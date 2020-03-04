把论文写在战“疫”第一线

面对新冠肺炎疫情，治疗药物和疫苗的研发，备受公众关注。习近平总书记强调，要加快科技研发攻关。近段时间，科技部门启动了多个应急攻关项目，一些抗病毒的药物正在推进疗效验证，相关疫苗研发工作也加紧进行，为我们战胜疫情增添了底气。

“战胜疫病离不开科技支撑。”针对新冠肺炎疫情，在病毒溯源、药物研发、疫苗研发、检测试剂等方面的研究成果，有助于我们加深对病毒的认识，从而为对抗新冠病毒提供助力。目前，全国治愈出院患者已达数万人。面对新冠病毒，我们并不是束手无策，完全可以通过科学防控、科学治疗，阻挡住疫情蔓延。

当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段。制定更科学的应对之策，就必须彻底搞清新冠病毒，方方面面的研究都应该强起来、实起来。各地各部门应充分调动高校、科研院所、企业等各方面积极性，组织动员广大科研工作者参与疫情防控方面的科研攻关，加强有效药品和疫苗研发，加快病毒溯源、传播力、传播机理等研究。为更好推动科研突破，体制机制上的创新和完善也应当重视起来，特别是健全科学研究、疾病控制、临床治疗的有效协同机制，及时完善重大疫情防控策略和措施。

科学研究本身，并没有快速制胜的“特效药”。药物和疫苗的研发、生产、应用，均需遵循科学规律。正如专家反复强调的，出于对公众健康安全的考虑，无论是药物还是疫苗研发，都要经过临床前研究、人体临床试验、正式推广应用这三个不可或缺的环节，即便在某些不太关键的环节做些简化，这个过程通常也需要很长一段时间。疫苗在经过临床验证符合预期后，还面临大规模量产等现实挑战。所以，我们应理性期待疫情防控的相关科研突破，尊重科学、相信科学、依靠科学，但也不要急功近利、拔苗助长。

所有人都希望快速战胜病毒，但必须秉持严谨细实的科学态度，不相信不实信息，不采纳非科学方法。科研人员应拿出职业精神，以负责任的态度发布科研成果，不借机炒作，不发表缺乏严谨论证的文章和不成熟的结论。某些本身就不准确、容易让人曲解的信息，不仅无益于疫情控制，还可能引发负面效果，扰乱疫情防控秩序。科研人员尤其应当保持清醒，以更冷静务实的态度来开展研究，引导公众理性看待科学研究成果，纾解疫情带来的不安情绪。

在回答疫情拐点何时到来的采访时，中国医学科学院院长王辰院士表示，受到疫情的底数不清楚、病毒可能存在变异、人员流动及天气变暖等因素的影响，拐点难以预测。坦诚而严谨的态度，受到许多网友点赞。疫情面前，理性审慎、同舟共济，是最好的防控策略。公众应该对科研人员的研究多些理解，多点耐心；科研人员也应自觉遵循科研规律，踏踏实实地投入，认认真真地研究，真正把论文写在战“疫”第一线。

从非典、H1N1流感到埃博拉、寨卡，病毒往往会不期而至、突然袭来，警示世人必须加强重大传染性疾病的防控力度，加大生物安全方面的基础研究力度。科研不仅要能应急，更需要能前瞻。加强科研攻关，切实提高疫情防控的科学性和有效性，才能为人民健康提供更可靠保障。

（作者为本报经济社会部记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 05 版）

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