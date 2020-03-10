青海高中、中职学校陆续开学

图为9日，青海省海北州第二高级中学学生在食堂进行分区域编号就餐。

图为9日，青海省海北州第二高级中学学生在上自习。

消毒、登记、量体温……经过一系列程序后，9日，青海省海北藏族自治州门源回族自治县海北州第二高级中学高三年级正式开学，学生们回到了久违的校园。

宿舍彻底消毒、教室间隔就座、单人单桌就餐、错峰上下课、体温随时监测、疫情防控应急演练等措施，让同学们觉得很安心。“接下来，高三学生将在学校的统一组织下，进入集中复习阶段，为今年的高考全力冲刺，其他年级的学生也将于这两天陆续返校。”校长包玉龙说。

3月6日12时起，青海重大突发公共卫生事件由三级响应调整为四级响应，目前，全省疫情防控形势持续向好。相关部门在认真评估研判的基础上，作出“分级分类分区、错峰错时错段、牧区农区城区有序开学”的决策：普通高中、中等职业学校原则上3月9日至13日陆续开学；初中学校原则上3月16日至20日陆续开学。

“学校对开学后的疫情监测、校园管理、心理疏导、废弃物处置等工作逐项研究，对教职工进行全覆盖培训，进一步细化突发事件处置流程，确保每个环节、步骤都有专人负责。”包玉龙介绍。

据悉，青海省还要求各级工信、公安、交通运输、卫生健康等部门要严格落实联防联控责任，将防护物资物品、医疗卫生力量、交通执法保障切实向学校倾斜。同时按照职责分工，配备好学校疫情防控检查员，指导开展校园卫生防疫、协调补充疫情防控物资、开展校园周边环境治理等保障措施，给学生们创造安全安心安静的学习生活环境。

贾丰丰 马国财摄影报道

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)