战“疫”经历点亮心中的勇敢

疫情之下，没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。在公共交通按下“暂停键”的武汉，90后青年杨雪和69名素不相识的“凡人英雄”，怀揣着“让武汉快点好起来”的愿望，组成了“守护天使”志愿服务车队，“武汉是我们的家，家里出了事情，子女们都想尽一分力，陪伴我们的城市慢慢变好。而我只是千千万万子女中最平凡的一个。”

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作为第一批步入30岁行列的90后，杨雪今年有了一个新身份：青年志愿者。

3月8日，在国新办举行的疫情防控一线巾帼奋斗者记者见面会上，杨雪分享了一个多月来开着“小破车”，守护“白衣天使”的志愿服务经历。她说，这段难忘的时光，点亮了她心中被恐惧掩盖的勇敢。

武汉封城后，公共交通也按下了“暂停键”。

“姐，我打不到车去上班，你能不能开车送我。”睡梦中的杨雪，接到了要去武汉同济医院硚口院区工作的表妹打来的求助电话。

此前，因一直待在家中，杨雪对外面的疫情发展情况并不了解，“挂完电话后手都是抖的，我不是一开始就勇敢的，是妹妹这样不断上‘疫’线的‘白衣天使’给了我勇气。”

杨雪决定再多接送些“白衣天使”，便和朋友建了一个专门接送医护人员上下班的武汉志愿者微信群。

一开始，杨雪的母亲并不同意她做志愿者，“有天吃饭时，我妈终于松口了，她知道我在做对的事情。”得到母亲的支持后，杨雪“马上把筷子一扔，拿着车钥匙就跑”。

早中晚三次测量体温；接送前后要做全车消毒；口罩或酒精用完后不得继续服务；在距离医院500米时放下医护人员……杨雪在群里制定了严格的消毒和防护管理制度，还和队员开发了两个微信小程序，供搭车的医护人员和志愿者司机上传相关证件信息。

尽管如此，仍有律师朋友提醒她：“社会组织要取得相关许可，并有严格的管理制度才可开展活动，如果做不到源头和过程可追溯，建议取消志愿者活动。”

出于安全考虑，杨雪于1月26日解散了微信群。但这个土生土长的武汉姑娘，身上有一股不服输的劲儿，她没有就此放弃，而是和志愿者复盘了连日来的工作，逐一探讨解决方案。

“没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。”此后，杨雪和69名素不相识的“凡人英雄”怀揣着“让武汉快点好起来”的愿望，组成了“守护天使”志愿服务车队，并响应团洪山区委的号召加入了青年突击队，志愿服务内容也从“专车司机”拓展到募集医疗设备、运送物资等。截至目前，车队累计接送“白衣天使”850余人次，转运物资600多吨，募集物资20余次。

每天早上6点出门接送医护人员上下班，中午和下午运送物资，晚上11点后才能到家吃晚饭，睡觉前还要确定次日运送的物资数额……一个多月来，杨雪和车队志愿者都处于24小时在线状态，只要接到接送任务和搬运需求，都第一时间响应。他们将洪山区各个街道和10多家定点医院跑了个遍，“一天车程100多公里是常有的事，等疫情结束，我要睡3天3夜！”

接送医护人员时，性格开朗的她反而变得很安静。“医生和护士真的太累了。”杨雪不忍打扰他们，只是静静地开着车到达目的地后，才说一声“加油，请安全归来”。

“她个子不高，为节省时间，每次搬运酒精等很重的物资都小步快跑，连搬十几桶25斤的消毒液不喊一声累。”车队志愿者严国贤告诉中青报·中青网记者，“她还时刻为队里其他志愿者加油鼓劲。”

但在杨雪看来，自己也被队友们鼓舞着。

“车队里的一位孕妈，凌晨3点给武昌医院送急需药品。事后，我问她为什么要冒着危险去医院送物资，她说想和肚子里的孩子一起守护这座城市。”杨雪说：“武汉是我们的家，家里出了事情，子女们都想尽一分力，陪伴我们的城市慢慢变好。而我只是千千万万子女中最平凡的一个。”

杨雪的外公连续发烧9天后，于2月9日在定点隔离酒店内去世，“这件事让我心里有些害怕了。”这时，车队志愿者小花给杨雪发来了一段视频，是运输物资穿隧道时拍下的，小花在视频中喊了好几声“小雪加油”，并配文“一切都会找到出口，都会好起来的”。

“缓过神”的杨雪又决定志愿报送需要入院的新冠肺炎患者，让更多人能够早日找到床位、做核酸检测。目前，杨雪和车队其他志愿者共计报送了469名病患。

队友的一声“加油”，过道路安检时交警的一句“辛苦了”，医护人员的一声“谢谢”以及回到家后妈妈的一句“安全回来就好，吃饭了”……在按下“暂停键”的城市中，杨雪感受到前所未有的感动和温暖，“我感觉被整座城市守护着，让我更勇敢地坚守志愿服务岗位。”

杨雪还和上海志愿者王迪、奥运冠军杨威共同发起“一封画信为你加油”公益活动，帮助上海、温州、苏州等多地的中小学和武汉的学校结对，让孩子们通过网络传递书信和绘画作品，让爱在城市间“流动”。导演出身的她还决定将这段志愿服务时光制作成微纪录片，“我相信未来任何时候观看，都能给我带来力量。”

记者见面会后，武汉下起了雨，杨雪开着“小破车”又投入到车队的志愿工作中，她说：“当武汉不需要我们了，再消失于江湖。”

见习记者 王姗姗

(责编：何淼、熊旭)