吉林“学伴+”关爱战疫一线医护子女

这几天，东北师范大学数学与统计学院的研二学生王博正忙着记忆高考考点、做高考数学题，还翻出了自己高中时的数学教材。王博的一番准备，是为了能当好一名高三学生的“学伴”。她要通过即时视频，帮一名高三学生辅导数学。而这名高三学生的母亲，正在武汉抗击疫情的前线。

近日，团吉林省委面向疫情防控一线医务人员未成年子女，启动了“学伴+”网络学业互助计划，招募大学生志愿者提供“一对一”伴学服务。招募通知发出后，省内高校积极响应。目前，有来自东北师范大学、延边大学、东北电力大学、吉林师范大学等23所高校学生报名，共招募到志愿者6073人。还有一些高校教师、中小学教师、省外高校就读的吉林籍大学生也踊跃报名。

首批547名志愿者已组建“学伴帮帮团”，建立153个临时团支部，与全省235名医务人员子女对接，通过视频形式，进行学业辅导、读书交流和疫情防护教育。

“疫情当前，我们被医务人员的壮举感动，能在后方支援他们的孩子，是一份光荣的任务。”王博曾是东北师大研究生支教团的成员。她说，所在学校的志愿者都是经过层层筛选的，都有支教经验或是参加过教师技能大赛。

针对帮扶的医护人员子女，王博和学校其他志愿者建立了“多对一”的辅导微信群。

除了王博对这名高三学生进行直接辅导外，还配备了其他学科专业性比较强的志愿者，根据学生需求进行辅导，随时答疑。不仅如此，东北师大团委的工作人员也在各个微信群里，为志愿者和医护人员子女提供帮助。

北华大学小学教育专业的王琪在帮助一名小学三年级学生，孩子的父母都在省内抗击疫情一线。每天，王琪给这个孩子上一个半小时的英语网课，教授音标和单词，进行英语对话互动。为了吸引孩子的注意力，王琪会在课程中间设置一两个英语小游戏。

在延边朝鲜族自治州，很多医护人员子女需要朝鲜族志愿者。为此，延边大学团委招募了一批朝鲜族大学生志愿者，与朝鲜族医护人员子女组成学伴。

延边大学朝汉文学院的金恩延就是其中一名志愿者，每次网课教学前，金恩延会反复阅读教学课文、写教案、设计互动环节，保证网上教学质量。每次教学之后，金恩延还会对上课内容和孩子掌握情况进行书面总结，及时与家长沟通和反馈。

首批“学伴+”志愿者中，还有一些未与医护人员子女对接的志愿者，他们通过录制专题微课堂视频开展教学活动。除了讲授中小学各个学科的知识点，志愿者还录制读书交流、科技小发明、手工制作、艺术文化启蒙等多样化的专题微课堂。这些微课堂视频在团吉林省委和各高校的微信公众平台陆续推送。

长春工业大学辅导员刘学，曾在吉林省实验中学任教13年，有着丰富的语文教学经验。他也报名参加了“学伴+”活动，并为备战中考的医护人员子女准备课外古文阅读、现代文阅读、作文等系列板块的专项网络课程。

有一名支援武汉抗击疫情一线的护士，对孩子的学业放心不下，抱着试试看的态度报名“学伴+”。对接之后，志愿者的专业和热情打消了她的顾虑。

记者从团吉林省委学校部了解到，志愿者和医护人员子女对接后，会针对每个孩子的学业实际需求建立学伴档案，制定个性化的“学伴+”计划。除了全科目的辅导外，志愿者还和服务对象建立对接微信群，随时解答医护人员子女的学业问题或成长困惑。(记者 王培莲)

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