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北方工大：“三个思维”提升校园防疫与治理能力

2020年03月11日15:44  来源：人民网-教育频道
 

面对突然其来的新型冠状肺炎疫情，北方工业大学党委始终以确保“师生身体健康”为中心，坚持运用“底线思维、法治思维、精准思维”方法，做好疫情防控工作，不断提升学校治理能力。

运用底线思维方法，提升快速反应能力和应急处置能力

一是坚持原则意识，确定“校园全覆盖，师生员工全覆盖”基本工作原则，全面传达上级精神，精准布置防控措施。

二是坚持短板意识，根据北京市委教育工委、市教委新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组工作要求，找准防控工作短板，拧紧“安全阀”，装好“保险杠”。

三是坚持目标意识，在工作中始终以“无疫情发生”作为检查衡量一切措施的“标尺”，面临疫情变化形式下，学校始终做到有备无患，牢牢把握防控主动权。

运用法治思维方法，提升依法治校和依法防控能力

一是依托学校城市风险研究院，跟踪社会疫情发展变化，分析学校防控措施，不断促进防控科学化和规范化。面临学校家属区在校内无法完全隔离实情，主动与社区建立联合工作组，及时清楚隐患。

二是依托学校法律系，及时组织教师研究宣传《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》等，确保学校防控措施合法有序，依法解决问题，推进工作。创建《西山公法评论》公众号，为学校做好防控法律支持，为师生做好个人防护，遵守社会规定提供建议。

运用精准思维方法，提升管理精细化精准化能力

一是坚持问题意识，紧盯防控工作核心和关键问题，及时解决。从疫情防控伊始成立的11个工作组，到随着疫情发展，先后成立家属区工作组、滞留湖北师生工作组、境外中国学生工作组等，有效做到“一对一，点对点”。

二是坚持实践意识，始终从实情出发，从可行性入手，重视出台文件的落实，精准要求工作组标准，且组织纪检监察干部对工作的具体落实情况进行监督，确保任务落地。

三是坚持到位意识，加强各组协同，注重在数据上下功夫，在实效上下功夫。学校工作人员与两委派驻联络员多方比对，确保上报数据准确。跟踪校园健康观测点配备落实效果，保证按标准落实。（何裕 陈瑜）

(责编：李依环、熊旭)
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