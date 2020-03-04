教育部社科司关于组织“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”的通知

各省、自治区、直辖市党委教育工作部门、教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，部属各高等学校、部省合建各高等学校：

在举国上下万众一心、众志成城做好新冠肺炎疫情防控工作的特殊时刻，为将高校思想政治理论课教学优势转化为防疫斗争的强大力量，引导广大师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下打赢这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战的信心和决心，深刻认识中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，教育部社科司与人民网联合举办“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”。现将有关要求通知如下：

一、课程内容

结合“马克思主义基本原理概论”“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”“中国近现代史纲要”“思想道德修养与法律基础”四门必修课教学内容，准确解读党中央关于疫情防控的决策部署，深刻剖析中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，生动展现防疫抗疫一线的感人故事，发挥高校思政课落实立德树人根本任务的关键课程作用，引导大学生传承和弘扬爱国主义精神，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

二、课程安排

1.课程时间：2020年3月9日，14:30—16:00（主讲80分钟，答疑10分钟）。

2.主讲专家：清华大学马克思主义学院教授艾四林，中国人民大学马克思主义学院教授秦宣，北京师范大学马克思主义学院教授王炳林，中央财经大学马克思主义学院教授冯秀军。

3.课程形式：网络直播，在线提问，课后解答。通过人民网人民智云客户端、咪咕视频客户端进行直播（具体直播客户端收看指引见附件）。

三、工作要求

1.各省（自治区、直辖市）党委教育工作部门要提高政治站位，充分认识开展本次“思政大课”的重要性，因地制宜、加强宣传和组织管理，通知属地所有高校全体大学生按时上课，并积极在线提问。因课程冲突没有参加直播学习的，要组织学生回看教学视频，认真学习。

2.各地、各高校要根据教学进度安排，结合本次大课情况，由本校马克思主义学院教师组织一次学生在线讨论，深化对相关理论的认识，引导大学生传承和弘扬爱国主义精神，深刻认识中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

3.各省（自治区、直辖市）党委教育工作部门要及时掌握属地各高校大学生上课情况，并将本次“思政大课”有关情况，特别是参加人数、学生反响于3月13日17:00前发送教育部社科司电子信箱：202b203@163.com 。

联系人及联系方式：

刘冠峰，010-66097529

附件：“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”直播客户端收看指引

教育部社会科学司

2020年3月3日

附件：

“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”直播客户端收看指引

1. 人民网收看地址

电脑收看：人民网教育频道网址为http://edu.people.com.cn。

手机、平板收看：应用商店“人民智云”进行下载，或扫描右方二维码进行下载。人民智云App，点击开屏进入直播页面，观看直播。也可在App首页直播入口，点击进入直播页面进行观看。

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2.其他收看地址

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(责编：何淼、孙竞)