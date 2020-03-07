校长发布公开信传递正能量 

近日，一篇来自北京一所公立九年一贯制学校名为《战“疫”路上的“C位”》的公开信引发中韩学生及家长热议。公开信走红之后，信的作者——北京市陈经纶中学分校望京实验学校的校长刘美玲做出了回应。

公开信只为传递正能量

刘美玲直言，真的没想到这封信在中韩网络上引发热议和广泛转发，她也分享了一下写这封信的心路历程。“作为校长，我想让老师和同学们第一时间看到国家的举措，听到上级的要求，学校的声音，正确认识把握疫情带给我们的思考，把学校要求和期望传递给他们，这就是我写这封信的初衷。”

“看到各地医护人员紧急驰援疫情严重地区，方方面面、各行各业的爱心人士同心协力筹备救援物资，作为校长我考虑更多的是做好学校层面的防控工作，保护全校师生的身心健康。我写这封信就是特别想关注隔离在家的师生们的学习、生活以及心理健康，对老师在停课不停学两周的时间里，所做的大量具体、繁杂的工作表达一份感激，更是对于为疫情防控付出努力的各行各业人士，特别是对那些英雄表达敬意。我想告诉师生们，面对严峻的疫情考验，教育应该以爱国主义为出发点，从热爱国家，热爱党，热爱人民，到爱学校，爱家庭，爱自己，就是对国家最大的贡献。”刘美玲说。

在信中，刘美玲主要表达的意思是：“要爱党爱国、要致敬英雄、敬畏生命要直面困难、感谢与祝愿。在疫情防控攻坚阶段希望能够给全校师生家长传递正能量。”

停课不停学 线上和线下两不误

目前疫情还在严格管控当中，而北京市陈经纶中学分校望京实验学校的课程也在开展“停课不停学”的工作。“从一年级到九年级我们根据不同年级不同学龄段孩子的特点，开展了线上和线下相结合的各项教育教学活动。”刘美玲说。

据介绍，针对小学一二年级孩子年龄比较小，该校采取线下布置阅读名著、写写画画、朗诵、听书、讲故事等活动让孩子们提升兴趣有事儿做。三年级到六年级采取线上和线下相结合的学习方式，鼓励孩子线下制定学习计划，完成居家的学自主学习生活，培养自律性、自觉性，养成学习的好习惯。而七到九年级的高年级学生，采取线上答疑和线下探究相结合的形式，更多地让学生们开展自主学习、自主探究、自主完成。

七到九年级，采取线上答疑和线下探究相结合的形式，更多地让学生们开展自主学习、自主探究、自主完成，在这个过程中老师起到监控和监管的作用，居家的学习并不是以教师为主，而更多的是以学生自主学习开展活动。我们鼓励老师们充分开发各种资源和平台开展线上活动，比如微信平台、腾讯会议、钉钉等，辅助家长，学生开展线上学习和线下答疑工作。

学生居家学习的心理健康情况一直是学校关注的重要工作。居家生活学习这么长时间，对学生是个考验，对家长也是个考验，也是对学生自主学习效果的一个检测。为了更多地关注学生们居家学习生活的身心健康，该校开展了全校的一到九年级56个班的云班会。通过云班会让学生、家长还有老师们隔空相聚在一起，及时了解各班级情况，从不同层面给孩子们提升，引导孩子们判断正确的舆论导向，同时了解如何做好自身防疫保护及支持国家各项工作。

该校工作中很大的一个亮点是“青师班”即青年教师团体，开展“线上帮帮团”活动。学校青年教师主动成立八个社团—“米其林三星主厨们的拿手菜”“书法及假期生活分享”“核心力量训练”“消毒游戏开发”“美术创意”“趣味心理”“好书美文分享站”“身边的趣味科学”。线上主题活动社团自2月5日推广以后，学校教师、学生和家长积极报名参加，起到了家校沟通的桥梁作用，让孩子居家的生活充满意义，充满情意，使家校沟通更加顺畅，传递了满满的正能量。

据了解，该校现有来自6个国家的国际学生60余人，占在校学生3%左右，其中40名左右为韩国籍学生。为了及时跟进国际学生学业情况，学校专门安排懂英语、韩语的国际部老师随时与国际学生家长保持联系。同时，学校也通过社交软件等渠道及时发布消息，便于外籍学生和家长及时了解中国和北京疫情防控工作政策措施，并解答家长相关问题。

“病毒无情人有情。万物皆有裂痕，那是光进来的地方。”刘美玲说，特殊时期，特殊的经历告诉我们爱国爱党、尊重科学、尊重生命、珍惜生命的教育将是孩子一生中最重要的教育，这些将会让孩子终身受用。

(责编：何淼、曹昆)