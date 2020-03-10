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贵州多措并举确保初高三毕业班3月16日平安顺利开学

2020年03月10日13:16  来源：新华网
 
原标题：贵州多措并举确保初高三毕业班3月16日平安顺利开学

　　新华社贵阳3月10日电（记者骆飞、杨欣）9日，贵州省人民政府召开的全省2020年春季学期高三初三年级开学工作部署会议提出，将从“控源头”“管过程”等多方面着手，按照“一校一策”“一地一案”要求，多措并举确保初高三毕业班3月16日平安、顺利开学。

　　在会上，贵州省教育厅厅长邹联克说，全省教育系统将从“控源头、严规范、管过程、压责任、保质量”多方面抓好开学前、后的各项工作。在控源头上，将对重点人群做好情况摸排。同时，做好学生和教师在假期间、返校前后等全过程管理。

　　开学前，贵州要求各学校要组织教职工开展一次实效性强的实战演练，熟悉各项制度、流程，掌握防护、登记等工作，做好应对突发情况的准备。决不允许教职员工带病返校，更不允许未解除医学观察的教职员工学生返校。

　　学校师生员工的医用口罩，由省级统筹保基本，市（州）根据情况进行补充调剂，鼓励社会捐赠和家长自备。开学第一周，保障每个学生5个口罩。随后，根据疫情形势进行调整。测温、洗手液、消毒等防控物资由市县政府负责落实。

　　同时，各校要设立位置相对独立的临时隔离室、回收废弃口罩专用垃圾桶以及红外测温仪。提前对教室、食堂、宿舍、卫生间等公共场所进行全覆盖消毒。

　　开学后，各学校要按照全寄宿、部分寄宿、走读三种方式分别制定管理方案。在校期间，无特殊情况，未经批准，学生一律不得离开学校。严格落实师生体温每日晨、午、晚检制度，入校人员均需接受体温检测。

　　此外，加强协调卫健部门落实好校医配备和培训，确保每所学校至少有2名校医，并以学校为单位，制定具体、可操作的“一校一策”应急预案。

(责编：冯粒、曹昆)
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