师生同心办好“空中课堂”（深聚焦）

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在这场大考中，由师生共同搭就的特殊的“空中课堂”，串联起了各级教育部门的责任与坚守、串联起了广大教师的智慧与情怀，也串联起了亿万家庭的理解与支持。

“网上开课，如何兼顾全体学生，特别是不具备上网条件的学生？”

“好的课堂依赖师生互动，现在老师一个人对着屏幕讲，如何做到生动有趣？”

“怎样科学设置每天的上课时间和每节课时长，才能让孩子既有收获又不损伤视力？”

“众多学生同时在线听课，如何确保后台平稳运行？”

“如何让课程丰富充实，又不给学生增加过重负担？”

……

这些都是延迟开学期间，教育部门和广大中小学教师每天都在思考和想办法解决的问题。从疫情的突如其来，到延期开学通知的发布；从研究部署“停课不停学”，到授课内容和平台的紧张筹备，用二十几天的时间为1.8亿中小学生提供高质量的居家学习支持，全国教育系统迎来这场严峻大考，对象之广、时间之紧、任务之重，前所未有。

在这场大考中，由师生共同搭就的特殊的“空中课堂”，串联起了各级教育部门的责任与坚守、串联起了广大教师的智慧与情怀，也串联起了亿万家庭的理解与支持。

家长们都说：“哪里有琅琅书声，哪里就有成长和希望。”

确保“一个都不能少”，全国各地的教育、广电、通信部门通力协作，为学生们搭建起稳固的技术平台

刚刚实现有线电视网络覆盖的江西省宜春市万载县高村镇新竹村尹家岭，距离县城53公里路程，山高路陡，人口散居，处在弯弯绕绕的大山之中，主光缆都架设在深山老林。一直以来，当地的手机、电视、网络信号都不理想，这也成了尹家岭15名中小学生线上教学的最大阻碍。

如何确保孩子们线上学习不受影响？江西广电网络万载分公司专门成立“尹家岭开通广电信号突击小分队”，克服山路结冰、山里没有手机信号等不利条件，硬是以最快的速度，将有线电视信号和宽带信号解决到户。

“提前谋划，多条腿走路，一个都不能少！”江西省教育厅负责人介绍，广电、通信等部门要求装维师傅坚守一线，为的就是及时解决一切技术障碍，架起“云端”求学路，不让一个孩子线上“失学”！

确保“一个都不能少”，全国各地的教育、广电、通信部门通力协作，为学生们搭建起稳固的技术平台——

河南省教育厅会同多个单位录制“名校同步课堂”，通过电视台12个频道同步播出，并通过省基础教育资源公共服务平台、省教育厅官方微信和“大象新闻”客户端，提供在线点播回放服务；

福建省福州市洪山小学是一所招收随迁子女较多的学校，全校学生中86%是随迁子女，学校逐个排查，对家庭设备有困难的学生给予针对性帮助；

浙江省杭州市桐庐县教育局与华数公司为不具备远程学习条件的家庭免费开通一个月的点播功能，为既没有宽带也没有数字电视的学生家庭“兜底”，赠送流量；

江苏省泰州市教育局为援助湖北医务人员未成年子女提供学业辅导、心理陪伴、自我保护教育；

教育部、工信部与中央电教馆等联合建立工作协调机制，相关企业准备7000个服务器、90T带宽，可供5000万学生同时在线使用，确保“国家中小学网络云平台”2月17日平稳开通运行。为满足农村偏远地区学生学习需求，教育部、国家广电总局还紧急部署中国教育电视台空中课堂频道接收传送工作，推出《同上一堂课·直播课堂》，全天直播14个小时中小学各年级各学科课程。

“建设网络云平台和空中课堂具有重大历史和现实意义，是面向全国上亿学生和亿万家庭实施的大事，务必确保质量和科学两个底线，务必确保网络运行平稳通畅。”教育部副部长郑富芝强调。

每一位老师都在思考，如何在这段特殊时期给孩子带来最大的收获与成长

“全体立正，升国旗、奏唱国歌！”2月17日，广东省广州市黄埔区新港小学师生迎来一场特殊的升旗仪式。

尽管身处不同地方，但孩子们都戴上红领巾，面向国旗肃穆立正。滞留武汉的苏芯瑶，听到屏幕里传来老师熟悉的声音，不禁哽咽；张罗和张玲鑫这对小姐弟还在遥远的黑龙江讷河市，姐弟俩冒着严寒，在雪地里站得笔直，在升旗仪式过后，大声喊道，“武汉加油！老师、同学们，好想你们！”师生情谊经由“空中课堂”，从遥远的北方传递到温暖的南国。

特殊的升旗仪式，也出现在北京、上海、河南、广西、湖北……中国人民大学附属中学朝阳实验学校五年级一班班主任关萌萌的话让同学们感到温暖：“这段特殊的学习时光是你们宝贵的人生经历，希望大家在特殊时期收获特别的成长。”

