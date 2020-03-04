原标题：河北：青春出击 协同战“疫”

“大爷，口罩要分清正反及上下，戴上后压紧和拉伸……”向村民普及防疫知识时，大学生志愿者范勉总是尽量用通俗易通的语言。这位承德医学院大三学生，放假后回到家乡——河北鸡泽县小寨镇西范街村。新冠肺炎疫情发生后，她发挥专长，主动报名参与了村里的防疫工作。

“防疫不只是村干部的工作，也是每个村民的责任，团员青年更要当表率、作示范、担责任。”为此，范勉还发出倡议，号召更多返乡大学生、共青团员加入战“疫”。

新冠肺炎疫情发生后，河北共青团组织坚决落实河北省委省政府和团中央指示要求，全省各级团组织、广大团员青年同频共振，为打赢疫情防控阻击战、当好首都政治“护城河”贡献青春力量。

各级团组织协同战“疫”

眼下，凡是年龄在18-40周岁之间，具有唐山户籍且符合相关要求的创业青年，都可通过手机或电脑直接登录相关网页申请贴息担保贷款。负责线上审核的团干部告诉记者，办理过程便捷、安全、高效，全程无需见面。

随着疫情防控进入新阶段，各地逐渐开始复工复产。团唐山市委在全市开展“助力复工复产进一步推进创业担保贷款”工作，帮创业青年缓解疫情带来的影响，解决资金难题。

中青报·中青网记者注意到，新冠肺炎疫情发生后，河北共青团快速反应，各级团组织积极动员团员青年全力战“疫”。

2月6日，团河北省委下发《关于做好重点领域组建团员青年战疫突击队工作的通知》。《通知》要求各乡镇街道团组织结合实际，原则上至少组建一支战“疫”突击队，鼓励有条件的村社区团组织组建，要主动向同级党政和疫情防控指挥机构报到，认领急难险重任务。

在企业领域，《通知》要求省市县三级团的领导机关要主动全面排查本地医疗口罩、防护服、药品、食品等急需物资生产企业的实际需求，通过组建青年突击队、协助招工等方式，全力帮助企业提高产能。

在农村社区领域，要组织辖区团员青年尤其是近两年学社衔接团员、返乡大学生团员向团组织报到，在党政统一部署下支援社区农村，做好防疫的各项工作。

各级团组织还利用所属新媒体平台及时发布权威信息、防控措施、健康卫生知识等内容，团河北省委专门开辟了“疫情专报”专栏。

在团中央支持下，团河北省委向全省各市（含定州、辛集）、雄安新区划拨了100万元团费。同时，联合河北省青联、河北省青少年发展基金会、河北省青年企业家协会、河北省青年商会等单位，依托河北省青少年发展基金会公益捐赠平台开展“抗击疫情、行动起来”专项募捐活动。截至2月24日24时，河北省青少年发展基金会累计接收捐款5万多笔，捐款总额373万余元。

1549支青年突击队冲在一线

面对突如其来的疫情，河北省卫健委直属机关各级团组织、团员青年和全省卫生健康行业的青年文明号集体，响应上级号召，勇敢冲锋在抗击疫情第一线。全省医用防护用品相关产业青年职工也积极投入生产，为战“疫”全力支前。

在缺少生产经验的情况下，际华3502职业装有限公司职业装研究院的青年骨干技术人员成立技术攻关小组，搜集整理2003年非典防护服生产标准，认真研读比对新国标，编写了医用一次性防护服生产工艺标准和产品注册标准，并进行防护服样品设计、打版，为大批量生产保障奠定了基础。

目前，河北省药品监督管理局已批准际华3502职业装有限公司医用防护服临时生产许可，职工青年积极投入生产，为白衣卫士日夜赶制“护身铠甲”日产医用防护服超过4.5万套。

在交通运输领域，保定市交通局150名团员青年主动放弃春节休假，在3个高速口防控疫情检测站和两个火车站昼夜值守，检测车辆、清洁消毒、发放防控疫情宣传资料，筑起了一道安全防护线；为确保生产防护服材料的企业实现不间断生产，国网沧州市渤海新区供电公司研究制定保电方案，组织青年服务队日夜奋战，以最快速度架设专线……

记者了解到，目前，河北省各级团组织在防控疫情重点领域陆续组建了1549支青年突击队。

志愿者筑牢战“疫”防线

新冠肺炎疫情暴发以来，大众的心理问题亟待关注。有人情绪焦躁不安，一天洗几十次手、不停测体温……

从1月29日起，团邯郸市委联合市心理咨询师协会，招募400多名心理咨询师，通过咨询热线、微信群、网络直播课堂等方式，为受疫情困扰的市民提供24小时公益心理援助；团张家口市委则联合市文明办、市12355青少年服务台、市心理学会发起了“护航防疫心理咨询计划”，组织、培训具有心理辅导资质的志愿者通过电话咨询、线上咨询等方式提供专业心理辅导服务，有效消除疑惑，引导科学防治。

为了打赢疫情防控阻击战，河北省志愿者协会按照“组织化、本地化、精干化、专业化”的原则，第一时间发动广大志愿者和各级志愿者组织积极参与抗击疫情志愿活动。

邢台市爱心公益车队组织20辆私家车成立志愿应急车队，在市疫情防控指挥中心统一领导下，帮助运输医疗物资，接送一线工作者；团承德市委依托线上系统招募志愿者梯队，分类编组，统一指挥、统筹协调青年志愿者参与疫情防控，各级团干部带头参与志愿活动，以社区和农村为阵地，协助基层工作人员开展登记排查、卫生整治等志愿服务；衡水市冀州区青年志愿者分组深入大街小巷，利用流动“小喇叭”循环播放疫情宣传口号，持续对广大居民进行宣传教育……

据统计，截至目前，河北省已发起抗击疫情主题志愿行动4052余场次，3.1万名志愿者参与，服务时长总计154.9万小时。（樊江涛 朱洪园 庞飞）

(责编：孙竞、熊旭)