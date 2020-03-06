从青海大山到滨海县城 这所学校打好线上教学“组合拳”

3月4日早晨，在海拔3582米的青海省龙昂山上，德州科技职业学院2018级信息财经学院电子商务专业的藏族学生谢日措，登录学校的网络学习平台开始了当天的网课学习。

德州科技职业学院2018级电子商务专业学生谢日措在网课结束后整理学习笔记（校方供图）

连日来，在谢日措老师、同学们的朋友圈，每天都会看到谢日措在课下拍摄的龙昂山风景图片。谢日措所在的家乡——青海省久治县门堂乡，山岭重叠、层峰起伏。为了获得更稳定的网络信号，从3月2日德州科技职业学院2020年春季学期线上教学的第一天，她就选择在龙昂山上开始每天的在线课程学习。每天学习结束后，她再使用手机下载相关资料，回到家中继续补充学习笔记。

为应对新冠肺炎疫情造成的春季学期开学推迟情况，德州科技职业学院自2月下旬起，提前通知一线教师投入工作状态，组织好在线教学的网络平台维护、资源整理、网络备课等工作，通过各种渠道向全体学生发布延迟开学、实行在线教学的通知，坚持“全覆盖”“抓管理”“强考核”，打好线上教学的“组合拳”，上好一堂堂网络课程。

全面覆盖，让每名学生及时开展线上教学

德州科技职业学院2019级护理专业学生徐明霞在家接受网课学习（校方供图）

每天早晨8点30分，德州科技职业学院医学护理学院2019级护理专业的学生徐明霞，在山东省日照市莒县刘官庄镇的老家，会准时通过学校的网络学习平台客户端，登录、签到，做好上课的准备工作。“第一次网上上课是一件很激动的事情。因为疫情在家无法去学校正常上课，害怕担心误了课程，没想到学校进行了网上授课，轻松地解决了学习问题。”

自3月2日起，德州科技职业学院德州、青岛两个校区的1.5万名在校学生，同时迎来了春季学期的“开学第一课”。对于习惯接受线下学习的学生们，学院以各院系为单位，精心制定了线上教学的客户端使用手册，有的院系还专门制作了学习平台使用小视频，方便每名学生及时掌握线上学习的使用技巧。

为了保证每名学生及时接收线上教学，从2月下旬起，该院的各专业辅导员分别对学生进行了动员，并由各班级学生干部做好线上学习的督促。“我们定期会通过微信等方式，与班里的学生进行交流，提醒他们按时上课、完成各项课堂检测。通过辅导员、学生干部及每一名学生的配合，实现了每天线上教学的参与率达到100%”，德州科技职业学院智能工程学院学生科长刘国涛说。

网络答疑，为线上教学提供保证

3月4日晚9点多，德州科技职业学院教务处的全体工作人员通过微信，针对网络教学平台运行中发现的问题，召开了一次视频会议。会上，每一名工作人员将近几天搜集、整理到的各院系师生反映的问题，逐一进行分享、交流和讨论，现场提出解决办法，并分别对师生的问题作出反馈，确保线上教学正常进行。

德州科技职业学院自2月中旬下发开展线上教学的通知以来，该院各校区教务处立足已有网络教学平台，积极拓展网络教学资源，加强与各院系教务科长对接，整理、发布授课资源清单，让每一名授课教师提前做好备课工作。同时，该院分别组建起线上教学的交流群、技术群，对教师们在网络课程的搭建、管理中的问题做好答疑、及时处理。“从学院要求准备进行在线教学的工作安排那天起，教务处的同事们就已经进入到忙碌的状态中，做好网络平台的管理和教师们的咨询答复，对接各院系提前制定课程表、确定授课教师，实现了线上教学的有序推进”，德州科技职业学院主校区副院长、教务处长白庆丽说。

在该院的信息财经学院，为落实好“停课不停学、延期不延教”的要求，全体教师在居家办公的过程中，积极克服网络教学经验少、网络技术弱的情况，由计算机专业教师牵头，指导其他教师顺利完成网课准备工作，使每名教师有序按照学院教学工作要求，准备课件、录制微课、剪辑视频，精心准备每堂课。同时，他们还利用录制网课之余，加强授课班级学生的沟通，对教学内容、疑难问题进行在线指导、答疑解惑。

德州科技职业学院信息财经学院专业课教师孙中诺录制网课教学视频（校方供图）

加强考核，“助教”老师纷纷进入线上课程

与传统的线下教学相比，线上教学的课堂气氛、学生参与、学习状态、教学质量等方面，对每一名授课教师都提出了挑战。为此，该院各二级学院纷纷“谋新路”、“出实招”，让每一堂线上课上好、上精。

“请各院系学生科及时与教务科对接，为每名辅导员增设学习平台账号，以‘助教’身份加入到学习平台”。3月2日，该院各专业的辅导员纷纷通过学习平台账号，以“助教”身份，与学生一起准时上线，负责每日线上课程教学过程中对学生的督导、管理，确保每堂网课不落一人。

在具体的线上课程准备过程中，该院教务处对教师课程资源的学习时间也做了精确安排，对观看教学视频、问题思考、在线测试等环节，均细化到了每一分钟，确保每一堂课程都能够让学生全程参与、认真学习。据了解，下一步，德州科技职业学院将引入质量管理考核，综合教师、学生的在线教学与学习满意度、成绩测评、课程质量等多种因素，加强每一堂课程的质量管理，确保线上教学保量也保质。（马东 张玲 白玉芹）

(责编：何淼、熊旭)