特殊的时期，特殊的课堂，每一位老师都在思考，如何给孩子带来最大的收获与成长。

“同学们，抗击疫情的过程中，最让你感动的人和事是什么？那些逆行者们，支撑他们的动力是什么？对于这次疫情，你们有哪些思考和感悟？”面对屏幕，河南省濮阳市第五中学教师王红玉开始了线上教学第一课。

“爱与善良永远比病毒跑得更快”，每周一次的“线上班会”，成为山东省实验中学“线上德育”的主抓手。

“同学们好，我们在抗击疫情的一线向你们问好！”福建省福州市鼓楼区的“空中课堂”特意邀请福建省立医院、省人民医院援助湖北的医务工作者，通过视频和孩子们见面。最美“逆行者”们用真挚的语言、细腻的讲述，告诉孩子们什么是勇敢坚强、永不言弃、守望相助……

“这节课我哭了好几次，我们感受到了他们的无私付出，也明白了什么是生命的价值。”孩子们说。

“面对疫情，你们不是局外人，现在不是，未来更不是。你们要努力学习，以科技做武器，打败病毒；你们要懂得感恩大爱，让每个人都不孤独、不畏惧；你们要思考家国情怀，明白更高层面的责任担当。”北京市海淀区实验小学校长赵璐玫在课堂上，这样启发孩子们。

“要让学生从抗疫中学会成长、尊重生命，懂得责任和奉献，增强学生爱党爱国爱人民爱社会主义的思想情感。”教育部基础教育司司长吕玉刚表示。

山东省济南市教育局在《致全市中小学生的一封信》中写道：“在经历中学会思考与感恩、在等待中做好规划和学习、在居家中增进健康与亲情……归来时，你已成长。”

“空中课堂”既是抗击疫情的应急之举，也是推进教育信息化的重要实践

浙江省杭州高级中学，地理老师戴玲丽开发了一门“趣味地理”课。既讲授知识、又动手实践。屏幕里的她系着围裙，向同学们展示一袋面粉，“这袋面粉产自山东，大家思考，山东的小麦是春小麦还是冬小麦？”看到学生在讨论区的分析后，戴玲丽一边讲解小麦生长所需的自然条件、分析山东产小麦的区位条件，一边和面教大家做手擀面。

“平常我们课堂上讲农业，只是通过PPT展示各种农作物及其地理分布，现在我拿着各种食材追溯它的生产地，学生就感到特别新奇。我还布置了作业，让学生动手做一碗手擀面。”戴玲丽说：“没想到，这还成了一场有趣的亲子活动。有同学课后跟我说，他和爸爸一起做了面，爸爸还跟他讲了小时候的故事。”

在线教学并不是简单地将网络作为知识传播的途径，也不是让学生在线被动观看教师授课。网络环境下的在线学习，需要更注重交互与反馈，也需要老师们更为精心、科学的设计。

樊裔华是上海市松江区民乐学校的语文教师，疫情期间，她负责录制三年级第一单元语文课程。备课中她发现，传统教学师生对话多、互动多，而录播网课，现场没有学生。“这就要求网络课程设计得更全面，每一句话、每一个问题、每一步引导都要预设充分，把学生可能出现的学习难点都考虑进去，还要预留时间让学生思考。”樊裔华说。

为了让学生们能够更快实现自我成长，北京市一零一中学进行了变被动为主动、变个体为群组的“成长共同体”尝试，根据中学生心理特点，把学生分成小组，由指导教师、家长志愿者和高年级学长担任指导员，让学生们互相鼓励、相互督促，规律作息、高效学习，实现“协作学习+自我学习+自我管理”三位一体的目标。

重庆谢家湾小学探索了主题探究式学习，鼓励孩子们大胆尝试、主动探究。一至二年级的孩子了解良好习惯的养成和社会责任的承担；三至四年级的孩子思考不同社会群体、领域如何通力合作；五至六年级的孩子学习理解中国与世界、人类与自然的共生共融。“特殊课堂带给我们不一样的启发，带给孩子们不一样的收获。”重庆谢家湾小学校长刘希娅说。

“对于广大教育工作者来说，需要教师们更静心思索、从容应对、科学施教，从而实现真正的沟通、有效的指导、智慧的合作，成为‘互联网+教育’时代背景下的行家里手。”赵璐玫说。

还有不少老师谈道，“无论是保障教育公平、优化教育供给，还是提高课堂效率、实现因材施教，在线教育都将是促进教育改革发展的重要因素。从这个意义上讲，‘空中课堂’既是抗击疫情的应急之举，也是推进教育信息化的重要实践。”

（余冰玥参与采写）

图片说明：

图①：山东省临沂市沂南经济开发区实验学校非遗传承人王长玉以“抗击疫情”为主题，开设网上剪纸课堂。

杜昱葆摄（人民视觉）

图②：江西省宜春市一位家长与读四年级的儿子在家做课间操。

陈旗海摄（人民视觉）

图③：上海市卢湾中学教师陈溦雯在家中与学生们在线互动，围绕防疫主题开展一堂“云班会”。

新华社记者 刘 颖摄

图④：中国人民大学附属中学杭州学校的学生，在家里参加特殊的升旗仪式。

李旭科摄

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 05 版）

(责编：杨光宇、曹昆)