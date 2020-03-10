原标题：人社部新颁布8个国家职业技能标准

3月10日，上游新闻·重庆晨报记者从市人力社保局获悉，近期，人力资源社会保障部分别与交通运输部、国家铁路局、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社等部门（单位）联合颁布了8个国家职业技能标准。分别是水上救生员、机动车检测工、轨道交通信号工、潜水员、林业有害生物防治员、纤维检验员、评茶员、轨道列车司机。

其中，《水上救生员国家职业技能标准》明确水上救生员是使用专业搜寻、救助、抢险等设备和器材，进行水上人命救助及应急抢险作业的人员。

《机动车检测工国家职业技能标准》明确机动车检测工是使用专业检验设备或仪器，进行汽车整车、系统、总成、零部件的功能、性能、质量检测、检验和试验等工作的人员。

《轨道交通信号工国家职业技能标准》明确轨道交通信号工是使用工具和设备，进行城市轨道交通信号工程施工和设备维护的人员。

《潜水员国家职业技能标准》明确潜水员是从事水下救助打捞、海洋工程、港口和桥梁工程等水下作业的人员。

《轨道列车司机国家职业技能标准》明确轨道列车司机包含内燃机车司机、电力机车司机、动车组司机、城市轨道交通列车司机等四个工种。其中，内燃机车司机、电力机车司机、动车组司机等三个工种是从事铁路运输乘客和货物的人员，是铁路行业的主要行车工种；城市轨道交通列车司机工种是从事地铁、轻轨等城市轨道交通列车驾驶的人员，都直接担负着保障乘客生命财产安全的重要责任。

据介绍，这一批国家职业技能标准是根据相关行业发展面临的新形势、新情况，结合企业生产经营的新特点、新要求进行制定修订的，紧贴市场和技能人才发展需求，具有较强的可操作性和前瞻性。这些职业技能标准是对服务业、林业、生产制造业等领域有关职业从业人员理论知识和操作技能的综合性水平规定，是指导从业人员培养培训、开展职业技能鉴定评价和规范从业人员职业行为的基本遵循和依据，对引导培训促进就业、提升从业人员技能水平和综合素质将发挥重要作用。

下一步，人力资源社会保障部与有关部门（单位）将继续对已颁布国家职业技能标准进行修订完善，特别是加大新职业和社会急需紧缺职业的职业技能标准开发力度，推动技能人才培训和评价工作，为实施职业技能提升行动和建设知识型、技能型、创新型人才劳动者大军提供基础支撑。

(责编：冯粒、曹昆)