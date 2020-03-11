对于所有的中国人而言，2020年初的这段日子，将会是难以忘怀的。在这个特殊时期，全国上下万众一心、众志成城抗击疫情。“最美逆行者”们勇赴一线，守护大家的平安。而无法参与前线作战的我，和大多数小伙伴一样，坚持居家隔离、足不出户，为抗击疫情贡献一份力所能及的力量。

“灾难面前，没有谁能够置身事外，也从不存在一个人的世外桃源。”专家教授说到这句话时对我触动很大。中华民族之所以能够薪火相传、绵延不息，靠的正是一代代中国人勇于担当，奋勇向前。疫情期间涌现的“最美逆行者”，正是这些伟大精神的传承和接力。“曾经是你，今天是我。”“非典时期你们守护我们，现在换我们守护你们。”这一些话不仅是一份感慨，更是一份责任，一份使命。中华民族的繁荣发展离不开伟大的中国人民的守护。

“一方有难，八方驰援。全国一盘棋，集中力量办大事。”在这次新冠肺炎疫情中，我们看到了属于大国的责任和担当。短时间内快速建成了可容纳上千人的雷神山、火神山医院，让世界看到了中国速度。我们为生在这样一个强大的国家而感到无比的骄傲和自豪。同时，我们也感受到了身为青年一代，身上所肩负的责任和使命。

“疫中有情，疫中见义。”那些动人的事迹无一不在告诉我们，不要害怕，有人在默默守护着，奉献着。就在前几天，新闻报道了一张照片，一个躺在担架床上的病人和一个穿着防护服的医生不约而同地望向天空，蓝天白云，阳光普照。这别样的一份悠闲，是对活着的渴望和对生活的向往。

朋友问我，这次新冠肺炎疫情这么严重，你怕吗？我说，我不怕，我只憎恶它。我不怕是因为相信国家，相信那些始终坚守“疫”线的英雄。我憎恶，是因为那些因它而逝去的生命，和那些因它而破碎的家庭。而现在，我们能做的就是继续做好防疫各项举措，不懈怠，不轻视。相信疫情结束的那一天很快就会到来。

（作者系北京工业大学交通学院交通设备与控制工程专业18级本科生）

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