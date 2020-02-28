翁铁慧：发动各方力量 千方百计增加网络招聘

人民网北京2月28日电（孙竞）今天上午，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策有关情况。教育部副部长翁铁慧表示，在保障招聘工作不受到大的影响、稳住大学生就业岗位基本面的前提下，做好信息对称，花大力气把岗位信息输送到每个学生身边去，至关重要。教育部今天启动“2020届高校毕业生全国网络联合招聘——24365校园招聘服务”活动，为高校毕业生提供每天24小时全年365天的网上校园招聘服务。

翁铁慧介绍，一是政府层面多级联动，加强岗位供给。在国家部委层面，教育部与有关部门加强合作，紧贴行业需求，已经为2020届高校毕业生举办了12场大型招聘活动，还有18场。3月份，教育部还将举办电子商务行业、全国国家级经济技术开发区、战略性新兴产业、重点领域等6场网络招聘活动。

二是在省市层面，教育部要求各地紧贴区域经济社会发展需要，广泛发动所在地的用人单位，充分调动积极性和主动性，千方百计增加网络招聘活动，省市一级招聘从3月份开始也要大量推出。

三是在高校层面紧贴专业特点，主动加强与专业匹配度高的用人单位联系，开展各种形式的网络招聘活动。

“事实上现在各高校虽然都没有开学，但很多高校已经开始开始举办针对本校毕业生的网络招聘会，充分共享岗位信息。初步统计，3月份各地各高校将举办近2万场各级各类的网上招聘活动。疫情一过，线下招聘还要继续推进，目前网上招聘主要是通过政府和学校进行。”翁铁慧说。

此外，充分发挥社会招聘网站的积极作用。“我们认为光靠政府和学校还不行，要广泛发动社会企业作用，依托教育部大学生就业网，与前程无忧、智联招聘、BOSS直聘、中华英才网、猎聘网等五个招聘网站开展深度合作，共同为毕业生提供就业服务。现在这五家第一批上网，至少有80余万个岗位，相对都是符合大学生就业需要的、匹配度比较高的岗位，这是第一批，还要继续上。”翁铁慧提到。

翁铁慧特别强调，为了切实保障毕业生的权益，教育部要求这些招聘网站信息必须严格审核所有上网用人单位的信息，通过联手建立黑名单制度和第三方投诉渠道，确保招聘单位及岗位信息真实准确。一家网站的招聘信息出现问题进入黑名单，其他所有网站可以共享。通过搭建平台，共享信息，确保既拓宽就业渠道，又确保大学毕业生就业的安全性。

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