原标题：决不让一个贫困孩子掉队——西部一所农村小学的网课见闻

新华社重庆3月10日电 题：决不让一个贫困孩子掉队——西部一所农村小学的网课见闻

新华社记者韩振

疫情期间，重庆市南川区大观小学积极响应区教委的号召，开展了“停课不停学”活动。但在网络教学中，教师们发现少数孩子无法上网课。

“我们班有一个孩子不能上网课，我就每天打电话布置学习任务，可学习效果还是不怎么好。”学校教师群里，老师们为班上有孩子不能上网课发愁。

大观小学是一所乡镇小学，有1863名学生，其中一些学生家庭贫困，来自偏远山区。学校掌握了老师反映的情况后，对全校的学生进行了摸底排查，发现全校共有6名家庭贫困的孩子上不了网课。“决不能让一个贫困学生掉队！”大观小学校长李侃说，学校随即成立党员志愿者小分队，让孩子“停课不停学”。

3月8日，志愿者兵分三路，向贫困学生所住的山村进发。志愿者给孩子们带去了新书包、新本子、新画笔，赠送了两个月200G的流量包，还为孩子们送去了急需的口罩。

第一小分队来到兴隆镇金湖村一个孩子家里，看到这个孩子同老实憨厚的父亲和年迈的婆婆一起生活，母亲早年离家出走后再无音讯。缺乏母爱的她性格内向，不爱说话。父亲的老年电话只能接到老师布置的学习任务，却无法上网课。

李侃见状，立即带着孩子父亲到兴隆街上购买了一台智能机，充好两个月的话费，并下载好钉钉、微信等程序，现场指导孩子和家长如何听课、提交作业。看着彩色的手机屏幕，少言寡语的孩子露出了开心的笑容。

3月9日上午10点半，志愿者“知心姐姐”陈凤走进大观小学六年级四班的“直播间”，她用亲切的声音问：“同学们，没有老师的陪伴，你们有没有坚持早睡早起，养成晨读的好习惯呢？”一旁的对话框里，同学们踊跃回答，与她热烈互动。陈凤作为学校的“知心姐姐”，专门解决孩子在“停课不停学”中出现的焦虑、烦躁等情绪。

在前期线上教学过程中，部分家长向老师反映，孩子在家里作息时间不规律，课余时间不能合理安排，甚至出现焦虑、烦躁等情绪。

为此，学校专门安排了健康教育课堂。“每周一的10点半到11点，我都会上心理健康主题课，让孩子保持乐观的心态，合理规划假期生活，通过参加亲子活动和兴趣活动等方式，度过一个有意义的疫情期。困难是暂时的，我们一定能挺过去。”陈凤说。

在重庆市，即便在最偏远的山区，为了不让一个贫困学生掉队，当地教育、扶贫等部门纷纷行动起来，通过送教上门、为学生提供学习场所等多种方式，确保孩子“停课不停学”。

(责编：冯粒、曹昆)