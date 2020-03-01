“老师，我能为武汉做点什么？”（行与思）

“老师，我能为武汉做点什么？”这是特殊的“空中课堂”上，老师们被问及最多的问题。在抗击新冠肺炎疫情的过程中，在把屏幕当讲台的大学课堂内，高校师生分处不同空间，心却始终连在一起。

当操场上的五星红旗在屏幕内冉冉升起，当教学楼的上课铃声从手机里清晰传来，很多师生不禁想起80多年前弦歌不辍的西南联大，想起刚毅坚卓、知识报国的责任担当。大学的使命始终未变——守护希望的种子，凝聚起“爱国、励志、求真、力行”的磅礴力量。

教育要同国家之命运、民族之前途紧密联系起来。面对突如其来的疫情，教师的责任不仅仅是“停课不停教”，更要与学生一起，以在磨难挫折中愈加坚韧的民族、在风险挑战中不断前进的祖国、在任何困难面前都无所畏惧的伟大人民为教材，以奋不顾身的白衣天使、逆向而行的解放军战士、坚守防线的社区工作者、争分夺秒的科研工作者、挺身而出的战“疫”志愿者、在疫情一线笔耕不辍的新闻工作者、在最困难的时刻依然守护希望的普通人为教材，在分享与讨论中加深对于生命的思考、对于成长的理解。

如何对待生命、如何面对困难、如何运用知识、如何凝聚共识、如何发挥力量和优势……这些问题不会直接印刷在试卷中，但却是每一位青年在未来必须回答的考题。作为老师，我们要传递的，是相信生命应当得到尊重、相信理性可以战胜恐惧、相信知识可以揭示规律、相信团结才能守住团圆、相信守护希望才能创造希望。

而这些问与答、思与行，既是对爱人之仁的淬炼，也是对护人之责的考验，更是育人之本的呈现。

年轻时的记忆是一颗种子，在这场抗击疫情的战斗中，我们为年轻人埋下什么样的种子，就为国家“种”下了什么样的未来。

（作者为中国人民大学马克思主义学院教师、习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 05 版）

(责编：杨光宇、曹昆)