下定决心驰援湖北的是自己的父亲。她说，父亲总觉得以前的事情“不值一提”，直到报名上前线，她才意识到，父亲的言行一直在潜移默化地影响自己。“我也想跟随父亲的步伐。”

陈玉婷是海南省第四批支援湖北抗疫医疗队中年龄最小的一位。“1月25日，我就写了请战书，希望能加入第一批驰援湖北疫区的队伍。”遗憾的是，那次陈玉婷没被选上。直到2月13日，她再次申请时才如愿以偿。“穿上防护服那一刻，感觉自己真的长大了。”

陈玉婷说，他们每天都很忙，全身被防护服包裹得很紧，有时呼吸不顺畅，无形中增加了工作难度。特别是临近交班给患者打针时，护目镜上全是雾气，而且还隔着一层手套。

但是看到病人一个个康复出院，“真的很开心，怎么累都是值得的。”她说，这里的每位医护人员都在为了提高治愈率、降低死亡率而努力。

有时鼻炎犯了，陈玉婷全程都要用嘴巴呼吸。有一次，陈玉婷拖地拖到一半，感觉憋气、心慌。停3分钟之后，她又继续拖地。“一个区只有两名护士，如果我休息，别人会忙不过来的。”

脱下防护服后，陈玉婷想念妈妈做的菜了，但她怕家人担心，从不在家人面前流泪。陈玉婷说，她还要给14岁的弟弟带好头。

“没有生而勇敢，只有选择勇敢”

3月6日，谢佳慧所在的光谷科技会展中心方舱医院休舱了，谢佳慧原地休整待命。

2000年出生的谢佳慧，是宁德市中医院供应室的一名护士，参加工作还不到半年。她是福建支援湖北医疗队中年龄最小的。

“没有生而勇敢，只有选择勇敢。”当时接到召集令，谢佳慧就报名了。2月15日，接到医院出征信息，她整装待发。走之前，她告诉弟弟，“姐姐和死神抢人去了”。

经过5天培训，谢佳慧已如愿在方舱医院上岗。她在以前的医院负责无菌物品的清洁、消毒、灭菌和保养。“在这里，我的主要任务是护理好病人”，量体温、化验、抽血等。

由于年龄最小，谢佳慧常常会得到同事的特别关照，护士长不断叮嘱她，“不会做的跟着姐姐们做，不舒服就出舱。”

很多时候，患者会把“谢谢”挂在嘴上，“病人的问候便是最暖心的支持。”谢佳慧说，有一次，一个阿姨问她：“你还不到20岁，还小嘛。怎么会想着来武汉？”谢佳慧说：“武汉需要我，我就来了。”

谢佳慧坦言，此次武汉之行令她成长了。虽然能力和资历不如前辈，但是年轻人适应能力更强、精力更充沛，更愿意去尝试、去挑战。

穿上防护服后的谢佳慧有诸多的不适应。“里三层，外三层，穿上防护服后缺氧头疼，挂耳式口罩勒得耳朵都要掉了，穿完防护服就开始疯狂流汗，导致护目镜起雾，汗水顺着睫毛流进眼里，看不清路……”2月21日凌晨，谢佳慧在微信朋友圈里发了一条消息，将“防护服初体验”悉数记录。

弟弟在视频通话那一头，拿出好几个牛奶箱的塑料把手，说要给姐姐寄过去，可以缓解口罩压耳朵的疼痛。这一刻，谢佳慧没有忍住，流泪了。

“哪有什么岁月静好，只不过是那些选择勇敢的人在负重前行！援助武汉的日子很辛苦，但也很暖心，有来自各地的物资补给，还有来自病人的感谢和关心……”2月27日，谢佳慧下班走出武汉光谷方舱医院，又发了一条微信朋友圈。

“虽然我参加工作时间不长，但是我想为祖国尽一分力，只要祖国需要我，我就会毫不犹豫地站出来。”谢佳慧说。（中青报·中青网记者 林洁）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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